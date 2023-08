Erklærer unntakstilstand på grunn av skogbrann

HERJER: Skogbranner herjer i åsen over byen West Kelowna i den canadiske provinsen British Columbia. Foto: Darryl Dyck / The Canadian Press via AP

– I løpet av det siste døgnet har situasjonen utviklet seg raskt og vi står i en ekstremt utfordrende situasjon i dagene som kommer, sier myndighetene i British Columbia i en uttalelse.

De siste 24 timene har situasjonen i Canada forverret seg drastisk, og tusenvis evakueres nå vekk fra de hardest rammede områdene i British Columbia, Canada.

MYE RØYK: Skogbranner herjer i åsen over byen West Kelowna i den canadiske provinsen British Columbia. Foto: CHRIS HELGREN / Reuters

Skogbrannene herjer i området rundt Okanogan-innsjøen, særlig i åsene og fjellene over byen West Kelowna med 36.000 innbyggere, der flere byggverk er ødelagt. Evakueringer har også blitt gjennomført i Kelowna med 150.000 innbyggere. Til sammen er mer enn 2400 eiendommer evakuert ifølge Reuters.

– Natt ble til dag

Vi gjorde alt vi kunne i går kveld for å beskytte samfunnet vårt. Natt ble til dag på grunn av den oransje gløden fra skyene og ilden, sier brannsjef i Wet Kelowna, Jason Brolund, overfor presse fredag.

Ifølge Reuters, er det nå 1000 aktive branner over hele landet. Sterk vind gjør spredningen større enn ventet og slukkearbeidet mer vanskelig.



NATT TIL DAG: De enorme og omfattende brannene i Canada farger himmelen gul. Foto: DARRYL DYCK / The Canadian Press

Det ventes at de neste et til to døgnene kommer til å være de mest krevende, ifølge tjenestepersoner. Tidligere har luftrommet i området blitt stengt for å sikre at brannfly kommer fram.

Klar advarsel

JOBBER PÅ SPRENG: Det er et krevende slukkearbeid i flere områder og byer i Canada. Foto: BC WILDFIRE SERVICE / Reuters

Også i provinsen Northwest Territories sprer skogbranner seg, der hovedstaden Yellowknife blir evakuert.

– Hvis du fortsatt er i Yellowknife og du ikke er avgjørende for beredskapen, vennligst evakuer, sier miljø- og samfunnsminister Shane Thompson overfor presse fredag kveld lokal til.

Myndighetene advarer om at det kan bli reelt å se for seg at flyplasser og veier inn og ut av området kan bli påvirket av brannene.