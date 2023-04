– Det er litt ironisk at Putin er den som har bidratt mest til at Nato styrkes, sier NUPI-forsker Karsten Friis.

STYRKER NATO: Russlands invasjon av Ukraina har ført til at Finland blir medlem i Nato på rekordtid. Norske eksperter mener at Russlands president bidrar til å styrke Nato. Foto: Rentsendorj Bazarsukh / Reuters / NTB

– Dette er først og fremst et tap av ansikt for Putin, sier forsvarsanalytiker Per Erik Solli i NUPI til TV 2.

For første gang får Norge et naboland som medlem i Nato.

Den historiske innlemmelsen av Finland i forsvarsalliansen skjer på Natos 74-årsdag.

Prosessen har skjedd på rekordtid. Finlands tiltredelsesprosess er den raskeste i Natos historie.

– At Sverige og Finland forlater sin ikke-allierte linje er det mest revolusjonerende som Ukraina-krigen har skapt, sier seniorforsker Karsten Friis i NUPI til TV 2.

– Ironisk

Finnene og Sverige snudde i Nato-spørsmålet etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor.

– Det betyr at vi har en alliert til i våre nærområder, og står sterkere i å avskrekke og bidra til å forhindre krig. Dersom det skulle bryte ut krigshandlinger, har vi en alliert som vi kan støtte oss på, sier Friis.

Seniorforskeren påpeker ironien i at Russlands handlinger har ført til at det er større enighet og samhold i Nato enn på lenge.

– Det er litt ironisk at Putin er den som har bidratt mest til at Nato styrkes, at samholdet blir sterkere internt og de små konfliktene blir mindre viktigere. Med Finland og forhåpentligvis Sverige som medlemmer, vil Nato også styrkes militært, sier Karsten Friis.

Tirsdag heises det finske flagget for første gang på Nato-hovedkvarteret i Brüssel. Finlands president Sauli Niinistö deltar i den offisielle tiltredelsesseremonien.

Russlands regjering raser mot Finlands inntreden i Nato og sier landet vil bli tvunget til å gjøre mottiltak.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov kaller Finlands tilslutning til Nato, som formelt skjer tirsdag ettermiddag, et angrep mot Russlands sikkerhet.

NYTT MEDLEM: Finland blir tirsdag Nato-alliansens 31. medlem. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

Slik påvirkes Finland

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at Finland innlemmes i organisasjonen på 74-årsdagen for Washington-avtalen.

– Det er vanskelig å se for seg en bedre måte å markere jubileet på enn at Finland blir et fullt medlem.



– Realiteten er at dette er et resultat av krig i Ukraina. Finland har også en historie som forteller dem om brutaliteten en krig kan utgjøre, sa Stoltenberg med henvisning til Vinterkrigen mellom 1939 og 1940.

Finland har bygget opp et av verdens mest robuste beredskapssystemer, og har over tiår forberedt seg på en krig mot Russland, skrev elever ved Forsvarets høgskole nylig i et debattinnlegg etter en studiereise til Finland.

Nato-medlemskapet er den største endringen i finsk utenrikspolitikk siden landet ble med i EU i 1995.

Ifølge det finske utenrikspolitiske instituttet (FIIA) vil Nato-medlemskapet ha minst fire viktige følger for utenriks- og sikkerhetspolitikken:

Finland vil bidra til det kollektive forsvaret av allierte land, og ta hensyn til alliansens behov og planer.

Finland vil oppleve en kraftig styrking av militære partnerskap, som øker Natos avskrekkingsevne og et kollektivt forsvar av Nord-Europa.

Finlands Russland-politikk vil vektlegge avskrekking. Tradisjonelt har finnene vært opptatt av å ha dialog med Russland. Natos strategiske konsept fra 2022 går ut på økt avskrekking og forsvar, og økt motstandskraft.

Finland vil dekkes av Natos atomparaply. Dette betyr at Finland må ha en atomvåpenpolitikk, og kan få en aktiv rolle i Natos såkalte Nuclear Planning Group.

FLAGGER: Tirsdag vaiet både Nato-flagg og finske flagg i vinden utenfor det finske innenriksdepartementet. Foto: Sergei Grits / AP / NTB

Vanskelig prosess

Finlands og Sveriges søknader ble akseptert under Nato-toppmøtet i Madrid i juni og har siden i tur og orden blitt ratifisert av medlemslandenes nasjonalforsamlinger.

I Ungarn og Tyrkia har prosessen imidlertid blitt trenert, og Tyrkia har stilt en rekke krav til de nordiske landene. Blant annet krever tyrkerne at Sverige må utlevere en rekke personer med tilknytning til kurdiske organisasjoner og Gülen-bevegelsen.

I midten av mars sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at han var rede til å slippe inn Finland, men ikke Sverige.

BESØK: Finlands president Sauli Niinistö på besøk hos Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i mars. Foto: Burhan Ozbilici / AP / NTB

Selv om Sverige fortsatt står på utsiden som følge av Ungarn- og Tyrkia-nei, mener Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at svenskene allerede er «svært integrert i Nato».

– Jeg er helt overbevist om at også Sverige snart blir medlemmer, sa Nato-sjefen på en pressekonferanse mandag.

Høyres leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide, understreker at det nå blir viktig at også Sverige får medlemskap i forsvarsalliansen.

– Nå er det svært viktig at Tyrkia og Ungarn slipper Sverige inn i Nato raskt. Sverige oppfyller alle Nato sine krav og vil, som Finland, bli en svært verdifull alliert. Sveriges sikkerhet er viktig for oss, sier Søreide til NTB.

En utvidelse med Finland og Sverige vil ifølge den norske etterretningstjenesten endre hele maktbalansen i Østersjø-regionen til Natos fordel og Russlands disfavør. Russlands landegrense mot Nato vil mer enn dobles, fra 1200 til om lag 2600 kilometer.

Solli mener at Sverige allerede er inkludert i den sårbare prosessen frem til de blir fullverdige medlemmer.

– Vi må bare smøre oss med tålmodighet og vente til Sveriges søknad til slutt også vil gå gjennom, sier forsvarsanalytiker Per Erik Solli til TV 2. (TV 2/NTB)