Et rustent skip fra andre verdenskrig skaper nå full splid

I Sør-Kina-havet krangler flere land om hvem som har krav på strategisk viktige øygrupper. Et rustent skip står i sentrum for de siste uenighetene.

En rekke land legger krav på de små øyene rundt omkring i Sør-Kina-havet.

Det er over 200 av dem, stort sett ubebodde, men som likevel har stor strategisk verdi.



MANGE ØYER: Kinesiske maritime fartøy nær Thitu-øya i Sør-Kina-Havet. Foto: Jam Sta Rosa / AFP

Det er en av verdens mest trafikkerte sjøruter. I tillegg har havet et av verdens største kontinentalsokkel-områder, med store olje- og gassforekomster.

De siste årene har Kina gjort mye for å markere sin dominans i Sør-Kina-havet, noe som har skapt hodebry og gnisninger med naboer i regionen.



Et rustent skip fra andre verdenskrig har den siste tiden vært midtpunktet for konflikten.

Forbød Barbie-filmen

Sør-Kina-havet har siden 1970-tallet vært et omstridt område. Så omstridt at den populære Barbie-filmen ble forbudt i Vietnam på grunn av et kart som vises i filmen.



Kina hevder at landet har rett på nesten hele Sør-Kina-havet og har havnet på kollisjonskurs med flere andre land i regionen, som gjør krav på noen av de samme områdene.



OMSTRIDT: Flere land i regionen krever eiendomsrett over øygruppene i Sør-Kina-havet. Foto: Hanna Linnea Lüders / Grafikk

Kineserne har også laget kunstige øyer, hvor de har utstasjonert personell. De hevder disse øyene må med i regnskapet når man skal regne ut Kinas maritime område.



I tillegg stiller USA krav på ikke-regionale staters vegne, både når det gjelder fri gjennomfart for internasjonal skipsfart, og retten til å drive forskning i økonomiske soner.



Forhandlinger mellom de ulike landene i regionen – om delelinjer og rettigheter – har blitt forsøkt. Det eneste de har klart å bli enige om, er å avstå fra handlinger som kan gjøre situasjonen mer anspent.

Men selv denne avtalen har blitt brutt en rekke ganger.

Skipsvrak som militær utpost

Ved flere anledninger har den territorielle krangelen eskalert i nærheten av et skipsvrak.

I 1999 valgte den filippinske marinen å grunnstøte et gammelt skip med vilje, ved de omstridte Spratlyøyene. Om bord i skipet har de beholdt en gruppe marinesoldater, for å fremme landets krav på havområdet.

GRUNNSTØTT: Den filippinske marinen kjørte transportskipet Sierra Madre på grunn på sandbanken Second Thomas Shoal, som er en del av Spratlyøyene. Foto: Jam Sta Rosa / AFP

Spenningen ved øygruppen har økt under Filippinenes nåværende president Ferdinand Marcos jr. Han har knyttet landet nærmere USA, og anklager Kina for å opptre stadig mer aggressivt.

I februar prøvde kinesiske skip å blokkere et filippinsk skip som brakte forsyninger til Spratlyøyene. Kystvaktskipet ble også beskutt med laser.

I april ble det nesten en kollisjon mellom de to landenes kystvaktskip, da et kinesisk skip kjørte inn foran et filippinsk fartøy, som skulle ta med journalister ut til det omstridte området.



Den siste uken har det igjen vært fysiske konfrontasjoner ved den grunnstøtte båten.

BLOKKERER: Et kinesisk kystvaktskip prøver å hindre en båt fra Filippinene med media om bord fra å nå frem til Spratlyøyene. Foto: Erik de Castro / Reuters

Klinsj med Kina

I helgen brukte den kinesiske kystvakten vannkanoner mot filippinske fartøy som brakte forsyninger til soldatene som er stasjonert på det grunnstøtte skipet.

Filippinene mener Kina har trappet opp konflikten og kalte ambassadøren inn på teppet i Manila som følge av hendelsen.



– Den filippinske kystvakten fordømmer sterkt den kinesiske kystvaktens farlige manøvre og ulovlig bruk av vannkanoner, sier filippinerne etter hendelsen, ifølge The Guardian.



SPRAYES: Dette bildet fra den filippinske kystvakten viser hvordan et kinesisk skip bruker vannkanon for å hindre Filippinene i å forsyne mannskapet om bord på skipsvraket. Foto: AP / NTB / Den filippinske kystvakten

USA, EU, Japan og Australia har fordømt vannkanonangrepet. Det amerikanske utenriksdepartementet anklager Kina for å sette det filippinske fartøyet og mannskapets sikkerhet på spill.

– USA står sammen med våre filippinske allierte i møte med slike farlige handlinger, skriver de i en uttalelse.

Krever at det fjernes

Fra kinesisk hold krever de at skipsvraket skal taues vekk.

De har bedt Filippinene om ikke å sende andre skip til området og heller ikke materialer som kan brukes til større reparasjoner.

– Kina ber nok en gang den filippinske parten om å fjerne krigsskipet fra Second Thomas Shoal umiddelbart, slik at dens uokkuperte status blir gjenopprettet, skriver det kinesiske utenriksdepartementet i en uttalelse tirsdag.