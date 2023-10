EUs utenriksministere samlet i Kyiv

EUs 27 utenriksministre er mandag samlet i Ukrainas hovedstad Kyiv. Aldri tidligere har EU holdt et slikt møte utenfor unionen.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba kaller møtet for historisk og omtaler Ukraina som EUs framtidige yttergrense.

– Dette er en historisk hendelse fordi for første gang noensinne skal EUs utenriksministermøte holdes utenfor unionens nåværende grenser, men innenfor grensene av framtidens EU, sa Kuleba da han mandag møtte EUs utenrikssjef Josep Borrell i Kyiv.

Møtet blir holdt i Ukrainas hovedstad for å vise unionens fulle støtte til landets forsvarskamp, og for å markere at landets framtid er i EU, ifølge Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen.

– Symbolsk verdi

– Det har selvfølgelig sterk symbolsk verdi å møtes her, slik at vi som en samlet union kan sende et utvetydig budskap om at vi støtter ukrainerne fullt ut, skriver han i en kommentar på Instagram.

– Øverst på dagsordenen er hvordan vi kan støtte Ukrainas forsvarskamp og levere på EUs sikkerhetsløfter, men også hvordan vi hjelper ukrainerne med å gjennomføre nødvendige reformer, slik at Ukraina kan bli klar for EU-medlemskap, skriver han videre.

Borrell kunngjorde at de 27 utenriksministerne hadde planer om å møtes i Kyiv under FNs hovedforsamling i New York for to uker siden.

Det var imidlertid ikke kjent når møtet skulle finne sted før Borrell kunngjorde dette på X/Twitter en knapp time før møtet.

– Jeg innkaller i dag EUs utenriksministre til Kyiv til det første møtet utenfor EU med alle de 27 medlemslandene noensinne. Ukrainas framtid ligger innenfor EU, lød meldingen på X.

Ukraina har hatt status som kandidatland til EU siden juni i år.



Dansk kontor i Mykolajiv

Dansk TV 2 skriver at ministrene møttes kl. 8.45. Samme morgen meldte utenriksdepartementet i København at Danmark åpner et nytt ambassadekontor i byen Mykolajiv.

Det skal være i drift allerede denne uken, men skal først åpne offisielt neste år.

– Det kommer til å styrke vårt gjenoppbyggingsarbeid, som etter avtale med president Zelenskyj har et særlig fokus på nettopp denne byen og regionen, skriver Løkke Rasmussen på Instagram.

– Respekterer valg i Slovakia

EU-møtet kommer to dager etter et valg i EU-landet Slovakia der et parti som er imot våpenleveranser til Ukraina, ble største parti. Slovakia grenser til den sørvestlige delen av Ukraina.

Utenriksminister Dmytro Kuleba sier at Ukraina respekterer valgresultatet.



– Vi respekterer valget til det slovakiske folket. Men det er for tidlig å si hvordan valgresultatet vil påvirke Slovakias holdning, sier Kuleba mandag.

Han legger til at Ukraina først vil trekke sine konklusjoner om valget etter at det er dannet en regjeringskoalisjon.

Det sosialdemokratiske partiet Smer ble største parti i søndagens valg med nær 23 prosent av stemmene. Det ledes av tidligere statsminister Robert Fico, som har gjort det klart at partiet ønsker å gi humanitær støtte til Ukraina, men ikke våpen.

Han ønsker i stedet å jobbe for fredsforhandlinger mellom Ukraina og Russland.