Erkjente straffskyld etter å ha stjålet do av gull

En 39 år gamle brite erkjente straffskyld for tyveriet av gulldoen i en rettssak i Oxford. Det melder CNN. Fire menn er tiltalt i saken med det forsvunne gulltoalettet, og det er bare en av dem som har erkjent straffskyld.

Bereist toalett

Før vi forteller om det originale tyveriet, er det på plass å forklare hvorfor et atten karats funksjonelt gulltoalett i det hele tatt ble laget.

Toalettet er et kunstverk, og har fått tittelen «America». Det er konseptkunstneren Maurizio Cattelan som står bak kunstverket. Det ble først utstilt på Guggenheim i New York City i 2016, der det ofte var kø for å få brukt akkurat dette toalettet. Tusenvis hadde fått anledning til det, før gulldoen ble installert på Blenheim Palace i 2019.

Blenheim Palace er det eneste palasset i Storbritannia som ikke eies av monarkiet eller kirken. Toalettet ble plassert i rommet rett overfor rommet der selveste Whinston Churchill ble født.

Det ble deretter koblet til vann og avløp, og var fullt funksjonelt. Men så kom tyven. Eller tyvene, hvis britisk påtalemyndighet har rett i påstanden de har lagt ned.

Oversvømmelse

Toalettet var en del av en utstilling på Blendheim. Hver besøkende fikk bare lov til å bruke det i tre minutter for å unngå kø.

– Det blir ikke akkurat den enkleste tingen å stjele, sa Lord Edward Spencer-Churchill, en av Blendheims bestyrere, til Sunday Times da det ble stilt ut.

– For det første er det koblet på vann og avløp, og for det andre vet ikke tyven hvem som sist brukte toalettet og hva de spiste. Så nei, jeg har ingen planer om å sette ut vakter, la han til.

Natten etter at utstillingen hadde stått i to dager, måtte politiet rykke ut til Blendheim på grunn av en vannlekkasje. I de verneverdige rommene fant de ikke noe toalett, men i stedet en oversvømmelse som forårsaket betydelig skade.

Hvor mye skade er ikke kjent, og som Lord Edward Spencer-Churchill påpekte før tyveriet: Det var umulig å si hvem som brukte toalettet sist og hva de hadde spist.

Kunstneren Cattelan trodde det hele var en spøk.

– Hvem er så idiotiske at de stjeler et toalett, sa han til Washington Post da han fikk høre om tyveriet. Etter å ha tenkt seg om la han til at han «et øyeblikk hadde glemt at doen er laget av gull».

Traktor- og trofétyven

Like etter innbruddet ble en mann pågrepet i saken, og i de følgende årene har ytterligere seks menn blitt pågrepet, men det har ikke vært tatt ut noen tiltale.

I august i fjor kunne politiet melde om et stort gjennombrudd i saken.

I november 2023 hadde de sirklet inn de fire mennene, og 39-åringen fra Oxford ble pågrepet sammen med tre andre.

De tre andre har ikke erkjent straffskyld. En 38-åring fra Oxford er også tiltalt for innbrudd og tyveri. To menn fra London er tiltalt for å ha medvirket til å frakte tyvgods. Heller ikke de erkjenner straffskyld.

39-åringen befinner seg for tiden i Five Wells Prison, der han soner 17 år for en rekke tyverier. Blant annet har han stjålet flere traktorer og flere verdifulle trofeer fra Newmarkets museum for nasjonale hesteveddeløp, til en verdi av 400 000 pund.

Rettssaken mot de fire er berammet til den 24. februar neste år, og skal ta mellom fire og seks uker.

Men i mellomtiden gjenstår det et mysterium som fortsatt ikke er løst: Hvor har det blitt av gulltoalettet?

I 2021 sa Matthew Barber, som etterforsket saken, til BBC at det ville være en stor utfordring å finne selve toalettet.

– Hvis du har gull i så store mengder, tror jeg det virker sannsynlig at de har klart å bli kvitt det på en eller annen måte. Det ville være fantastisk hvis vi fant det, men jeg er ikke overbevist om vi kommer til å finne det i helt samme form som det hadde, sa han.

Trump fikk toalett-tilbud

Det berømte toalettet ble første gang tema for pressen da den daværende presidenten Donald Trump og Det hvite hus henvendte seg til Guggenheimmuseet i 2018 for å spørre om de kunne få låne et maleri av Vincent Van Gogh. Bildet skulle henge i Donald og Melania Trumps private residens i Det hvite hus.

Kurator Nancy Spector svarte at de hadde et annet tilgjengelig kunstverk som president og frue kunne få låne. Nemlig en do i atten karat gull med tittelen «America».

Toalettkunsten ble første gang tema i pressen da den da tidligere president Donald Trump henvendte seg til museet og ba om å få låne et maleri av Vincent Van Gogh.

I stedet fikk han tilbud om å låne gull-doen av museets kurator.

I stedet fikk han tilbud om å låne gull-doen av museets kurator.

Og nå kan det være for sent. Med mindre et gull-toalett til en halv million er gjemt eller kamuflert som et vanlig toalett, har nok britisk politi rett i at det er smeltet om.

Kunstneren opplyser imidlertid til The Washington Post at han lagde tre varianter av gull-doen, så han har to til.

