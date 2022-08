Seks måneder etter invasjonen av Ukraina, er det lite i Russlands hovedstad som tyder på at landet er i krig. Verken de politiske eller økonomiske sanksjonene ser ut til å bekymre innbyggerne særlig.

På det store Izmailova-markedet i Moskva selges kopper og T-skjorter som er dekorert med bilder og tekst om Russlands soldater i Ukraina. Men disse er fra 2014, da Russland annekterte Krim-halvøya.

MARKED: Et barn har inntatt en dekorert pyntekanon ved Izmailova-markedet i Moskva. Foto: AP / NTB

Det er ingenting å finne her om «spesial militæroperasjonen» som har pågått de siste seks månedene.

Fortsatt stengte dører

Alt i alt er det få synlige tegn i Moskvas bybilde på at landet er i krig. Bokstaven «Z», som ble et symbol til støtte for invasjonen, er knapt å se, ifølge nyhetsbyrået AP.

Noen steder henger plakater med bilder av soldater, hvor det blant annet står « Ære til Russlands helter». Men det står ikke noe om hvor soldatene er, eller hva de har gjort.

Men det er ett tegn på konflikt som er nokså iøynefallende. Mørklagte butikklokaler med stengte dører. Vestlige virksomheter har trukket seg ut.

– I starten var vi veldig skuffet, sier Yegor Driganov, som er på spasertur langs elven i finansdistriktet Moscow City. Men så legger han til at russiske butikker og kafeer ser ut til å innta de forlatte lokalene.

Men det er ikke alle russere som er overbevist om at de vil få russiske erstatninger for det vestlige som har forsvunnet som følge av sanksjonene mot landet.

«Sommermodus»

Bare 41 prosent av russerne tror at russisk industri kan fullt ut erstatte elektronikkvarer, og kun en tredjedel tror at landets bilproduksjon kan demme opp for importstoppen.

Men ganske mange, 81 prosent, tror Russland vil kunne erstatte utenlandske matvarer med egen produksjon.

Undersøkelsen er gjort av Russlands eneste uavhengige meningsmålingsinstitutt, Levada-senteret.

– Russland er på full fart inn i en blindgate, men innbyggerne foretrekker i stor grad å ikke tenke på det, og leve livene sine, sier Nikolaij Petrov, seniorforsker ved Chatham House sitt Russland og Eurasia-program til AP.

KREML: Bak Kremls murer styres krigen i Ukraina, men utenfor går livet som normalt for mange moskovitter. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Han mener moskovittene også muligens er i et slags sommermodus, der de ikke følger så mye med på hva som skjer i verden, men fokuserer på sin egen virkelighet, med familie og ferieliv.

– I Moskva leves livet som normalt, fordi folk prøver å bevare følelsen av normalitet og en relativt mental komfort, sier Petrov.

Propagandakrigen

Men om russerne slår på TV'en, er det tydelig at landets soldater er i Ukraina. De statlige TV-kanalene vier mye sendetid til «operasjonen» i Ukraina.

Her får seerne blant annet høre om Russlands svært effektive militære styrker, utstyrt med våpen av beste sort, i kamp mot nazister i Ukraina.

Flertallet av Russlands innbygger får nyheten sine fra de statlige TV-kanalene. Men mange stoler ikke på det de blir fortalt.

En fersk undersøkelse fra Levada-instituttet viser at 65 prosent av russerne tror ikke på noe eller alt av det de ser i de statlige mediene om det som skjer i Ukraina.

STØTTE: Med bokstaven «Z» på sin egen og sønnens T-skjorte, viser denne kvinnen tydelig at hun støtter Putins invasjon av Ukraina. Foto: Dmitri Lovetsky/AP

Samtidig viser Levadas tall at 75 prosent av russerne støtter «militæroperasjonen».

– Men noen tvilere har trolig uttrykt støtte i frykt for at andre svar kan få følger for dem, sier Levada-direktør Denis Volkov.