EU suspenderer visumavtale med Russland

VISUMAVTALE: Utenriksministrene er ikke enige om et generelt visumforbud for russiske borgere, noe flere land har tatt til orde for. Foto: Yves Herman / Reuters / NTB

Utenriksministrene i de 27 EU-landene onsdag er blitt enige om å suspendere en visumavtale mellom EU og Russland fra 2007.

Det kommer frem i en kunngjøring fra EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Dette betyr ikke at det er innført visumforbud for russiske borgere, men at prosessen for å få visum til EU blir betydelig vanskeligere for russiske statsborgere.

Å søke om visum vil nå innebære mer byråkrati, økte kostnader og prosessen vil ta lenger tid.

Utenriksministrene er ikke enige om et generelt visumforbud for russiske borgere, noe flere land har tatt til orde for.

Det har vært stor misnøye i en del EU-regjeringer over at russiske turister fortsatt har kunnet besøke Europa stort sett uhemmet, tross de kraftige sanksjonene som er ilagt landet.

Det er særlig Finland, Polen og de baltiske landene har ivret for et generelt visumforbud.