Ethan (5) ble kidnappet fra skolebussen og holdt som gissel i bunker

Det er tirsdag 29. januar 2013 i Midland City i den amerikanske delstaten Alabama.

En skolebuss frakter barn i flere aldersgrupper hjem fra skoledagen. Når den stanser ved et busstopp, stormer Jimmy Lee Dykes (65) inn.

Han retter et håndvåpen mot bussjåføren Charles Poland (66). Jimmy roper og krever at han skal ta med seg to barn. Charles nekter, og stiller seg i midtgangen – som et menneskelig skjold – slik at Jimmy ikke kan gå videre innover i bussen hvor barna er.

Jimmy skyter Charles fem ganger og dreper ham. Deretter røsker han med seg fem år gamle Ethan Gillman, som sitter rett bak førersetet.

PANIKK: Overvåkingskameraet i skolebussen viser skolebarna i panikk. Foto: «The FBI Declassified» / TV 2 Play

Forskanser seg i underjordisk bunker

Busstoppet befinner seg bare noen meter fra Jimmys eiendom. Jimmy tvinger med seg Ethan ned i en hjemmelaget bunker på seks kvadratmeter, som befinner seg fire meter under bakken.

BUNKEREN: Jimmy Lee Dykes hadde brukt flere måneder på å bygge den underjordiske bunkeren på sin egen tomt. Foto: «The FBI Declassified» / TV 2 Play

På kort tid beleires tomten til Jimmy med hundrevis av politibetjenter og FBI-agenter. De overtar også en kirke 400 meter unna, og bruker den som hovedbase.



HOVEDBASE: FBI og politiet brukte en kirke – 400 meter fra Jimmys eiendom – som hovedbase. Foto: «The FBI Declassified» / TV 2 Play

60 meter fra bunkerinngangen befinner det seg et rør. Røret er installert av Jimmy, og er knyttet til bunkeren. FBI må snakke høyt inn i dette røret for å kommunisere med ham.

RØR-KOMMUNIKASJON: FBI måtte kommunisere med Jimmy ved å rope inn i dette røret, som var tilknyttet bunkeren 60 meter unna. Foto: «The FBI Declassified» / TV 2 Play

Jimmy – en einstøing – er en kjenning av politiet. Han har rykte på seg for å krangle med naboer, ha kort lunte, og for å være fiendtlig mot myndighetene og autoriteter.



Finner bombe ved snakkerøret

Den første natten undersøker FBI mulighetene for å komme inn i bunkeren. Ved å studere snakkerøret og hvordan den er koblet til bunkeren, oppdager de en hjemmelaget bombe.

FBI ser det derfor som uforsvarlig å kommunisere via røret. De plasserer i stedet et høyttaleranlegg og en mikrofon foran, slik at Jimmy tror at det er en person som står der og snakker med ham.

De leverer også en telefon til Jimmy ned i bunkerluka. Telefonen kan kun brukes til å ringe politiet og FBI.

KIDNAPPER: Jimmy Lee Dykes kidnappet femåringen Ethan, og brukte gutten som en forhandlingsbrikke for å få snakke på direktesendt TV. Foto: «The FBI Declassified» / TV 2 Play

Via telefonen kommer Jimmy med kravet sitt, og det blir etter hvert klart at dette ikke er en typisk kidnapping. Jimmy bruker nemlig femåringen som en brikke i en plan han har utarbeidet i flere måneder.

Jimmy forlanger at en kvinnelig journalist kommer ned i bunkeren med et kamera som sender direkte til TV-stasjoner over hele USA. Jimmy har mye han vil si om USAs myndigheter, og ønsker å formidle dette. Etter han har sagt hva han vil si, skal han ta sitt eget liv på direktesendt TV.

FBI vet at de aldri kommer til å føye seg til kravene, men godsnakker med Jimmy og sier at de gjør alt de kan for å oppfylle ønskene hans – det er nødvendig for å holde Jimmy i ro slik at han ikke skader gutten.

Smugler inn et kamera

Femåringen Ethan – som har tilbrakt mesteparten av livet i diverse fosterhjem – har ADHD og Aspergers syndrom, og er avhengig av medisiner. Jimmy respekterer dette, så fire ganger daglig leveres medisin gjennom en sprekk i bunkerluka. I en av de første medisinoverleveringene, klarer FBI å smugle inn et kamera.

MEDISINER: Ethan Gillman har ADHD og Asperbergers syndrom, og er avhengig av medisiner. Foto: «The FBI Declassified» / TV 2 Play

For første gang får FBI se hvordan det er i den trange bunkeren. Kamerabildene viser senger, snacks, vann, våpen og en hjemmelaget bombe. Jimmy har også plassert en TV i bunkeren, hvor han ser på nyhetssendinger om kidnappingsdramaet og seg selv.

Dette bekymrer FBI, siden nyhetssendingene portretterer Jimmy som et monster, og de er redde for at dette vil gjøre ham enda mer utilregnelig.

STOR NYHETSSAK: Gisseldramaet fikk enorm mediedekning over hele verden. Foto: «The FBI Declassified» / TV 2 Play

FBI vet at den eneste autoritetsfiguren Jimmy respekterer, er den folkevalgte sheriffen Wally Olsen. FBI tilkaller sheriffen og får ham til å stille opp i nyhetssendinger. I sendingene skryter sheriffen av Jimmy for sin skånsomhet mot Ethan, og portretterer Jimmy som en god person.

Sheriffen synes selv det er ubehagelig å skryte av kidnapperen og drapsmannen, men vet samtidig at Jimmy ser på og at det hele er en slags teaterforestilling myntet på ham, slik at han ikke skader Ethan.

Tiden renner ut

Et FBI-team bygger en kopi av bunkeren bak kirken de oppholder seg i. Bunkerkopien brukes til trening i tilfelle de må storme.

Innen femte dag er Jimmy svært utålmodig. Han gjentar kravet om at en kvinnelig journalist skal komme i bunkeren, slik at han kan komme med sin tirade mot USA. Når han møter nøling og motstand fra gisselforhandlerne, truer han med å kutte all kontakt, samt sprenge seg selv og Ethan.

BUNKERKOPI: FBI bygde en replika av Jimmys bunker som de brukte til trening. Foto: «The FBI Declassified» / TV 2 Play

Dette gjør at FBI må igangsette drastiske tiltak for å redde Ethan.

Stormer bunkeren

FBI klekker ut en plan. Jimmy har to voksne døtre han ikke har sett på årevis. FBI forteller Jimmy at en av døtrene vil ha en videosamtale, noe Jimmy er positiv til. Men for å få til en videosamtale, må Jimmy gå opp trappestigen til luka for å ta imot en datamaskin.

Når de vet at Jimmy er på vei opp trappestigen, sprenger FBI bunkerluka slik at den åpnes fullstendig. Spesialtrente styrker stormer inn én etter én. Men de har ikke forutsett at Jimmy har satt opp hindringer i trappestigen ned til bunkeren – attpåtil skyter han opp mot dem.

DRAMATISK STORMING: Etter å ha lurt Jimmy opp stigetrappa, sprengte FBI bunkerluka og rykket inn. Foto: «The FBI Declassified» / TV 2 Play

FBI handler raskt og kaster ned en sjokkgranat for å desorientere ham. Dette gir dem tid til å fjerne hindringene og komme seg ned. Kaoset oppnår et klimaks når Jimmy detonerer bomben han har plassert ved snakkerøret. Røyken fra eksplosjonen føres via røret og inn i bunkeren, og gjør at den fylles med enda mer røyk.

Den første FBI-agenten som kommer ned i selve bunkeren, legger kroppen sin over Ethan for å beskytte ham. De følgende agentene går etter Jimmy, som fremdeles er desorientert fra sjokkgranaten. Jimmy skyter mot dem.

Agentene skyter tilbake og dreper ham.

Ethan – som gråter hysterisk – fraktes opp av bunkeren, til stor lettelse fra FBI og politiet. Med unntak av Jimmy, blir ingen såret eller drept under aksjonen.

DREPT: Kidnapperen Jimmy Lee Dykes ble skutt og drept av FBI etter bunkerstormingen. Foto: «The FBI Declassified» / TV 2 Play

Adoptert av pastor

Kort tid etter gisselsituasjonen, adopteres Ethan av pastoren Brandon Turner og hans familie – som består av ytterligere sju adoptivbarn.

Minnene fra hendelsen er i dag vage og uklare for Ethan, men han husker godt da bunkerluka ble sprengt og da sjokkgranaten eksploderte.

I Alabama er det i dag forbudt for uvedkommende å gå inn i en skolebuss. Loven, som trådte i kraft i juni 2013, er oppkalt etter bussjåføren som ble drept: «The Charles Poland, Jr. Act».

ADOPTERT AV PASTOR: Ethan ble adoptert av pastoren Brandon Turner og hans kone Nicci. Foto: «The FBI Declassified» / TV 2 Play

