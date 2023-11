Et syltynt håp kan bli avgjort på et møterom i Dubai

For Elise Sandvik (22) ble det for mye. Hun ga opp.

De har lenket seg fast, blitt båret av politiet og hylt til politikerne.



En krise har svevd over Sandvik og Wiken hele livet. Torsdag samles verdens statsledere for å håndtere en stadig mer realistisk klimakrise.



Det samme kjempet Sandvik for. Nå har hun flydd til Argentina for å lære seg spansk istedenfor.

Hun viet tiden til opprør, hva skjedde?



ENGASJERT: Elise Sandvik har stått på barrikadene flere ganger. Foto: Kasper Holgersen

– Jeg har fått med meg at en oljesjeik skal lede møtet. Tidligere ville jeg lest meg opp, og tenkt at det blir spennende. Ikke nå lenger, sier hun.

I år er klimatoppmøtet i Dubai. Sandvik har fulgt tidligere toppmøter tett. Nå er det nok.

De personlige investeringene bleknet i møtet med alle tapene.



– Jeg må distansere meg fra så mange skuffelser og mye frustrasjon. Vi skrek ikke for pappsugerør. Vi skrek for at staten skulle ta ansvar i klimakampen og fase ut olje, sier hun.

Opprør for livet

En påsydd lapp på jakka til Karoline Wiken på Ås er umulig å ta feil av.

DEDIKERT: Karoline Wiken er aktiv klimaaksjonist i Extinction Rebellion. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Klimakampen har blitt en hobby. Jeg føler jeg ikke har annet valg, sier hun.

I motsetning til Sandvik, har hun lest seg opp i forkant av klimatoppmøtet.

– Jeg tror dessverre ikke toppmøtet løser noe. For meg er det viktig å legge press på politikerne, helt til vi ser en endring. Jeg gir ikke opp, sier hun.



Selv om engasjementet er på topp, har Wiken merket at de blir færre.

– Det er trist at noen ikke er like engasjert, men jeg skjønner det. Det er tungt. Det å være klimaaktivist er blitt irriterende for folk, men vi vil jo faktisk alles beste, sier hun.

ALTERNATIVER: Wiken er sikker på at det finnes en annen vei enn olje. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Tror du ikke de på klimatoppmøtet vil alles beste?

– Jeg føler at klimatoppmøtet ikke vil alles beste. Mange av de som deltar, er fra oljeindustrien og har en agenda.

– Det er mye negativitet du nevner, likevel bruker du tiden din på klimakamp?

TRO: Selv om Wiken har følt på frustrasjon, har hun et ørlite håp. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Jeg føler at jeg ikke har annet valg. Det er nesten sånn at jeg gjør det for meg selv. Jeg føler jeg at bidrar med det jeg kan, og det er det eneste riktige, forteller Wiken.

Måtte fjerne seg selv

I Argentina er Sandvik i gang med matlagingen. Hun spiser mindre kjøtt, men der stopper innsatsen.

Hun tror frafallet er et resultat av at forbrukeren føler på skam.

ERFAREN: Sandvik har vært med i flere klimaaksjoner. Nå har hun gitt stafettpinnen til de yngre. Foto: Privat

– Fordi jeg brydde meg så mye, måtte jeg slutte. Jeg ville distansere meg fra frykten, og ikke føle på avmakt. Det hadde bare endt med enda mer oppgitthet, sier hun.



Hadde staten tatt sin del av klimakaka, ville kanskje ungdommen følt mer håp, tror hun.

– Jeg la om min hverdag, og gikk ekstra meter for å resirkulere. Det har svidd for meg. Da burde man forvente at staten legger opp sin hverdag også, forklarer Sandvik.

– Dette har nå skjedd i 28 år på rad. Likevel ser det mørkere og mørkere ut for hvert år som går. Jeg bryr meg, men ikke personlig investert. Jeg håper klimatoppmøtet overrasker meg, men jeg tror ikke det skjer noe, forteller Sandvik.

Misbrukte posisjoner

De siste åra har klimaengasjementet hos de unge fått seg en knekk. De bryr seg mer om personlig økonomi, ifølge en undersøkelse fra Opinion.

ENGASJERT: Her blir Wiken båret vekk under en demonstrasjon ved Førdefjorden. Foto: Amanda Iversen Orlich / Natur og Ungdom

Men Vilde Vågsland, UNG-ekspert i Opinion, sier klimaengasjementet holder seg stabilt sammenlignet med i fjor.

– De unge har stått på barrikadene, skreket høyt og vist engasjement. Men de føler ikke betydning, også når vi er i posisjon til å få til en endring, slik som klimatoppmøtet.

Vaner og forventninger

Klimatoppmøtet er i seg selv positivt, men det er ikke det ungdommer forbinder med møtet.

UTÅLMODIG: De unge har en annen oppfattning av handling, sier Vilde Vågsland, UNG-ekspert. Foto: Jojo Studio

– De har blitt skuffa for mange ganger. Jeg vil tro mange har forventninger knyttet til klimatoppmøtet, men de unge føler det blir mye prat og lite handling, forteller Vågsland.

Hun tror noe av utfordringen de unge har til slike møter som nå, er at de forventer handling raskt.

– Det er en utålmodig generasjon. De er vant til sosiale medier, hvor alt skjer raskt. De forventningene og vanene tar de med seg inn i slike møter. Det er mye prat om deres fremtid, deres klode bli avgjort nå, likevel føler de at ingenting skjer, forklarer hun.