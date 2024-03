– Et midlertidig tilbakeslag for USA

Julian Assange (52) har stått i en årelang kamp for å unngå utlevering til USA hvor han er siktet for spionasje.



Han har anket en utleveringsordre som Storbritannias daværende innenriksminister Priti Patel signerte i 2022, og beslutningen ble tirsdag utsatt til 20. mai.

– Midlertidig tilbakeslag for USA

Domstolen High Court i London krever at USA legger fram garantier at Assange får rettigheter som ytringsfrihet, og blir beskyttet mot dødsstraff, hvis han utleveres.



– Dette er kun et midlertidig tilbakeslag for amerikanske myndigheter som krever ham utlevert, sier Erling Borgen i Norsk Pens Assange-utvalg, til TV 2.

STØTTESPILLERE: Julian Assange har mange støttespillere som mener han ikke bør straffes for å avsløre krigsforbrytelser. Foto: HENRY NICHOLLS

Julian Assange må altså vente enda lenger for å få beslutningen.

– Det står mye på spill for Assange. Hvis han blir utlevert til USA, risikerer han å bli tiltalt for spionasje, og bli dømt til 175 års fengsel. Spionrettsaker i USA går fullstendig lukket, og Assange får ikke anledning til å bli hør offentlig, sier Borgen.

Assanges kone, Stella Assange, sier i en uttalelse at dagens beslutning er «forbløffende».



–Domstolene anerkjenner at han blir diskriminert på bakgrunn av sin nasjonalitet, en australier, og at han fortsatt er utsatt for dødsstraff. Og likevel inviterer de USA til å sende et brev som sier at alt er OK. Det synes jeg er forbløffende, sier Stella Assange.

Assange har sittet i det britiske høysikkerhetsfengselet Belmarsh i fem år. Han har helseproblemer, og det skal stå svært dårlig til både fysisk og psykisk.

– Bør løslates

Borgen var selv tilstede i London da saken ble ført for retten tidligere i år. Da orket ikke Assange å selv være til stede.

– Han orket ikke engang å se direkte overføring av rettssaken inne i fengselet, forteller Borgen.

Før soning i høyrisikofengselet tilbrakte han sju år i tilflukt i Ecuadors ambassade i London.

Assange bodde på Ecuadors ambassade i London i sju år. Her er han 19. mai 2017. Foto: JUSTIN TALLIS

– Jeg føler veldig sterkt, og det er også er Pens offisielle holdning at Assange bør løslates mens han venter på at denne saken kommer opp igjen, sier Borgen.

Borgen er en av Assanges mange støttespillere som mener rettsforfølgelsen av Assange utgjør en fare for all uavhengig kritisk journalistikk.

– Trist paradoks

– Assange er et journalistisk forbilde. Han har har avslørt krigsforbrytelser. Det er et utrolig trist paradoks at de som utfører krigsforbrytelsene skal straffe han som avslørte krigsforbrutelsene, sier Borgen.

Bakgrunnen for utleveringskravet er at nettstedet WikiLeaks i 2010 offentliggjorde store mengder hemmelige dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Fakta om Julian Assange * Født i Townsville i Australia i 1971. Australsk statsborger. * Har bakgrunn som programmerer og nettaktivist, og i 2006 var han en av grunnleggerne av nettstedet Wikileaks. * I 2010 publiserte Wikileaks dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan, samt en video som viste hvordan to journalister og en rekke andre personer ble drept i et amerikansk helikopterangrep i Irak. * I august samme år besøkte Assange Sverige. I november ble han ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Måneden etter ble han pågrepet i Storbritannia, men løslatt mot kausjon. Assange har hele tiden avvist anklagene. * I 2012 stadfestet britisk høyesterett at han kunne utleveres til Sverige. Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London, hvor han ble værende i en årrekke. * I 2019 trakk Ecuador tilbake beskyttelsen av Assange, og britisk politi gikk inn i ambassaden og pågrep ham. Samme dag offentliggjorde USA en tiltale om medvirkning til datainnbrudd. * Siden da har Assange sittet fengslet i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i London. Han ble i mai 2019 dømt til 50 ukers fengsel for å ha brutt kausjonsbetingelsene i 2012. * Senere samme måned offentliggjorde USAs justisdepartement en omfattende tiltale på 18 punkter der Assange blant annet anklages for brudd på den amerikanske spionasjeloven. * I november 2019 henla svensk påtalemyndighet voldtektssaken. * I 2022 godkjente den britiske regjeringen USAs utleveringskrav.

Et videoopptak av to journalister som ble drept i et amerikansk helikopterangrep, ble også publisert og vakte sterke reaksjoner.

Amerikansk påtalemyndighet mener Assange hjalp den daværende amerikanske etterretningsanalytikeren Chelsea Manning med å stjele de hemmelige dokumentene.

Mange presseorganisasjoner og forkjempere for ytringsfrihet mener i stedet at Assange er en viktig varsler om maktmisbruk, og at han utøvde journalistikk da dokumentene ble publisert.



Publiseringen ble gjort delvis i samarbeid med aviser som The Guardian, New York Times, Le Monde, El Pais, Der Spiegel og også Aftenposten.

Assange er australsk statsborger, og Australias statsminister Anthony Albanese, som overtok makten i 2022, mener rettsprosessen mot Assange bør avsluttes.

Assange har bred støtte i parlamentet og hos folket i Australia.