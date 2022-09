Et anker i en omskiftelig verden

6. februar 1952 fant kronen veien til prinsesse Elizabeths hode.

Dagen etter proklamerte statsminister Winston Churchill starten på Den andre Elizabethanske æra. Prinsesse Elizabeth Alexandra Mary hadde etterfulgt sin far, kong George VI, på tronen.

I dag, 8.september 2022, har vi fått oppleve slutten på den æra Churchill velsignet. Dronning Elizabeth II har tatt sin rettmessige plass på historiens trone.

Ved fødselen var det intet som tilsa at den nyfødte datteren til hertugen og hertuginnen av York skulle bli dronning.

Lik sin kvinnelige forgjenger på tronen, dronning Victoria, skulle det være ved en onkels tilkortkommenhet at forsynet plasserte prinsessen i historiens sentrum. Kong Edward VIII abdiserte 10. desember 1936, hans bror, hertug Albert av York, etterfulgte han på tronen som George VI.

Ung enearving

Den 10 år gamle prinsessen ble enearving til Det britiske imperiet.

Som 21-åring giftet prinsessen seg med sitt livs kjærlighet, løytnant Philip Mountbatten, Royal Navy. Da prins Philip forlot sin dronnings side 9. april 2021, skrev kulturkommentatr Inger Merete Hobbelstad i NRK at han hadde vært dronningens eneste opprør.

Prinsesse Elizabeth valgte rett mann til å følge henne gjennom det utfordrende livet Gud hadde skjenket henne, livet som overhode for monarkiets høyborg.

Prinsesse Elizabeth og Philip, hertugen av Edinburgh, fikk i knappe fem år oppleve et nesten normalt liv som ektefeller på Malta.

Skjebnen ville det annerledes da prinsessen, i en alder av 25, plutselig ble dronning.

Forsvaret av monarkiet ble dronningens hovedoppgave. Gjennom syv tiår på tronen har dronningen åpnet monarkiet for massene. Kroningsseremonien 2. juni 1953 ble direktesendt på TV, hagefester ved Buckingham Palace ble organisert for å ære briter som hadde gitt eller gjort noe helt spesielt for lokalsamfunnet, via sosiale medier har folket kommet enda tettere på monarkiets funksjoner, og via sin sønn, sønnesønn og sønnesønns sønn har dronningen sikret monarkiets overlevelse i tre generasjoner.

Krevende 70 år

De godt og vel 70 årene på tronen har ikke vært enkle.

Pliktfølelsen ovenfor «The Firm» ble arvet av to barn, mens bare delvis nedarvet til to andre. Institusjonen som lenge hadde nektet å godta fraskilte i sin innerste sirkel, ble nødt til å modernisere seg da både fyrsten av Wales, the Princess Royal, og hertugen av York ble skilt fra sine ektefeller.

Bare jarlen av Wessex har opprettholdt sine ekteskapelige plikter i første og eneste ekteskap. Dronningen og monarkiet møtte sin midtlivskrise likt.

En ung dronning nyter av sin skjønnhet, en aldrende dronning nyter av sin visdom. En middelaldrende dronning nyter intet.

Den ene svigerdatteren holdt på å rive ned høyborgen dronningen viet sitt liv til å beskytte. Den umåtelig populære Diana, fyrstinnen av Wales, kjempet med nebb og klør mot institusjonen fyrstinnen mente hadde ødelagt for henne.

Midt i et mediespill om folkets gunst led fyrstinnen martyrdøden for å ha snakket ut mot monarkiet, slik så nå folkeopinionen det, i alle fall.

Dronningen sto likevel på sitt, sta bare slik en monark kan være, og beskyttet monarkiets fremtid; prinsene William og Harry.

Folket ville derimot se prinsene i deres verste øyeblikk, og krevde at dronningen kom tilbake til London med guttene, for å sørge med folket. Etter nøye rådførsel kastet dronningen inn det kongelige håndkleet.

Dronningen og hennes majestets nærmeste familie måtte se seg slått av folkets ønsker. The Union Jack svaiet på halv stang over Buckingham Palace, prinsene gikk uttrykksløse bak sin mors kiste til det britiske folks uendelige begeistring, og dronningen bøyde sitt hode i ærbødighet da båren passerte henne. Alt for monarkiet.

Folkets favoritt

Ut av asken steg monarkiet opp som en fugl føniks. Dronningen har siden den gang vært folkets desiderte favoritt blant de kongelige på alle meningsmålinger, tett fulgt av sitt barnebarn prins William, hertugen av Cambridge. Dronningen ble selve symbolet på stabilitet.

Der hvor dronningens barn ustødig balanserte mellom personlige ønsker og pliktfølelse, var det bare pliktfølelsen ovenfor den monumentale oppgaven prinsessen fikk i fanget som 25-åring som var drivkraften for dronningen.

Storbritannia og Samveldet var dronning Elizabeth II, dronning Elizabeth II var Storbritannia og Samveldet.

Dronning Elizabeth IIs lange regjeringstid bør gi oss alle en følelse av ærefrykt. Ingen britisk monark har levd så lenge som dronningen, og ingen britisk monark har regjert så lenge. Gjennom en strabasiøs reise fra Vilhelm Erobreren til George VI, via Tudorer, Stuarter, og Hanoverianere, startet Kronen den andre eliszbethanske era.

Kronen finner alltid veien til riktig hode.