Ett år siden Taliban besøkte Oslo – dette sier regjeringen nå

De islamske fundamentalistene fikk privatfly på Norges regning. Ett år senere mener Sylvi Listhaug at Taliban rundlurte regjeringen.

GOD STEMNING: Ut fra bildene Taliban-delegasjonen lastet opp i sosiale medier, var det tilsynelatende høy trivselsfaktor på privatflyet til Norge. Foto: Abdul Qahar Balkhi via Twitter

Søndag var det ett år siden en delegasjon fra Taliban kom til Oslo og Norge.

De ble invitert et snaut halvår etter de tok over makten i Afghanistan. Den ekstreme islamistgruppen kom til Norge med privatfly og fikk sponset opphold på Soria Moria hotell i Oslo.

Besøket hadde en prislapp på nærmere syv millioner kroner.

– Jeg skjønner at mange reagerer når de ser Taliban i Norge. Det er en bevegelse som har stått for terrorhandlinger. Det er en bevegelse som har tatt over Afghanistan. De har verdier som ligger langt fra våre, sa statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2 den 24. januar i fjor.

NORGESBESØK: Taliban holdt til på Soria Moria i Voksenkollen under besøket i Oslo. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han mente likevel det var riktig at Norge tilrettela for møtene, på grunn av den prekære situasjonen i landet.

Står ved avgjørelsen

Ett år senere har den humanitære krisen i Afghanstan bare blitt verre. FN anslår at 95 prosent av landets innbyggere går sultne til sengs, samtidig som Taliban styrer med jernhånd. Gruppen har gjeninnført offentlige henrettelser, samtidig som de kvinners rettigheter er blitt kraftig innskrenket.

TV 2 har spurt om Utenriksdepartementet fremdeles mener det var rett å invitere Taliban til Norge på den måten man gjorde.

– Isolasjon øker risikoen for humanitær krise, økt ekstremisme og flyktningstrømmer mot Europa. Møtene i Oslo, mellom Taliban, USA, EU, sentrale europeiske land og Norge, er et eksempel på nødvendig kontakt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til TV 2.

Det er det langt fra alle som er enige i.

NYTT REGIME: Tildekte utstillingsdukker har blitt et symbol på Talibans kvinnefiendtlige regime. Foto: Ebrahim Noroozi/AP Photo

– Ble rundlurt

Sylvi Listhaug (FrP) mener Taliban lurte den norske regjeringen.

– Huitfeldt og regjeringen bør være flau over å ha blitt rundlurt av Taliban, sier partilederen.

Hun stempler avgjørelsen om å ta imot Taliban-ledelsen som «ekstremt naiv».

SLØSERI: Frps partileder Sylvi Listhaug mener Taliban-besøket var sløseri med skattebetalernes penger og et hån mot både afghanere og veteraner som har tjenestegjort i landet. Foto: Javad Parsa / TV 2

– Det er ekstremt naivt å tro at du kan påvirke utøvere av totalitære ideologier gjennom dialog. Det har vist seg enten det er nazisme, kommunisme, fascisme eller ekstrem islamisme. Det eneste møtet i Norge bidro til var anerkjennelse for Taliban- terroristene, sier Listhaug.

Utenriksminister Huitfeldt har blitt forelagt kritikken fra Listhaug. Hun mener Frp støtter et syn som bare vil gjøre vondt verre for allerede hardt pressede afghanere:

– Vi lytter til de som kjemper for kvinners rettigheter i Afghanistan. Å forsøke å isolere Taliban og ikke snakke med dem vil gjøre situasjonen enda verre. Frps politikk vil bare ramme de som er igjen og kjemper for at afghanske jenter fortsatt skal kunne gå på skole, sier Huitfeldt.

Nyansert bilde

Da Taliban tok over makten, sa de innledningsvis at de ikke ville innføre like tøffe regler i det afghanske samfunnet som de hadde under sitt første styre på 1990-tallet.

Siden den gang har de gradvis innført flere og flere restriksjoner, spesielt for kvinner. Kvinner nektes utdanning og er pålagt strenge restriksjoner hva angår arbeid og bevegelsesfrihet. Huitfeldt mener derimot at bildet er mer nyansert enn mange har inntrykk av, og påpeker at ikke alle i Taliban støtter utdanningsforbudet.

– Vi har hele tiden visst at det finnes sterke krefter i Taliban som jobber mot de fremskrittene afghanske kvinner og jenter har opplevd de siste 20 åra. Vi vet også at deler av Taliban er mot forbudene mot at kvinner tar høyere utdannelse og jobber i organisasjoner, sier utenriksministeren.