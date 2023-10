Mandag klokken 16.00 norsk tid starter bedragerisaken mot Donald Trump i delstaten New York i USA.

Dommeren har allerede fastslått at den tidligere presidenten er skyldig i bedrageri.

Spørsmålet er hvilke konsekvenser dette skal få.

Kan bli tvangssolgt

Amerikanske medier melder at sjansen er stor for at han vil miste signaturbygg som Trump Tower.

– Det vil være et ekstremt slag for Trumps ego, sier USA-ekspert Eirik Løkke i Civita til TV 2.

Dommeren mener at statsadvokaten i New York har bevist at Trump er skyldig i å blåse opp verdien på eiendommene sine med 3,6 milliarder dollar for å få fordelaktige låne- og forsikringsbetingelser.

Statsadvokat Letitia James hevder blant annet at Trump løy om størrelsen på hans tre etasjer høye leilighet øverst i Trump Tower.

Penthouseleiligheten, som i mange år fungerte som Trumps private hjem, skal være på 930 kvadratmeter, mens Trump i bankdokumenter skal ha hevdet at den var på 2780 kvadratmeter.

Trump Organization verdsatte i 2015 leiligheten til 327 millioner dollar, mens den bare fire år tidligere kun ble verdsatt til 80 millioner.

James har bedt domstolen om å frata Trump retten til både å drive business og å eie eiendom i New York. Statsadvokaten ønsker også at Trump ilegges en bot på 2,6 milliarder norske kroner.



Trump benekter at han eller selskapene hans har gjort noe galt.

Dommen i forrige uke fastslo at forretningslisenser som holdes av Trump, hans to voksne sønner, Trump Organization og underliggende selskaper, skal inndras umiddelbart.

– Dette er en oppsiktsvekkende dom, sier John Moscow, en tidligere påtaleadvokat hos Manhattans statsadvokat, til Business Insider.



Hva dette betyr i praksis, og om Trump får en milliardbot i tillegg, er det dommer Engoron nå skal ta stilling til.

– Hvis Trump ikke kan betale for seg, kan eiendommene bli tvangssolgt, sier Eirik Løkke.



Dødsdom for selskapet



Dommeren har allerede bestemt at eiendommene til Trump inntil videre skal overlates til en uavhengig tredjepart.

KOM SØNDAG: Donald Trump fotografert på vei inn til Trump Tower søndag, dagen før han skal møte i retten i forbindelse med bedragerisøksmålet mot ham. Foto: Bing Guan / Reuters

Trumps advokater ba dommeren om å oppklare om dette innebærer at eiendommene skal selges eller om de bare skal driftes av denne tredjeparten.

Dommeren svarte da at han ennå ikke var klar for å avsi en dom på dette området, skriver New York Post. Denne beslutningen kan potensielt komme mandag.

– Dommen betyr uansett at du ikke lenger er et selskap, og at dommeren vil utnevne noen som kan ta over eierskapene og distribuere dem slik retten ønsker, forklarer John Moscow.



Jussprofessor Robert Hockett fra Cornell-universitetet sier til New York Post at Trump-familiens tid som en eiendomsmagnat i New York er forbi.

– Vi kommer til å se navnet Trump forsvinne fra mange bygninger i New York, mener Hockett.



– Fryktelig jålete

Eirik Løkke viser til at Trumps tidligere advokat Michael Cohen har uttalt at å ramme forretningsvirksomhetens hans er «den absolutt beste måten å ramme Trump på».

– Han er jo fryktelig jålete når det gjelder sånne ting og ha alltid vært opptatt av å fremstille seg selv som rikere enn han er. Dette kommer han til å like veldig dårlig, mener Løkke.



Trump er travel på flere fronter for tiden, som Republikanernes fremste kandidat i neste presidentvalg og med flere alvorlige tiltaler hengende over seg.

Den tidligere presidenten er tiltalt for å ha betalt ut ulovlige hysjpenger, for å ta med seg hemmeligstemplede dokumenter fra Det hvite hus, og for å ha forsøkt å omgjøre valgresultatet i 2020 på ulovlig vis, noe han er siktet for både føderalt og i delstaten Georgia.

Trump risikerer mange års fengsel om han blir kjent skyldig i én eller flere av disse sakene, men ankom likevel New York City søndag for å være til stede når Engoron skal konkludere i bedragerisøksmålet.



I en melding på Truth Social skriver Trump at han skal «slåss for mitt navn og rykte».

Trumps advokater har ifølge Reuters allerede fastslått at de vil anke dommen.