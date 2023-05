Erdogan erklærer valgseier – motstanderen stempler valget som urettferdig

ØYNER SEIER: I andre valgrunde ser det ut til at Recep Tayyip Erdogan vinner valget i Tyrkia. Foto: Murad Sezer/Reuters

Kort tid etter klokke 21.30 publiserer Tyrkias valgkommisjon de offisielle resultatene, etter at nesten alle stemmene er talt opp. Skjebnevalget i Tyrkia endte med 52,14 prosent av stemmene til Erdogan, mens opposisjonsleder Kemal Kılıçdaroğlu fikk 47,86 prosent av stemmene.

– Erdogan vant valget, bekrefter valgkommisjonen.

Det skjedde drøyt to og en halv time etter at tyrkiske medier utpekte Erdogan som valgvinner. Kort tid senere erklærte presidenten selv valgseier. Han takket folket for å ha stemt.

– Velgerne har gitt oss mandat til å styre de neste fem årene, sier Erdogan, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Latterliggjør motstander

I sin seierstale gjør president Erdogan videre narr av sin motstander, opposisjonslederen Kemal Kılıçdaroğlu.

– Morna, Kemal! sa Erdogan, mens tilhengerne hans bueti ifølge Associated Press.

Presidenten mener videre at opposisjonen bør holde Kılıçdaroğlu ansvarlig for det han omtaler som et svakt valgresultat.



– Mest urettferdige på flere år

Opposisjonslederen holdt en tale like før klokken 21, hvor han ikke formelt erkjente valgnederlag. Her insisterte han samtidig på å «kjempe videre» for demokratiet.

– Dette er det mest urettferdige valget på flere år, sier Kılıçdaroğlu i sin tale.

– Det som gjør meg virkelig trist, er utfordringene som venter dette landet, sier han videre.

Kılıçdaroğlu hadde lovet å reformere Erdogans stadig mer autoritære styresett til fordel for mer parlamentarisme dersom han ble valgt. Opposisjonslederen mener det jevne valgresultatet er et symbol på at han har støtte for dette blant folket.



– Dette valget viste at folk ønsker å endre en autoritær regjering, sier Kılıçdaroğlu.

Gratuleres av Putin

Statsledere som Ungarns Viktor Orban og emir Tammim bin Hamad har allerede gratulert Erdogan med valgseier på Twitter. Det samme gjør presidentene i Iran og Venezuela.



Også Russlands president, Vladimir Putin, gratulerer sin tyrkiske kollega søndag kveld.

– Denne valgseieren var et naturlig resultat av ditt uselviske arbeid som Tyrkias leder, sier Putin i en uttalelse gjengitt av Reuters.

Vladimir Putin hyller Erdogan for å ha styrket forholdet mellom Russland og Tyrkia.

– Din seier er det tydelig bevis på at det tyrkiske folk støtter din selvstendige utenrikspolitikk, skryter Russlands president videre.

I det opprinnelige valget, 14. mai, endte Erdoğan med 49,52 prosent av stemmene, mens Kılıçdaroğlu fikk 44,9 prosent. Siden ingen fikk over 50 prosent av stemmene, ble det ny valgomgang med de to.



Skjebnevalg



Etter at Erdoğan har tatt landet i en stadig mer autoritær retning, gikk Kılıçdaroğlu til valg på å gjeninnføre demokrati i Tyrkia.

Med seier går Erdogan-seier inn i sitt tredje tiår som Tyrkias leder. Med to presidentperioder og tre perioder som statsminister bak seg er han allerede Tyrkias lengstsittende leder.

MOTKANDIDAT: Opposisjonskandidat Kemal Kılıçdaroğlu har gjort valget mer spennende enn et tyrkisk valg har vært på lenge, men kjemper i motbakke. Her avgir han sin stemme søndag. Foto: Riza Ozel / AP

I sin tid ved roret har han styrket sin egen makt betydelig, blant annet ved å erstatte det parlamentariske systemet med et presidentsystem.

– Jeg inviterer alle mine borgere til å avgi stemme for å bli kvitt dette autoritære regimet og få ekte frihet og demokrati, sa sekulære Kilicdaroglu etter at han hadde stemt i hovedstaden Ankara søndag.



Håpet på hjemmesitterne

Mye talte på forhand for at Erdoğan ville bli sittende. Partiet AKP og deres allierte beholdt flertallet i nasjonalforsamlingen etter parlamentsvalget. Analytikere mener dette styrket presidentens sjanse til å bli gjenvalgt fordi folk ikke ønsker en splittet regjering.

Erdoğan har også et godt grep rundt mediene i landet. I april fikk for eksempel presidenten 32 timer sendetid på statskanalen TRT, mens opposisjonskandidat Kemal Kılıçdaroğlu kun fikk 32 minutter.



FEIRER: Erdogan-tilhengerne jubler i Istanbuls gate for valgseier. Foto: Dilara Senkaya / Reuters

I tillegg har Erdoğan fått støtten til den tredje kandidaten i den første runden, nasjonalistiske Sinan Oğan. Han fikk fem prosent av stemmene, og mange av disse antas å ha gått til Erdoğan i runde to.

Å få de åtte millioner tyrkerne som ikke stemte ut til valglokalene, var trolig Kılıçdaroğlu eneste håp, men selv det var vanskelig. Valgdeltakelsen i første runde var uvanlig høy, med over 87 prosent.