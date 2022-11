Etter få dager i Ukraina kom russiske Timur (33) hjem i kiste

I håp om å få broren hjem fra Ukraina, legger russiske Anna Izmailov ut en video med en bønn på sosiale medier:

– Timur ble ulovlig mobilisert. Vær så snill, hjelp oss, sier hun desperat fra sitt hjem i Moskva.

Datoen er 3. oktober. Det har gått elleve dager siden IT-spesialist Timur Izmailov ble mobilisert og sendt til Belogorod-regionen for å få krigstrening.

BER OM HJELP: I håp om å redde broren ba Anna Izmailov om hjelp i tre uker. Foto: Privat

Bare to uker tidligere, 19. september, hadde Timur Izmailov vært på vervingskontoret for å avklare om han var tjenestedyktig. Dette er rutine for reservister. Der ble han fortalt at han måtte delta i en militærøvelse 22. september.

Så skjedde det noe som skulle ryste landet. Dagen før Izmailov skulle på militærøvelse kunngjorde president Vladimir Putin, en delvis mobilisering av 300.000 nye soldater.

Presidenten gjorde det klart at enkelte grupper kunne søke om utsettelse fra verneplikten. Det gjelder blant annet studenter og IT-ansatte.

Ettersom Timur Izmailov jobbet som IT-spesialist i en bank, innfridde han kriteriene for å søke om utsettelse av verneplikten, men han ble likevel mobilisert.

FEILAKTIG SENDT I KRIGEN: Timur jobbet med IT i bank og skulle hatt fritak fra mobiliseringen. Foto: Privat

Fikk fire timers varsel

– Timur ble fortalt at dersom han sier nei til å tjenestegjøre, vil saken komme for retten. Vi mener vervingskontoret brukte psykologisk press og trusler om etterforskning, sier Anna Izmailov og legger til:

– Alle som møtte opp fikk kun fire timer til å samle tingene sine før de skulle til treningsleiren. De fikk så lite tid for at de mobiliserte ikke skulle klare å reflektere over situasjonen og sine rettigheter.

Anna Izmailov leverte klager til offentlige instanser for å få broren hjem, men hun ble ikke hørt.

Fredag 7.oktober mottok hun en ny melding fra Timur:

«Vi ble hentet, og jeg kommer ikke til å være tilgjengelig»

SKYTETRENING: Dette bildet er tatt under opplæring av soldater i Krasnodar. Mange mobiliserte russiske soldater melder i sosiale medier at de knapt har holdt i et våpen før de blir sendt til fronten. Foto: AP

Da hadde han vært i trening i to uker, og var på vei til Ukraina. Så ble det stille.

– Ulovlig

Mens broren var i krigen i Ukraina, ble Anna mer og mer bekymret. Hun tok kontakt med advokat Konstantin Erokhin.

– Timurs mobilisering var ulovlig. Han hadde rett til utsettelse, men ble ikke gitt muligheten til å legge fram dokumentene sine, sier Erokhin til TV 2.

ADVOKAT: Etter Timurs mobilisering tok Anna kontakt med advokat Konstantin Erokhin. Foto: Privat

Advokat Erokhin sendte inn hele syv klager og dokumenter til vervingskontoret med krav om umiddelbar returnering av Timur Izmailov. Begrunnelsen var at han som IT spesialist skulle være fritatt mobiliseringsordren.

Men klagene førte ikke frem.

Den fryktede beskjeden

– Til slutt ble vi fortalt at dokumentene vi fremsetter ikke har noen betydning, og at vervingskontoret venter på å få en offisiell bekreftelse fra Forsvarsdepartementet, sier Erokhin.

MOBILISERINGSKAOS: Russiske rekrutter reiser fra Prudboi, i Volgograd 29. september.

Etter seks dager kommer nyheten familien har fryktet mest av alt, og det tikker inn en tekstmelding til Erokhin fra Anna:

«Jeg har en dårlig nyhet», skriver hun og forteller så at broren er drept.

Tre uker etter mobiliseringen, og én uke etter han ble sendt til Ukraina, kom Timur hjem – i en kiste.

Saksøker myndighetene

Familien saksøker det russiske forsvarsdepartementet. De mener Timur ble feilaktig mobilisert.

– Timurs situasjon var helt innlysende. Likevel ble han sendt til krigen. Forsvarsdepartementet gjorde ingenting for å få ham tilbake, sier advokaten.

MOBILISERT: 21. september kunngjorde president Putin at han ville mobilisere 300.000 nye soldater. Flere ble drept etter bare få dager i Ukraina. Foto: ALEXEY MALGAVKO

– Målet er å få bekreftelse på at han ble mobilisert ulovlig. Dette er prinsipielt viktig for oss, slår han fast.

70 familier har bedt om hjelp

Timur Izmailovs historie er ikke ukjent for advokat Erokhin.

Til nå har Konstantin Erokhin bistått mer enn 70 familier med lignende historier om mobilisering og avslag på utsettelse av verneplikten. Advokaten håper de ikke lider samme skjebne som Timur.

BER OM HJELP: Til nå har mange familier tatt kontakt med advokat Konstantin Erokhin for å få hjelp. Foto: Privat

– En av de mobiliserte jeg representerer har problemer med øynene og ser dårlig. Likevel ble han sendt til krigen.

– Nå er han i Ukraina og jeg har saksøkt for å få ham tilbake, sier Erokhin.

Verver straffedømte

Fredag 28. oktober hevdet den russiske forsvarsministeren at mobiliseringen av 300.000 nye soldater til angrepskrigen i Ukraina, nå er fullført, men en uke etter kom en ny beskjed:

Putin sier fredag at han har signert en lov som tillater å verve folk som har begått alvorlige forbrytelser, melder det statlig styrte russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

BEGRAVELSE: Dette bildet er fra en annen begravelse av en russer, Jevgeni Bizjaev, som kom hjem død etter få dager i Ukraina. Foto: AP

Loven tillater å sende personer i krigen som har alvorlige lovbrudd på rullebladet eller som venter på en dom.



Da den delvise mobiliseringen ble kunngjort i slutten av september, ble det ansett som en innrømmelse fra Putin om at krigen ikke går slik Russland ønsker. At de nå verver straffedømte, vitner om at Russland fremdeles ser behov for flere soldater i angrepskrigen mot Ukraina.