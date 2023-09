Etterforsker: – Stresset ungdom legger bomber på feil dør

VOLDSBØLGE: To menn ble skutt og drept to ulike steder, mens en kvinne omkom i en eksplosjon natt til torsdag. Foto: Nils Petter Nilsson / TT

Tre personer ble drept på 12 timer onsdag og natt til torsdag. Politiet knytter hendelsene til den pågående gjengkriminaliteten, men ingen av ofrene skal selv ha vært del av de kriminelle nettverkene.

– Det siste døgnet er det verste man kan forestille seg, sier Sveriges justisminister, Gunnar Strömmer til TV 4.

SKUTT: En 18 år gammel mann ble skutt og drept ved Mälarhöjdens idrottsplats sør i Stockholm. Foto: Pontus Lundahl/TT

Alderen på gjerningspersonene i disse siste angrepene er ikke kjent, men den siste tiden har Sverige vært rystet over hvor mange ungdommer som står bak kriminaliteten på ordre fra eldre gjengledere.

Få vet mer om hva som beveger seg i disse ungdomsmiljøene enn politietterforskeren Louay Mohageb.

Han jobber med ungdomskriminalitet, og mener Sverige har oversett mange varselstegn i mange år.

Han sier at han merket en endring i ungdomskulturen i landet i 2018 og 2019.

JOBBER MED UNGDOM: Etterforsker i politiets ungdomsavdelingi Stockholm, Luay Mohageb forteller om en idealisering av gangsterkultur. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Da begynte svenske ungdomsmiljø å bli marinert i gangsterkultur som flashet penger og dyrket materielle verdier, sier Mohageb til TV 2.

– Dette har de sett på i time inn, time ut på sine mobiltelefoner, og dette er en faktor jeg mener vi har misset når vi har diskutert ungdomskriminalitet, sier han.

Løfter om lettjente penger eller merkeklær gjør at mange ungdommer er lette å rekruttere til de kriminelle nettverkene. I tillegg har mange unge en fantasi om gangsterlivet de gjerne vil leve ut.

Og det er slett ikke bare ungdom fra fattige og utsatte miljøer.

– Barnesoldater

– Det som skjer er at eldre kriminelle er i Tyrkia eller Spania, og de trenger barnesoldater for å utføre kriminaliteten i Sverige, sier etterforskeren.

Både jenter og gutter rekrutteres av de kriminelle. Men det er flere gutter enn jenter som oppsøker miljøet selv for å få betalte oppdrag.

– Jeg er sikker på at vi kommer til å se både gutter og jenter fra mer velstående familier bli rekruttert til de kriminelle gjengene.

Ungdommen forstår gjerne ikke rekkevidden av det de blir med på. De skjønner ikke at i det de har tatt imot noe, er de satt i gjeld til det kriminelle nettverket, og de blir truet til å gjennomføre oppdrag for å betale ned «gjelden».

EKSOLOSJON: En kraftig eksplosjon rammet et boligfelt utenfor Uppsala torsdag morgen. En 25 år gammel kvinne ble drept. Foto: Anders Wiklund / TT/TT

Barn gjør flere feil

Gjerningspersonene blir yngre og flere. Ofte er oppdragene å holde utkikk mens kriminelle handlinger utføres, flytte eller gjemme narkotika eller våpen eller selge narkotika.



Men de brukes også til verre ting. Skyting, drap og å plassere ut eksplosiver.

Når barn får slike alvorlig kriminelle oppgaver, ender det ofte galt.

– Antall feilskytinger kommer til å øke som en konsekvens av at gjengene bruker barnesoldater, sier Mohageb.

Han forteller at ungdommene ofte er så nervøse at de tar tramadol for å roe seg ned. Han nevner eksempler på hvordan slike feilangrep kan skje når gjerningspersonen er 14, 15 år.

– Stressede ungdom har fått beskjed til å plassere sprengstoff utenfor nummer 51, men når de kommer dit har de glemt husnummeret og plasserer det utenfor nummer 50 i stedet.

– Eller de har fått se et bilde av en 50 år gammel mann uten hår som de skal skyte, så skyter de den første middelaldrende mannen uten hår de ser, forklarer Mohageb.

– Tror du det vil bli verre?

– Ja, det tror jeg.

Lette å utnytte

Gjengene rekrutterer bevisst barn fordi barn ikke kontrolleres av politiet på samme måte som voksne. De er lettere å påvirke og utnytte, og et barn kan heller ikke dømmes for lovbrudd.

Linköping, Sverige 20230926. Trasiga fönster efter en kraftig explosion i ett bostadshus i området Ekholmen som också har sprängt bort Foto: Stefan Jerrevång/TT / NTB Foto: Stefan Jerrevång/TT

TV 2 har snakket med flere svensker som forteller at de er redde for å la barna være ute alene, fordi det rekrutteres overalt.

Svensk politi oppfordrer foreldre til å følge med på om barna endrer oppførsel. Man bør reagere om barnet henger med eldre ungdommer eller voksne, plutselig har mer penger, dyre klær eller skaffer seg en ny telefon.



Ifølge SVT er september blitt den dødeligste måneden i Sverige på fire år.

Skepsis til politi og medier

Onsdag kveld ble en 18 år gammel mann skutt og drept på en idrettsplass sør i Stockholm, samtidig som mange ungdommer trente på idrettsplassen.

Da TV 2s team kom til stede like etter var stemningen er anspent blant naboer og vitner. Ingen vil, eller tør, snakke med media.

Et svensk reportasjeteam ble jaget bort av en ungdomsgjeng. Tilliten til både media og politi er liten blant ungdommene i disse miljøene. Det er en utpreget «hysj-kultur».

STORE ØDELEGGELSER: Gaten i Uppsala ligner mest en krigssone Foto: Anders Wiklund / TT/TT

Svenske medier drar heller ikke til visse bydeler uten å ha avtale med politiet.

Kort tid etter hendelsen på idrettsparken ble en annen mann skutt og drept i et tettsted lenger unna. Få timer senere ble en 25 år gammel kvinne drept i en eksplosjon i Uppsala.

Dette var en så kraftig eksplosjon at to hus fikk store skader. Bilder fra stedet ser ut som det er tatt fra en krigssone.

Alle de tre siste hendelsene knyttes til den pågående gjengkrigen, men ofrene er ofte helt uskyldige.



Mange av drap- og voldshendelsene skal være rettet mot slektninger av personer knyttet til i kriminelle nettverk, og det er vanskelig å ha kontroll på alle disse, ifølge politiet.