Etterforskningen kan kollapse

Saken mot den hovedmistenkte i Madeleine McCanns forsvinning sies å stå i fare for å kollapse.

Et nøkkelvitne truer ifølge The Sun nemlig med å trekke forklaringen sin.

«Helge B», en tidligere venn av hovedmistenkte Christian Brückner, har tidligere samarbeidet med politiet for å fremskaffe bevis mot Brückner.

MISTENKT: Christian Brückner er hovedmistenkt i forsvinningen av Madeleine McCann i 2007. Foto: Alberto Cattaneo / Politiet i Milano

Brückner er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn, narkotikasmugling og soner for tiden en fengselsstraff i Tyskland for å ha voldtatt en 72 år gammel pensjonist.



«Kom med urovekkende tilståelse»

Bare et år etter at McCann forsvant, kom Helge B med en uttalelse til politiet:

– Jeg ringte Scotland Yard i 2008. Da fortalte jeg dem at jeg kjente en som hadde noe med forsvinningen å gjøre, og ga dem navnet hans, sa han til den tyske avisen Bild tidligere i år.

TYSK: Tyske Christian Brückner, mistenkt for bortføringen av Madeleine McCann. Foto: NTB scanpix

Tidligere har han også hevdet at Brückner snakket om å ha kidnappet Madeleine McCann, blant annet da han traff ham på en musikkfestival i Spania i 2008.

Helge B hevder Brückner avga en urovekkende tilståelse om bortføringen, og sa at treåringen «ikke skrek» da hun ble kidnappet.

Han fortalte politiet at det var tydelig at Brückner hadde tatt barnet.

Vil trekke forklaringen

Nå skriver medier som britiske DailyMail at etterforskningen av Christian Brückner «står i fare for å kollapse».

Ifølge The Sun skal kilder nær saken ha sagt at Helge B vil trekke uttalelsene sine, og nekte å opprettholde påstandene i en rettssak.

– Ryktet er at Helge B er i ferd med å trekke bevisene sine tilbake, sier en tysk kilde til den britiske tabloidavisen.

SAVN: Portugiserne markerte at det i fjor var 15 år siden McCann forsvant fra feriestedet Praia da Luz. Foto: Steven Governo / AP Photo

Kilden hevder at Helge B ble utbetalt en betydelig sum for å gjengi uttalelsene sine i en tysk avis.

– Det viser deg bare hvilken type mennesker du har å gjøre med – og deres troverdighet som vitner, avslutter kilden med å si.

Uten Helge Bs uttalelser mot Brückner, har ikke politiet særlig mye annet enn indisier å gå på.

Aktor i saken, Hans Christian Wolters, sier til The Sun at uttalelsen hans fortsatt vil ha betydning, og at han ikke har kjennskap til Helge Bs påståtte tanker om å trekke uttalelsene sine.

Nye søk i år

Madeleine McCann ble bortført i 2007 da hun var tre år gammel, mens hun ferierte i Praiz da Luz i Portugal med foreldrene Kate og Gerry McCann.

Den enda uavklarte etterforskningen har pågått i over 16 år, og så sent som i mai i år gjennomførte tysk og portugisisk politi et større søk ved Algarve-dammen.

Det ble gjort noen funn, men politiet har enda ikke kommentert dem, eller avklart om de har betydning for etterforskningen.