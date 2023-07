– Familien bryter helt sammen

To og et halvt år gamle Émile har vært savnet i ti dager. En nær venn av familien beskriver hvordan de har det nå. Samtidig tas det nye skritt i etterforskningen.

Émile (2) hadde nettopp kommet for å tilbringe sommerferien sammen med besteforeldrene sine i den franske alpelandsbyen Haut-Vernet.

Lørdag 8. juli ble han sett i en bakgate i bygda klokken 17:15 av to naboer. Det er sist gang den den lille gutten ble sett i live.

Ti dager senere har familien enda ingen svar.

– De bryter helt sammen

Jean-Marcel, en lokal innbygger i Vernet, kjenner Émile og familien hans godt.

FAMILIEVENN: Jean-Marcel er en venn av familien til Émile. Foto: BFM TV

Forrige uke var han en av få personer som samlet seg på besteforeldrenes gård, for å ta vare på hverandre i den vanskelige tiden.

Siden har han ikke sett dem. I et ferskt intervju med franske BFM avslører han imidlertid hvordan det står til med familien.

– De bryter helt sammen, på grunn av omstendighetene. Jeg håper at vi møtes igjen, og at det blir under gunstige forhold, sier han til kanalen.

HÅP: Jean-Marcel håper å møte guttens besteforeldre igjen snart. Foto: BFM TV

Nå ber Jean-Marcel om at familien skal få gå gjennom denne prøvelsen i fred.

– I dag må vi la denne familien være i fred, slik at de kan finne litt ro midt i alt, ber han om.

«Et sted for lykke»

Jean-Marcel bor like ved besteforeldrene til lille Émile . Også han er bestefar.

Til den franske kanalen beskriver han at landsbyen de bor i er et sted for lykke, og at det er trygt for barn:

LYKKE: Jean-Marcel beskriver landsbyen som et sted for lykke. Foto: Nicolas Tucat / AFP

– Det har alltid vært en ro i å la dem (barnebarna, red. anm.) komme og gå, og å ha det gøy.

Han trekker særlig frem landsbyens badeplass, «et møtested» hvor han forklarer at han møtte familien til Émile .

Flere innbyggere har de siste dagene imidlertid beskrevet at badeplassen ikke føles like trygg å ta barna sine til lengre.

– Dette er en stor smerte, som må respekteres, sa Jean-Marcel i et annet intervju med BFM forrige uke.

Åpner rettslig etterforskning

Tirsdag er det ny utvikling i etterforskningen.

Påtalemyndighetene i regionen kunngjør i en pressemelding at det skal åpnes en rettslig etterforskning med tanke på «sakens kompleksitet».

En rettslig etterforskning skal i henhold til fransk lov utføres av en etterforskningsdommer for å bevise eksistensen av et lovbrudd, og identifisere gjerningsmennene.

RETTSLIG ETTERFORSKNING: Etterforskningen går inn i en ny fase. Foto: Handout / @GendarmerieNationale_Twitter / AFP

Aktor hadde i utgangspunktet varslet at en rettslig etterforskning ikke var aktuelt, men sier tirsdag at sakens natur rettferdiggjør åpningen.

Mandag denne uken ble det åpnet en såkalt foreløpig undersøkelse, som gir politiet langt mindre rådighet til å innhente beviser og informasjon.

Den foreløpige undersøkelsen avsluttes som følge av åpningen av den rettslige.

Stenger byen for turister

Ti dager etter at han forsvant, er lille Émile fortsatt ikke å finne.

Denne helgen ble det utført flere tekniske undersøkelser i landsbyen. Blant annet mottok politiet tips om en mistenkelig lukt, og en brann i en fjellside, ifølge BFM.

Politiet undersøkte om disse kunne ha sammenheng med Émiles forsvinning, men har så langt ikke kunnet bekrefte det.

Siden 8. juli har de ransaket 30 hus, og alle de 125 innbyggerne i Haut-Vernet er avhørt. Totalt har de finkjemmet over 97 hektar i leteaksjonen.



Leteaksjonen ble avsluttet onsdag forrige uke.

Mandag denne uken bestemte ordføreren i kommunen Vernet seg for å fornye et forbud i fjorten dager som begrenser tilgangen til Haut-Vernet.

Dermed forblir tilgang til Haut-Vernet forbudt for alle som ikke bor der, frem til slutten av juli.

Fra nå av må etterforskerne undersøke alle elementene de er i besittelse av: Gjenstander som ble funnet under ransakinger, vitneavhør, og telefonlogger.

I tillegg må de innkalle flere vitner, trolig turister i området, som enda ikke er avhørt.