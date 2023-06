NÆRT FORHOLD: Irans president Ebrahim Raisi hilser på Russlands president Vladimir Putin under et møte i Usbekistan i september 2022. Foto: Alexandr Demyanchuk

En ny avsløring gjort av Sky News viser at Iran har solgt ammunisjon til Russland. Eksperter mener det er bevis på at russerne sliter.

Sky News har fått tilgang til våpenkontrakter som gir bevis på at Iran har solgt ammunisjon til Russland til bruk i Ukraina-krigen.

Hvis det 16 siders dokumentet fra 14. september 2022 er ekte, viser det salg av artilleri, granater og raketter til en verdi av én million dollar. Det tilsvarer 11 millioner kroner.

Sky News har ikke vært i stand til å verifisere autentisiteten til dokumentene, men flere kilder hevder de mest sannsynlig er ekte.

– Dette er en kontrakt mellom iranerne og russerne angående ammunisjon. Vi tror den er 100 prosent autentisk, sier sikkerhetskilden til Sky News.

BEVIS: Dette skal være kontrakten Sky News har fått tilgang til. Den viser angivelig at det foregår våpenhandel mellom Iran og Russland. Foto: Sky News

Tormod Heier, professor ved Forsvarets Stabskole, mener samarbeidet mellom de to landene har blitt styrket den siste tiden.

– Russland har blitt en nær alliert av Iran med tanke på krigføring i Syria, hvor begge sider kjemper på regjeringens side. Dette samarbeidet bidrar også til å styrke Russlands posisjon i Midtøsten, sier Heier.

Heier har sett på dokumentene og mener det er mye som tyder på at de er ekte.

– Dokumentene er dårlig formulert og inneholder flere skrivefeil. Det er mye som tyder på at dette er et hastverksarbeid. Et desperat forsøk, sier han.



PROFESSOR: Tormod Heier er professor ved Forsvarets Stabskole. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Heier sier at Russland ikke klarer å tilpasse seg behovet for ammunisjon.

Desperat etter våpen

Også oberstløytnant Geir Hågen Karlsen har sett på dokumentene.



– Det er ingen overraskelse at Iran støtter Russland nå. De er sannsynligvis den største kilden til våpen. Dette er et voksende våpensamarbeid, konstaterer Karlsen.



Russlands ambassade og Irans ambassade i Storbritannia har ikke besvart forespørselen om å kommentere påstandene fra Sky News.

Både Iran og Russland har fram til nå nektet for våpensamarbeid.

EKSPERT: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen uttaler seg om forholdet mellom Iran og Russland. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Kilden som har delt dokumentet med Sky News har også delt en fem siders kontrakt som viser salg av nye kanonløp for russiskproduserte T-72 stridsvogner. Det salget har en verdi på cirka åtte millioner kroner.



– Rør til stridsvogner slites ut i en slik krig. De må byttes ut jevnlig fordi de blir utsatt for en eksplosjon hver gang de brukes. Russland har neppe kapasitet til å produsere alt dette selv, sier Karlsen.



Han mener Russland nå støvsuger verdensmarkedet for enda mer våpen.

– Vesten mangler på våpen

De fleste våpensystemene ukrainerne bruker aktivt i dag, har de fått fra vesten, blant annet Norge.

Til disse våpensystemene trenger Ukraina ammunisjon.

– Dette er en storkrig, og det brukes enormt mye våpen. Hvis Ukraina skal vinne denne krigen, må vesten produsere enda mer våpen enn motparten, forklarer Karlsen.

Karlsen mener det vil ta tid å produsere nok våpen til å både forsyne vesten og Ukraina.

– Det er en stor utfordring å produsere nok våpen. Vi har gitt mye av det vi allerede hadde på lager, og må både fylle våre lagre og støtte Ukraina samtidig. Det kan ta tid, forteller Karlsen.



– Det er helt klart at parten som har mest og best våpen vil vinne denne krigen, legger han til.



VÅPENSTØTTE: Et fly på Gardermoen lastes med M72 panservernraketter som en del av støtten til Ukraina. Foto: Torstein Bøe/NTB

Har solgt drapsdroner til Russland

USAs sikkerhetsrådgiver John Kirby sa i midten av mai at han var bekymret over forsvarssamarbeidet mellom Iran og Russland.



– Iran har forsynt Russland med over 400 angrepsdroner siden august i fjor, sa John Kirby.



I november i fjor møtte Russlands sikkerhetsrådgiver Irans president for å diskutere handels og sikkerhetssamarbeid. Møtet ble sett på som et tegn på at Iran støtter Russland i krigen i Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere uttalt at landet har skutt ned over 200 iranskproduserte droner, og dermed avverget flere angrep.

EU mener også det finnes nok bevis for iransk droneforsyning, og har innført sanksjoner mot Iran.

DRONE: Ukrainske eksperter undersøker rester fra en drone etter et angrep på en administrativ bygning i Kyiv. Foto: SERGEI SUPINSKY/AFP

Ønsker å overvinne Ukraina på slagmarken

Tormod Heier mener presisjonen på russisk side er dårlig og at russerne må kjøpe mer ammunisjon for å slå ut målene.

– Dette spesielt siden Ukraina har fått mer vestlig våpenstøtte. For å overvinne denne teknologiske overlegenheten, må de kompensere med ammunisjon, mener Heier.

Han mener dokumentene Sky News har fått tilgang på er et tydelig tegn på improvisasjon, og at våpenstøtten skremmer Russerne.

– Krigen krever høyere artilleriforbruk enn det Russland var klar med, sier Heier.

Sanksjonene fra Vesten har skapt mangel på utstyr for russerne. Det har også tvunget lederskapet i Moskva til å erstatte komponentene med andre alternativer av lavere kvalitet.



– Vi vet at russiske avanserte våpen har vært bygget med mye vestlige komponenter. Nå må de redesigne egne systemer, og har brukt dårlig elektronikk fra for eksempel kjøleskap og andre elektroniske komponenter, sier oberstløytnant Karlsen.



– Sett med våre øyne er det bra at Russland mangler våpen, avslutter Karlsen.