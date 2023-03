Russlands utspill om å flytte atomvåpen til Belarus er mest et psykologisk spill. Det mener hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen Palle Ydstebø. President Vladimir Putin sier fly som kan lastes med atomvåpen allerede er på plass i Belarus.

OBERSTLØYTNANT: Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Han tror Putins atom-utspill er et spill. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Putins utspill i helgen om atomvåpen skapte umiddelbare reaksjoner. EU truer med nye sanksjoner mot Russland og ukrainske myndigheter ber FNs sikkerhetsråd om et krisemøte.

– Jeg ser på dette som en del av det psykologiske spillet for å skaffe seg et lite overtak, kanskje spesielt for å prøve å påvirke oss i Vesten, sier Ydstebø.

Han peker på at reaksjonene blant annet i FN skaper en debatt som Russland også kan være med å påvirke.

President i Belarus Aleksandr Lukasjenko har lenge vært en støttespiller for Russland og Vladimir Putin. Foto: Vladimir Astapkovich/Sputnik via AP

– Det er ikke første, og helt sikkert ikke siste, gangen av Russland driver med mer eller mindre åpne trusler om atomvåpen, sier Ydstebø.

Det er foreløpig ingenting som tyder på at Russland har flyttet atomvåpen til Belarus. Ydstebø mener risikoen for at atomvåpnene tas i bruk selv om de flyttes er svært lav.

– Dette er mer et psykologisk spill enn noe som vil ha reell innvirkning på krigføringen i Ukraina.

– Ikke spesielt gode

Nyheten om at Russland også henter fram 77 år gamle stridsvogner fra lager mener Ydstebø er et tegn på at det står dårlig til med forsyningene.

Besøkende sitter på en T-54 stridsvogn på en utstilling i St. Petersburg i januar. De første T-54-vognene stammer fra slutten av 1940-tallet. Foto: OLGA MALTSEVA

– Dette er vogner som er konstruert på slutten av andre verdenskrig, som ikke er spesielt gode. Hvis dette er en indikasjon på tilgangen til stridsvogner, så står det dårlig til, sier Ydstebø.

Han mener russerne trolig har litt annen ambisjon for de gamle vognene.

– Jeg regner med at de vil bruke dem til å forsterke forsvarslinjene i Øst-Ukraina i påvente av en ukrainsk motoffensiv. Russland kan ha lidd så store tap at de vil bruke de gamle stridsvognene for å frigjøre de mer moderne stridsvognene til fronten. Det er en rimelig vurdering der, sier Ydstebø.

Snart tilbake fra opplæring

De gamle vognene står seg ikke mot Ukrainas moderne vestlige stridsvognene som Leopard 2 og Challenger.

– Jeg ser ikke for meg at russerne vil bruke de gamle stridsvognene mot vestlige nå. De vil eventuelt grave dem ned i forbindelse med forsvarslinjer og skyttergraver for å ha litt ekstra kraft i et statisk forsvar.

Ukrainske styrker trener med Leopard 2-vogner i Spania. Foto: OSCAR DEL POZO

Mange av de ukrainske soldatene som får opplæring på nytt utstyr i Europa og USA er nå på vei hjem igjen.

– Det betyr at de vil antagelig vil være klare til å ta i bruk nytt utstyr i større grad i løpet av den kommende måneden og har avdelinger klare til denne lenge ventede motoffensiven, sier Ydstebø.