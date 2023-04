SPANIA (TV 2): Den spanske spekeskinka har et problem. Og skinka er ikke den eneste som rammes av varmerekorder og ekstrem tørke.

ELSKER SKINKE: Raquel Acosta er profesjonell skinkeskjærer og lever av å reise verden rundt og servere den berømte spanske skinka. Nå er hun redd for fremtiden. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Vi ønsker ikke å gå tom for skinke og vi vil heller ikke miste jobben. Jeg lever av dette , sier Raquel Costa.

TIL NORGE: Om noen uker skal Raquel Acosta til Norge for å skjære skinke. I et litt kaldere klima. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Den ekstreme tørken og de rekord-høye temperaturene i Spania truer en av landets mest kjente matvarer, spekeskinka.

Raquel er profesjonell skinkeskjærer, og skinke-influencer.



Hun reiser verden rundt og serverer skinke. Helst av typen Pata Negra, luksus-versjonen. I sommer skal hun blant annet til Norge, på messen NOR-Shipping.

PATA NEGRA: Den mest eksklusive spanske skinken heter Pata Negra, kalt opp etter de svarte labbene på grisen. Foto: Santiago Vergara/TV 2.

– ­­Klimaendringene påvirker alle områder, ikke bare produksjonen av vin, men også hvordan eikenøtter vokser. Som jo er det grisene spiser, sier Raquel.



VARMT: Når varmen kryper opp mot 40 grader og jorden er knusktørr forsvinner også det viktigste grisene spiser, eikenøtter. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Uten griser, ingen skinke og da spøker det for jobben hennes.

Tirsdag ble det satt 18 nye varmerekorder for april i Spania. Denne uka er det ventet at temperaturene nærmer seg 40 grader.

Lever på eikenøtter

FORTVILET: Belén Eiríz og familien lever av å lage skinker og pølser. Nå vokser ikke grisene på grunn av tørken. Foto: Santiago Vergara/TV2

Det er dårlig nytt for grisene til Belén Eiriz i Huelva, sør i Spania. Grisene løper på svarte labber på jakt etter mat. Det er labbene, pata, som har gitt navnet til skinken Pata negra.

– Det er eikenøtter som gir den karakteristiske smaken på skinka, forklarer Bélen.



VIKTIG: Skinke er en av de viktigste ingrediensene i det spanske kjøkkenet. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Disse spanske grisene skal etterhvert gi den beste skinka landet har å by på. Problemet er at den langvarige tørken gjør at eikenøttene og annet fôr nesten forsvinner. I tillegg blir grisene aggressive og stresset i varmen.

NED FRA LOFTET: Noen av produktene hos familien Eiríz måtte fjernes fra tørkeloftet og henges opp i kjelleren, på grunn av høye temperaturer i vinter. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Hva skjer? Dyrene slutter å spise og legger ikke på seg, sier hun.

Belen Eíriz og familien lager skinker og pølser av høy kvalitet. Gården har vært i familien i fem generasjoner.

GAMLE DAGER: Gården og slakteriet har vært i familien Eiríz´ eie i flere generasjoner. Foto: Privat

Allerede i mars var det 30 grader her, forteller hun.

– Vi har hatt tørke siden i fjor, og det er ikke bedre i år. I år har vi hatt veldig høye temperaturer siden mars. Og værutsiktene for sommeren er at den blir varm og lang.



MISTER VEKT: I tillegg til lite fôr gjør varmen at grisene blir stresset og aggresive og mister enda mer vekt. Foto: Santiago Vergara/TV2

Dette er en varm del av Europa, men nå er heten og tørken mer ekstrem enn tidligere.

Tre kvinner står ved pølse-maskinene på gården. Kjøtt stappes inn i tarmer og blir pølser. Deler av tørkeloftet er tomt. Pølsene måtte flyttes i kjelleren. De var i ferd med å smelte, selv på vinterstid.

Olivenolje-krise

TAPPER: Ved siden av skinka er Spania særlig kjent for olivenolje. Nå har prisene på olja steget med 30 prosent på grunn av tørke. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Fra gården til familien Eiríz kjører vi til Andalucia. Mil etter mil østover med oliventrær på begge sider av motorveien. Midt i Europas matfat merkes tørken godt.

Spania er verdens største produsent av olivenolje, med rundt halvparten av produksjonen. Med tørken er avlingene dramatisk redusert.



HALV MASKIN: Salgsdirektør Alfonse Raez Mayor forteller at driften på olivenolje-kooperativet har gått for halv maskin på grunn av tørken. Foto: Santiago Vergara/TV 2

På olivenolje-kooperativet i byen Ùbeda tappes det olivenolje på kanner. Flere av maskinene som maler oliven stod ubrukt, da avlingene skulle bli til olje.



– Vi maler mellom 25 000 og 30 000 millioner kilo oliven hvert år. I år har vi bare malt 6 millioner, sier salgsdirektør Alfonso Raez Mayor.



Prisen på olivenolje har økt med 30 prosent. Ved siden av skinke er olivenolje en viktig del av det spanske kjøkkenet.

– Mangel på oliven gjør at prisene stiger. Det gjør det vanskeligere for en spansk middelklasse-familie å kjøpe olivenolje, sier Alfonso.



Rekord på 47,6 grader

Vi er tilbake på gården med grisene. Fortsatt bor 85 år gamle Maria Auxiliadora Martín på eiendommen, moren til dagens eier. Huset hennes er som et museum, med skatter fra flere generasjoner. Tidligere jobbet hun lange dager på gården.



BEKYMRET: Maria Auxiliadora Martín har bodd på gården i nesten hele livet. Hun har opplevd hvordan det er blitt varmere og tørrere. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Vi begynte å jobbe klokka fem om morgenen, før det ble varmt. Og om vinteren var det veldig kaldt.



Hun er et tidsvitne for hvordan klimaet har forandret seg.

– Før regnet, regnet og regnet det. Nå regner det ikke.



På vei rundt i Spania ser vi synlige bevis på tørken. Allerede i fjor dukket gamle ruiner opp, da elveleier ble tømt for vann.



Også denne sommeren kommer til å bli ekstremt varm og tørr, sier det spanske meterologiske instituttet. I fjor var varmerekorden på 47,6 grader. Målt i nærheten av byen Cordoba.

I år forbereder spanske myndigheter seg på flere skogbranner. Mange steder er det forbudt å vanne. Og forbudt å ha vann i svømmebassenget.

FRYKTER VARMEN: Langtidsvarselet for den spanske sommeren viser at den kommer til å bli lang, tørr og varm. Dårlig nytt for skinkeskjærer Raquel. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Maria ser mørkt på sommeren.

– Det regner ikke. Jorda har ingen kraft. Katastrofe. På alle måter. Katastrofe.