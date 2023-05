Etterforsker mulig høyreekstremt motiv bak skytingen

Ni personer ble drept på et kjøpesenter i Texas lørdag. Etterforskere undersøker om den mistenkte gjerningsmannen var høyreekstrem.

FLERE DREPT: Bilder fra stedet viser blod på bakken og hvite laken over det som tilsynelatende er kropper utenfor en av senterets butikker. Foto: ABC AFFILIATE WFAA

Det var like før midnatt lørdag norsk tid at det oppstod nok en masseskyting i USA - denne gangen inne på et kjøpesenter i Texas.

En mistenkt gjerningsmann skal ha ankommet senteret i en sølvfarget bil. Han skal så ha begynt å skyte vilt rundt seg.

Flere kunder gjemte seg i prøverom og i butikklagre. Andre løp fra stedet for å komme seg i sikkerhet.

FOLKSOMT: Bilder fra stedet viser store folkemengder på stedet, både under og etter masseskytingen lørdag. Foto: LM Otero / AP

Bilder fra stedet viser blod på bakken og hvite laken over det som tilsynelatende er kropper utenfor en av senterets butikker.

Skytingen, som skjedde inne på senteret Allen Premium Outlets i Allen nordøst for Dallas, tok til sammen ni menneskeliv.

I SORG: Mange mennesker har møtt opp utenfor kjøpesenteret søndag for å sørge over masseskytingen lørdag. Foto: Jeremy Lock / Reuters

Den mistenkte gjerningspersonen er en av de drepte. Nå undersøker etterforskerne om skytingen kan ha hatt et rasistisk motiv.

Kan ha vært høyreekstrem

Etterforskerne i saken undersøker om den mistenkte gjerningspersonen kan ha vært høyreekstrem.

Etterforskerne har gått gjennom flere sosiale medier-kontoer som de mener tilhører den 33 år gamle mannen.

Ifølge nyhetsbyrået AP, skal flere av innleggene på kontoene være av nynazistisk og rasistisk karakter.

Politiet opplyser at etterforskningen er i en tidlig fase.

ETTERFORSKER: Kriminalteknikere driver etterforskning ved en adresse i Dallas søndag 7. mai, som skal være tilknyttet den mistenkte gjerningsmannen. Foto: Tony Gutierrez / AP

Politikilder som nyhetsbyrået har snakket med, forteller at den mistenkte gjerningsmannen hadde på seg en påsydd lapp der det sto «RWDS».

Bokstavene er en forkortelse for frasen «Right Wing Death Squad», som er populært blant høyreekstremister.

I tillegg til å undersøke innleggene i sosiale medier, har etterforskere gjort undersøkelser en adresse i Dallas og ved et motell i nærheten av kjøpesenteret.

Politiet har tatt beslag av et håndvåpen og en rifle av typen AR-15 på åstedet.

199 masseskytinger

Så langt i 2023 har det vært langt flere masseskytinger i USA enn det har vært dager.

Masseskytingen lørdag kveld er nummer 199 i USA så langt i 2023. Dette er det høyeste antallet masseskytinger på et år siden 2016, viser tall fra Gun Violence Archive.

En masseskyting defineres som et skyteepisode hvor minst fire personer blir skutt eller drept.