TILTALT: Donald Trump risikerer fengsel for å forfalske regnskapene sine i et forsøk på å skjule hysjpengeutbetalingene. Foto: Brendan McDermid / Getty Images / NTB

– La oss ikke glemme at han har hatt sex med en pornostjerne mens kona var hjemme med et lite barn, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen om Donald Trump.

Denne affæren forsøkte Trump å dysse ned under valgkampen i 2016. Hans advokat Michael Cohen betalte hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels, for at hun skulle holde tett om deres seksuelle samvær i 2006.

Trumps advokat ble dømt

Cohen betalte også hysjpenger til tidligere Playboy-modell Karen McDougal og en dørvakt ved Trump Tower som hevdet han hadde informasjon om at Trump hadde et barn utenfor ekteskap.

Disse utbetalingene var brudd på USAs valgkamplover. Michael Cohen tilsto og ble dømt til tre års fengsel.

Nå er Donald Trump tiltalt for å ha forfalsket regnskapene sine mellom februar og desember 2017, for å skjule refusjonene til Cohen som ordinære valgkamputgifter.

Protesterer

Torsdag fastslo dommer Juan Merchan i New York at rettssaken mot Trump starter 25. mars. Han anslo samtidig at den vil ta seks uker.

– At rettssaken kommer i gang midt i en valgkamp Trump leder, er oppsiktsvekkende. Dette er et helt nytt kapittel i amerikansk demokrati, sier Bergesen.

Trumps advokat Todd Blanche sier at det å stille Trump for retten mens han driver med valgkamp, er «komplett valgobstruksjon».

– Vi er i primærvalgsesong og dette er et annet landskap enn tidligere, hevder Blanche, ifølge rettsnettstedet Just Security.

– Veldig spesielt

Trump og hans advokater begjærte saken henlagt, men dette avslo dommer Merchan blankt.

– I denne saken er det allerede en mann som er dømt for å utføre det Trump har bedt ham om å gjøre. At en tidligere president da ikke skal være strafferettslig ansvarlig, er veldig spesielt, sier Bergesen.



Han mener denne saken er viktig for amerikanerne.

– Hvis han blir dømt i hysjpengesaken, er det et tegn på at rettsstaten virker. Og det at han eventuelt blir dømt, vil ha noe å si. En fjerdedel av republikanske velgere sier at de ikke vil stemme på noen som er dømt i en straffesak. På et eller annet tidspunkt er det en rød linje for hvor mange bulker Trump kan ha. Dette er ikke en teflonmann, sier Bergesen.