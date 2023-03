Ett besøk her ble til skrekkfilm

På en øde øy utenfor Bergen, ligger en meget spesiell restaurant.

Hit kommer man kun med båt, både til og fra.

Gjester blir hentet med restaurantens egen båt og satt i land, før båten forsvinner og først returnerer flere timer senere.

– Det var en gang en som forsøkte å svømme, men jeg vil ikke anbefale det, sier Alf Roald Sætre.

Med cowboyhatt og et lurt smil, setter han kurs mot øyen og restauranten som fikk manusforfatteren fra USA til å grøsse.

STØ KURS: Alf Roald Sætre holder stø kurs mot restauranten. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Det som er skummelt for mange gjester, er at båten kommer. De blir satt av. De vet at de er på en øde holme. Så forsvinner båten og her er de strandet i 4,5 time, sier Sætre.

Han legger til at det finnes ett alternativ: Helikopter.

Men det har vært forbeholdt de mest celebre gjestene; Mel Gibson, John Travolta, Bruce Springsteeen og Nato-topper.

Med ett sakker kaptein Sætre av farten og erklærer:

– Her er vi, velkommen til Cornelius. Her er du fanget.

Angst og tilløp til panikk

Her er gjestene fullstendig overlatt til personalet, for ikke å snakke om sjefskokk og medeier Odd Einar Tufteland.

Den klaustrofobiske følelsen av å bli fanget på øyen, ble inspirasjon til Hollywood-filmen «The Menu».

Manusforfatter Will Tracy satt nemlig her og spiste:

CORNELIUS: Will Tracy satt her da han kom på plottet til sin nye film. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

I flere intervjuer har Tracy fortalt hvordan han fikk servert fengslende god mat, men også kjente på følelsen av angst og tilløp til panikk.

Tracy begynte da å tenke på alt som kunne gå galt.

Det ble utgangspunktet til den satiriske og stjernedryssede skrekkfilmen, hvor det meste også går galt for alt og alle.

UTSIKT: Særlig utsikten gjestene har, er iøynefallende lik Cornelius. Foto: Searchlight Pictures/Walt Disney Studios Les mer HEVN: Det meste går galt for gjestene til den hevngjerrige kokken. Foto: Eric Zachanowich / Searchlight Pictures/Walt Disney Studios Les mer FENGSLET: Fluktruter er begrenset i filmen. Foto: Searchlight PIctures / Walt Disney Studios Les mer

– Gjestene spør

Walt Disney Studios står bak filmen som ble produsert med et budsjett på 30 millioner dollar. Det tilsvarer drøye 320 millioner kroner.

Rollen som den fryktinngytende kokken, ble besatt av Ralph Fiennes.

For flere best kjent som Voldemort i «Harry Potter».

KOKK: Ralph Fiennes som den hevnjerrige kokken Slowik Foto: Searchlight Pictures/Walt Disney Studios

Det er en del å leve opp til, ifølge Odd Einar Tufteland, som stadig får spørsmål fra gjester om han har noen likhetstrekk med kokken i «The Menu».

– Om jeg er lik? Du får vurdere, sier Tufteland og finner frem knivene.

Spiller på filmen

Alf Roald Sætre er strålende fornøyd med mystikken som filmen tilfører restauranten.

– Høy kvalitetsmat. Restaurant på en øde øy. Det er litt skummelt og spennende, gjestene ser etter likhetstegn med «The Menu». For oss er det fantastisk god internasjonal markedsføring.

SATIRE: Tufteland erkjenner at det er ting som muligens kan virke skremmende, i det minste merkelig på øyen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Særlig flere utenlandske turister kommer nå til Cornelius sjømatrestaurant på grunn av filmen.

Noen med litt vel utfordrende forespørsler, ifølge kokk Tufteland.

– Nylig var det noen som spurte om jeg kunne lage samme mat, sier han og gliser i det han slår fast:

– For alle som har sett filmen, er svaret på det spørsmålet opplagt.

Harselerer

Filmen harselerer med nedlatende restaurantsnobber og bedrevitere.

Det er heller ikke noe man kommer unna når man har drevet siden 2003, erkjenner de to eierne.

– Man holder masken, for kunden har alltid rett, sier Alf Roald Sætre med glimt i øyet.

MASKEN: - Jeg må understreke at de aller fleste kundene er hyggelige - og uansett holder vi masken, sier Sætre. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Med over 20 års erfaring, har Cornelius også sine helt egne prosedyrer for å bli kvitt de mest ubehagelige gjestene.

– Da har vi hatt båter som har kommet og hentet dem litt før, sier kokk Tufteland.

– I live?

– Ja i live, veldig i live, parerer han med brølende latter.

– Jeg har sett Mel Gibson spille i flere filmer etter han var her, i beste velgående, skyter Alf Roald Sætre inn og legger til:

– Vi lever faktisk av at folk kommer tilbake, og noen gjør også det.

– Betyr alt

Filmen viser også hvordan restaurantbransjen kan suge gleden og driven ut av personalet, samt skape konflikter.

Det kjenner overhodet ikke de to seg igjen i, som har andre restauranter og prosjekter sammen.

Selv om Alf Roald Sætre nå har fylt 71 år, er han klinkende klar på at både han og makker Odd Einar Tufteland (53) har mange år igjen i bransjen.

Sætre henter særlig motivasjon fra øyen i havgapet, hvor han daglig underholder gjester og passer på at det meste går som det skal:

– Cornelius betyr alt. Jeg kan ikke se for meg et liv uten. Det er derfor jeg er på Sats hver dag, så jeg aldri skal trenge å pensjonere meg.