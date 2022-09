EU-lekkasje: Olje- og gass-selskapene skal hjelpe deg med strømregningen

SOLIDARITETSNIDRAG: Et lekket dokument viser at EU-kommisjonen foreslår å inndra en tre-del av superprofitten til olje.- og gasselskaper. Penger som skal deles ut til strømkunder. Foto: Per Lchen

Det går fram av et lekket dokument fra EU-kommisjonen, via nettjenesten Contexte. I morgen skal Kommisjonen vedta forslag, basert på signalene den fikk av EUs energiministere sist fredag. Forslagene har som oppgave å redusere både prisen på strøm og etterspørselen. Ordningen med å gjøre superprofitt til solidaritetsbidrag skal være midlertidig, ifølge dokumentet. En slags ekstra-skatt på en tredel er valgt som et minimum, og EUs medlemsland står fritt i å be om større bidrag fra olje- og gass-produsenter, samt raffinerier,

EU er inne i en massiv energikrise. Krigen i Ukraina, tørke og høyere etterspørsel enn tilbudet av strøm, er årsaken til skyhøye strømpriser. Selskapene som produserer olje og gass har derimot store inntekter, eller «superprofitt», som det heter på EU´sk. Dette gjelder også norske selskaper, men Norge vil ikke være bundet av å innføre vedtaket om superprofitt. Likevel har flere toppolitikere i EU-land ment at Norge har en forpliktelse til å dele «krigsinntektene».

Den norske strømstøtte-ordningen er langt fra hverdagen til flere hundre millioner europeere. Strømprisen er regnet ut i fra gass-prisen, derfor er prisene høye. Norge er også en del av EUs felles marked for energi, Dersom EUs tiltak fører til lavere strømpriser, vil dette også smitte over på Norge. Som når de høye strømprisene også påvirker Norge.

Ukjent spareplan

Dokumentet inneholder også forslag om et generelt mål for sparing av strøm. I tillegg skal det være et eget mål for hvor mye strøm som skal spares i de periodene hvor det brukes mest strøm. I dokumentet er prosentsatsen for denne pålagte sparingen byttet ut med XXX. Det er derfor ikke kjent hvor mye strøm som må spares.

VIKTIG TALE: I flere måneder er det jobbet med årets "State of thje Union"-talen til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Energi, krig, vannmangel og strømpriser blir en viktig del av onsdagens tale. Foto: JOHN THYS

Først på onsdag er det ventet at EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, skal offentliggjøre alle forslagene som Kommisjonen vedtar i morgen. Da skal hun holde årets «State of the Union»-tale i EU-parlamentet i Strasbourg i Frankrike. Kommisjonen er blitt kritisert for å reagere for sent på strømkrisen, og har tidligere blitt presset til å offentliggjøre forslag før planlagt.

Pristak på gass?

EUs energiministere har også bedt Kommisjonen om å legge fram et forslag om et generelt pristak på gass. EU-kommisjonen ønsker kun et pristak på russisk gass, for å strupe Russlands inntekter. Disse inntektene brukes til å finansiere krigen i Ukraina. Et generelt pristak på gass vil også gjelde for norske selskaper. Det lekkede dokumentet fra EU inneholder ikke opplysninger om pristak på gass.

En type pristak på strøm som er klimavennlig og billig å produsere, er derimot nevnt i dokumentet. Dette vil blant annet gjelde atomkraft og vindkraft, men av en eller annen grunn ikke for regulert vannkraft. Det vil si vannkraft som kommer fra magasiner.