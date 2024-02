– Et politisk dyr som spiller piano og ser på Netflix

– Hans lille hemmelighet er at han får alle til å føle seg spesiell. Enten du er statsminister eller en som serverer kaffe på et møte. Han er vennlig og takknemlig mot alle, sier Wouter de Winther til TV 2.

Han er politisk kommentator i avisa De Telegraaf og har fulgt Rutte i årevis.

PÅ BØLGELENGDE: De kjenner hverandre godt, Mark Rutte og Jens Stoltenberg, etter mange års samarbeid i forsvarsalliansen. Foto: Nato

– Det er 99,9 prosents sjanse for at Rutte blir Natos neste sjef, sier en kilde med innsyn i prosessen til TV 2.



Til nå har 21 av 31 land gitt beskjed om at de støtter Mark Ruttes kandidatur som ny generalsekretær i Nato, ifølge den tyske avisa Die Welt.

USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike er blant landene som støtter Rutte. Norge er også positiv, uten at det formelt er offentliggjort.

Singel piano-spiller

– Han ble allerede for to år siden spurt to ganger av amerikanerne om å ta over som generalsekretær. Den gangen sa han nei på grunn av interne forhold i Nederland, sier kommentatoren.



HYPPIG GJEST: Mark Rutte er populær i Det hvite hus. Han har vært invitert til både Joe Biden og tidligere president Donald Trump flere ganger. Foto: Carolyn Kaster

Fortsatt er flere øst-europeiske land skeptiske til Rutte, særlig Ungarn og Tyrkia. Det er likevel ventet at Nato-ambassadørene i Brussel vil velge Rutte enten i mars eller april.

I 2014 ble Stoltenberg valgt til generalsekretær 28. mars. Han går av den siste dagen i september i år.

I sommer kollapset Ruttes regjering. I et kontroversielt intervju sa han at han var interessert i å bli generalsekretær i Nato. Det er uvanlig å flagge ambisjonen om Natos topp-jobb.

Rutte viste til sine mange forbindelser i det internasjonale miljøet, og mente han kunne bruke erfaringene sine i en krevende tid for Nato.

Sist helg nektet han å svare på spørsmål om Nato-jobben under sikkerhetskonferansen i München.

– Jeg har bestemt meg for å holde kjeft. På et tidspunkt kommer det nyheter, en eller annen nyhet, sa han.

Rutte har studert historie, men har vært i rikspolitikken siden starten av 2000-tallet. Før det jobbet han for storkonsernet Unilever.

Rutte har sittet lengst som statsminister i Nederland – hele 13 år. Han har vunnet fire valg med sentrum-høyre-partiet Folkepartiet for frihet og demokrati (VVD).



Rutte er en svært privat person. Nå bor han i den offisielle statsministerboligen «Catshuis» – «kattehuset» i Haag. Lenge bodde han hjemme hos moren, som var enke. Som ung vurderte han å bli konsertpianist. Han har sju hel- og halvsøsken. En bror døde av AIDS og faren døde tidlig. Rutte har sagt at dette har preget ham.

– Hans privatliv er ganske kjedelig. Han liker å spille piano, lese og se på Netflix-dokumentarer. Noen ganger ser han på gamle politiske debatter sammen med venner. Han er litt nerd og liker det politiske spillet. Et politisk dyr.



GAVE: Mark Rutte kom på vennskapelig fot med tidligere president Donald Trump. Her har han brakt med seg et gammelt militært amerikansk flagg til Trump, som gave. Trump er spesielt opptatt av militære effekter. Foto: Carolyn Kaster

57-åringen er singel, og er aldri blitt koblet til noen kjæreste.

– Politikken er partneren hans, sier De Winther.



Takler Trump

Rutte utviklet et godt forhold til Donald Trump i hans president-tid og ble invitert til Det hvite hus to ganger.

– Han irettesatte også Trump offentlig uten at det ødela forholdet til den tidligere amerikanske presidenten, sier De Winther.



Rutte skal også ha vært hjernen bak utspillet for å roe ned Trump på Nato-toppmøtet i 2018. Den amerikanske presidenten var svært misfornøyd med nivået på bevilgninger til forsvar i europeiske land.

– Folk var redd for at Trump skulle forlate toppmøtet. Rutte foreslo at Trump, på en pressekonferanse, skulle si at siden han ble president hadde europeiske land økt bruken av penger på forsvar med flere milliarder dollar. Hvilket også var korrekt, og alle var fornøyde, forteller De Winther.

NÆRE: Rutte og tidligere forbundskansler Angela Merkel med ektemann har tilbrakt tid sammen privat. Foto: Piroschka van de Wouw / AP

Rutte snakker godt tysk og var også svært nær tidligere forbundskansler Angela Merkel. Han tilbrakte private ferier med Merkel og mannen, og de delte interessen for klassisk musikk.

Lenge ønsket mange land seg alliansens første kvinnelige Nato-generalsekretær – som i tillegg burde være fra et av landene i Øst-Europa og fra et land som oppfyller kravet om å bruke to prosent av BNP på forsvar. Nederland har ikke oppfylt kravet til nå.

KVINNE? Estlands statsminister Kaja Kallas oppfylte mange av ønskene for en ny Nato-sjef. Kvinne fra Øst-Europa og fra et land som bruker mye penger på forsvar. Selv har hun vitset om Rutte som Nato-sjef. Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP

– Da er det naturlige svaret Mark Rutte, sa Estlands statsminister Kaja Kallas tørt på en konferanse.

Hun har ikke lansert seg selv som kandidat, men har tidligere ikke lagt skjul på at hun kunne være en kandidat.