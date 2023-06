Evgeniya (23): – Hva skal vi kjempe for? Alle hater oss.

Lørdag våknet russiske Evgenyia opp til meldinger om at Wagner-gruppen hadde gjort militært opprør og var i anmarsj mot hennes hjemby, Moskva.

KOLONNE: Lørdag kjørte Wagner-soldater i kolonne mot Moskva mens gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, ba russiske soldater om ikke å gjøre motstand . Foto: STRINGER

Mens ektemannen fikk panikk og ble lamslått av frykt, reagerte Evgenyia med ren apati.

– Min egen reaksjon, eller mangel på en, skremte meg mer enn tanken på hva som kunne ha skjedd om ikke Wagner-gruppen stanset, sier 23-åringen og legger til:

– Jeg har blitt vant til så mye skremmende nyheter, at ingenting kan sjokkere meg lenger. Før ble jeg redd og trist, men følelsene mine har blitt til is.

OPPRØR: Lørdag kveld ble Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin fotografert i det han sammen med sin gruppe av leiesoldater trakk seg ut av militærbyen Rostov, som de først tok kontroll over. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters

– Enveisbillett til fengsel

Det som derimot vekker sterke følelser, er mangel på forståelse for hvordan russere har det under president Vladimir Putins regime.

Evgenyia er språklærer i Moskva, og underviser blant annet i norsk. Gjennom nettverk på jobben og sin språkforståelse, er hun kjent med hva som både sies og skrives om russere og deres tilsynelatende manglende motstandsvilje.



– Som russer oppfatter jeg det som urettferdig hvordan flere i Europa og verden føler at vi bør kjempe mot regimet. Hvordan vi russere har et ansvar om å gjøre det. Vet dere hva dere forventer av oss?

JERNGREP: – Det å gjøre motstand mot det russiske regimet kan være både farlig og nytteløst, sier Evgenyia. Foto: Gavriil Grigorov / Kreml

Evgenyia sukker. Flere ganger har hun blitt direkte konfrontert med slik kritikk, og hun vil så inderlig at folk skal forstå.



– Det å kritisere myndighetene, er en enveisbillett til fengsel. Bare se hva som skjedde med Navalny, eller enda verre: Med personer som har blitt invalide etter å ha blitt banket opp av fengselsbetjenter.

– Da spør jeg deg; Hadde du ofret deg, og for hva egentlig? Det er ikke som om noen land i verden kommer for å hjelpe oss. Alle hater oss.

FENGSLET: Opposisjonsleder Aleksej Navalny soner for tiden en fengselsstraff på ni år. For tiden pågår en rettssak som kan ende med ytterligere tre tiår i fengsel mot mannen som har talt Putin midt imot. Foto: Natalia Kolesnikova / AFP

Hai ble hyllet som helt

For det er slik det føles, poengterer Evgenyia.

– Vi får bare hat. De fleste russere er deprimerte nå, for vi kan ikke stole på myndighetene våre og nesten ingen land vil gi oss visum. Vi fortsetter å være mennesker som det virker som om alle hater, og som alle mener har et ansvar om å gjøre noe.

Evgenyias stemme bugner nå over av følelser, men forsøk på å engasjere seg med handling har hun lagt fra seg. For hun har prøvd, forteller hun.



– Med fullt navn og bilde, har jeg til journalister tidligere uttalt meg kritisk om myndighetene. Da ble mamma helt fra seg, og minnet meg om det sovjetiske ordtaket: «veggene hører». Jeg vet at myndighetene nok følger med meg nå, sier hun og viser til hvordan hun har fått motstand også fra «den andre siden».

– Samtidig har jeg fått masse hat i sosiale medier, som da jeg la ut et bilde i regi av å være norsklærer. Da fikk jeg meldinger fra fremmede som mente at jeg måtte dø fordi jeg er russer.

HAIANGREP: I juni endte et haiangrep katastrofalt for en russer, ved denne stranden i Egypt. På sosiale medier ble russerens død latterliggjort. Foto: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Evgenyia viser til at det hender at sivile russere blir latterliggjort på sosiale medier, uten at de selv gjerne verken støtter eller bistår Russlands krigføring.

– Nylig ble en russisk mann drept av hai i Egypt. Flere vitset om hans død og hyllet haien som en helt på sosiale medier. Vi er ikke alle involvert i krigen i Ukraina bare fordi vi er russere, argumenterer 23-åringen og legger til:

– Putin har vært ved makten siden jeg ble født. Det er ikke jeg som valgte det.

– Det er pinlig

– Hva tenker du om fremtiden?

– Jeg er redd for at det kan bli verre. Det er pinlig at vi er redde for myndighetene, og at folk fra andre land sier at alle russere er mordere og alle russere er dårlige mennesker, sier Evgenyia, før hun unnskylder seg:

– Jeg er ikke så flink i politikk. Som mange andre russere følger jeg ikke så mye med, for jeg har ikke noen reell mulighet til å påvirke. Det er det jeg prøver å forklare: Vi har ikke demokrati, og politiske valg er preget av korrupsjon. De fleste russere kan ikke bestemme noe.

Evgenyia blir stille. Det er tydelig at hun har så lyst til å tro, lyst til å håpe.

KREML: To soldater patruljerer Kreml 24. juni. – De fleste russere bestemmer ingenting, sier Evgenyia. Foto: Stringer

– Det bør være motstand, men jeg våger ikke. Jeg klarer heller ikke lenger å se hele bildet. Russland må jo ha noen grunner de også, for en sak skal jo alltid ha to sider, eller? Jeg vet ikke, alt er vanskelig nå.

– Hva holder deg gående, er det noe som motiverer deg?

– Jeg har familie, går på jobb og holder rutiner. Jeg prøver å tenke at en dag blir det bedre. En dag må alt dette vonde ta slutt, og kanskje da kan vi leve på en mer normal måte, svarer 23-åringen og tar høflig farvel:

– Takk for at dere hørte på meg. Nå skal jeg prøve å gå en tur med mannen min. Han er vanligvis ganske rolig.