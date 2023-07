– Et forsøk på å ta tilbake makt og få kontroll

Generalløytnant Arne Bård Dalhaug mener det er sannsynlig at det har kommet instrukser om hva de russiske myndighetene skal gjøre fremover for å begrense ytringsrommet til de som uttaler seg kritisk mot Putin.

Den USA-baserte tankesmien The Institute of the Study of War (ISW) skriver i sin siste situasjonsrapport lørdag at en kilde tilknyttet den russiske sikkerhetstjenesten (FSB) skal ha lekket et dokument.

I dokumentet skal den russiske presidentadministrasjonen angivelig har bedt myndighetene ta grep.

Dokumentet skal blant annet avsløre at myndighetene ble bedt om å utføre tiltak mot de som «oppfører seg sinnsykt».

Informasjonen er ikke bekreftet av russiske myndigheter eller uavhengige kilder.



Generalløytnant Arne Bård Dalhaug sier at man ikke kan være sikker på om det angivelig lekkede dokumenter er ekte eller ikke, men at det er sannsynlig at det har kommet instrukser til myndighetene om hva de skal gjøre fremover slik at Putin kan få mer kontroll over informasjonsrommet.



– Et tydelig signal

Tidligere denne uken skal spionen Igor Girkin ha blitt arrestert og siktet for ekstremisme av russiske myndigheter og varetektsfengsles til september.

Han blir også nevnt spesifikt i dokumentet.



ARRESTERT: Girken ble arrestert tidligere denne uken. Bildet er fra 2014. Foto: Dmitry Lovetsky / AP / NTB

Arrestasjonen er ingen uventet reaksjon, sier generalløytnant Arne Bård Dyrhaug til TV 2.

– Girkin er en sentral person som mange vet hvem er. Han har vært aktiv i Russlands krigføring siden 2014.

Girkin er dømt til livstids fengsel i en nederlandsk domstol for å ha stått bak nedskytingen av passasjerflyet MH17 over Ukraina i 2014. Alle de 298 om bord ble drept.

Den siste tiden har han skrevet mye fornærmende om Putin.



– De har nok ikke gjort dette med lett hjerte, men Putin så nok at han var nødt til å gjøre noe. Kanskje aller mest for å sende et signal til de andre som ytrer seg kritisk.

Hvem blir de neste?

– Dokumentet var i tillegg rettet mot flere høyprofilerte propagandister, inkludert Margarita Simonjan, fremtredende milbloggere, representanter for den russiske statsdumaen med omfattende tilstedeværelse på nettet og Prigozjin, skriver ISW.

Dalhaug tror imidlertid at myndighetene ønsker å slippe å arrestere flere.

GENERALLØYTNANT: Arne Bård Dalhaug har gått rekkene i forsvaret og jobbet i Ukraina etter Russlands annektering av Krim i 2014. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Slik jeg ser det er det heller ingen som er på samme nivå som Girkin. Men om noen overtar rollen han hadde, er det nok sannsynlig at de også vil bli arrestert.

Margarita Simonjan er journalist og sjefredaktør for den statskontrollerte russiske kringkasteren Russia Today (RT), og har flere ganger uttrykt kritikk mot russiske myndigheters håndtering av krigen i Ukraina, i likhet med Girkin og Prigozjin.

Dalhaug tror ikke Simonjan er sentral nok til at myndighetene arresterer henne.

Nylig hevdet russiske FSB å ha avdekket et attentatforsøk på Simonjan, hvor syv mennesker ble arrestert, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

MÅTTE GJØRE NOE: Putin har tidligere blitt omtalt som ubesluttsom. Ved å arrestere Grikin sender han et tydlig signal, mener generalløytnant Dalhaug. Foto: AFP / NTB

– En mer paranoid Putin

Generalløytnant Arne Bård Dalhaug tror det hele bunner i at Putin har blitt mer paranoid.

– Ser man på historien så ser vi at en leder som har satt i gang en krig som går dårlig, risikerer at det ikke går så bra med en selv heller.

– Dette er nok et forsøk på å ta tilbake makt og kontroll over informasjonsrommet.

Prigozjin ble også nevnt i dokumentet. Han har det vært stille fra siden det mislykkede Wagner-opprøret i juni.

Dalhaug er en av de som tror at Prigozjin allerede er arrestert.

– Det har vært noen artikler og blogginnlegg som tilsier det, sier han.

Onsdag ble det publisert en video som angivelig skal vise Prigozjin i Belarus.

Siden opprøret har det blitt spekulert i om det har foregått en jakt på forrædere og en større utrenskning i rekkene.

– Det blir spennende å se om de andre som har utalt seg kritisk nå tar signalet, sier Dalhaug.