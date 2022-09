Etterlatte fra Sandy Hook vitner mot Alex Jones

I FRYKT: Nicole Hockley svarer på spørsmål fra advokat Chris Mattei under hennes vitnesbyrd under rettssaken mot Alex Jones. Hun forteller om frykten for hva Jones sine støttespillere kan finne på. Foto: Brian A. Pounds / AP

Nicole og Ian Hockley mistet sønnen sin Dylan i Sandy Hook-massakren i desember 2012.

Tirsdag vitnet hun i rettssaken mot Alex Jones, som hevder massakren aldri skjedde, og at Dylan heller aldri ble drept.

Fra vitneboksen forteller den etterlatte moren om frykten for at folk som tror på konspirasjonsteoriene til Jones, vil skade den andre sønnen hennes Jake, som overlevde skoleskytingen, skriver AP.

Hevder det aldri skjedde

Jones og hans nettside InfoWars har hevdet at skolemassakren i 2012, der 20 førsteklassinger og seks lærere ble drept, var en bløff utført av skuespillere.

Jones hevder at massakren i Sandy Hook aldri fant sted, og at det hele var et skuespill produsert av folk som vil ha strengere våpenlovgivning i USA.

Det har fått mange av InfoWars' lesere til å ringe og plage foreldrene til de drepte barna, som de tror er skuespillere som driver med falskspill.

Fikk bilde av døde barn

Nicole Hockley og hennes tidligere ektemann, Ian Hockley, er blant de etterlatte etter at 26 personer ble drept i Sandy Hook-masakren i 2012.

Nicole og Ian Hockley er foreldrene til Dylan, som var ett av ofrene i skytingen. Tirsdag vitnet de i ærekrenkelses-rettssaken mot Jones.

I vitseboken forteller moren at hun stadig blir kalt for en skuespiller. Hun forteller at hun trues med vold av personer som mener at den døde sønnen hennes Dylan aldri ble drept, eller at han ikke en gang har levd noen sinne.

– Jeg har fått tilsendt bilder av døde barn fordi jeg ble fortalt at jeg som skuespiller ikke visste hvordan et dødt barn faktisk så ut, sier moren fra vitneboksen.

Flere rettssaker

En jury på seks skal avgjøre hvor mye Jones må betale i erstatning til de etterlatte for å ha spredt konspirasjonsteorier om massakren.

Erstatningen vil gå til åtte av ofrenes slektninger.

I en lignende rettssak fra august, ble Jones dømt til å betale nesten 50 millioner dollar i erstatning til foreldrene til ett av barna som ble drept i massakren. Også denne rettssaken ble satt i gang på grunn av konspirasjonsteoriene til Jones.

En tredje lignende rettssak med to andre foreldre forventes å begynne mot slutten av året.

De siste årene har Jones erkjent at massakren skjedde, men sier at familiene til ofrene blir utnyttet til å fremme ønsket om økt våpenkontroll i USA.