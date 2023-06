– Europeisk tjeneste varslet CIA i juni 2022 om ukrainske Nord Stream-planer

Det amerikanske etterretningsbyrået CIA fikk ifølge Washington Post allerede i juni i fjor tips om at ukrainere planla å sprenge Nord Stream-gassrørledningene.

Et team på seks personer fra de ukrainske spesialstyrkene hadde planer om å sprenge de to gassrørledningene. Dette var tre måneder før Nord Stream-sabotasjen.

Delt med flere land

Etterretningen kom fra en europeisk etterretningstjeneste som hadde en kilde i Ukraina, skriver avisen.

Informasjonen kunne ikke verifiseres, men CIA delte opplysningene med Tyskland og andre europeiske land, hevder Washington Post, som viser til flere anonyme kilder.

Førsteamanuensis Tom Røseth, som er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, sier at slike opplysninger vil være viktig understøttelse for beslutningstakere.

– Det høres ut som de var usikre på kildens troverdighet. Det er en del usikkerhet med énkilde-informasjon, og de klarte ikke å verifisere informasjonen. Samtidig, når det er så viktig informasjon, har man likevel valgt å informere partnere. Hvis det ikke er blitt antatt å ha betydelig verdi, kan det være at den ikke er blitt videreformidlet, sier Røseth til TV 2.

Tom Røseth er hovedlærer ved Forsvarets høgskole. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Etterretningsopplysningene ble delt på Discord, angivelig av Jack Teixeira, som står tiltalt for lekkasjer.

– Veldig mye ubesvart

The Washington Post skriver også at kilder i flere europeiske land bekrefter at etterretningen som er delt på Discord, stemmer med den informasjonen CIA fikk i fjor sommer.

Gravejournalister i tyske Süddeutsche Zeitung og radiostasjonene WDR/NDR, den polske nettavisen Frontstory, svenske Expressen og danske Berlingske har tidligere konkludert med at sporene peker mot Ukraina.



Ukrainske myndigheter har nektet for å stå bak sabotasjen av rørledningene.

Røseth sier at avisens avsløringer styrker teoriene om at ukrainske aktører sto bak.

– Men det er fortsatt veldig mye ubesvart rundt operasjonen. Det at man har intensjon om å utføre dette, trenger ikke å bety at man har utført det, sier han.



Gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen ble ødelagt i eksplosjoner i september i fjor. Foto: - / AFP / NTB

– Er det naturlig å tenke at Norge har fått informasjonen eller kun de landene som er tettest på?

– Trolig de som er tettest på, men det er også mulig med Norge, sier Tom Røseth.



Ingen kommentar fra Det hvite hus

Under pressebriefingen til Det hvite hus tirsdag kveld, norsk tid, ble John Kirby spurt om oppslaget i Washington Post. Kirby er talsperson for det nasjonale sikkerhetsrådet i USA.

– Det siste vi vil gjøre, er å foregripe de etterforskningene som pågår, sier Kirby, med henvisning til blant annet Danmarks etterforskning.

Den amerikanske journalisten Seymour Hersh har hevdet at USA sto bak sabotasjen av Nord Stream-gassrørledningene – med norsk hjelp.



Forsvaret og UD har karakterisert Hershs påstander for «useriøst opppinn» og «bare tøv».

En gjennomgang av Faktisk.no har viset at det ikke er noen holdepunkter eller noen dokumentasjon som bekrefter påstandene om norsk involvering i sabotasjeangrepene.