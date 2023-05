ANTAKYA (TV 2): Tre måneder etter jordskjelvet, holdes det valg i Tyrkia. I den hardt rammede Hatay-provinsen tror folk at velgerne vil straffe Erdogan for katastrofen.

KATASTROFE: Rifat Atlas holder opp mobilen for å vise et bilde av hvordan stamkafeen hans pleide å se ut. Han er født og oppvokst i Antakya. Rundt 90 prosent av byggene i byen ble ødelagt i jordskjelvet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

I et telt, like utenfor sitt gamle hjem i Antakya i Hatay-provinsen sør-øst i Tyrkia, lever Fatima og familien som flyktninger.

­­­– Hva annet kan vi gjøre. Hjemmet vårt er borte, vi har ingenting igjen, sier hun fortvilet til TV 2.

ØDELAGT: Huset der Fatima har bodd i 25 år raste over henne og familien i jordskjelvet 6. februar. De priser seg lykkelige over at alle overlevde, men tiden etter har vært vanskelig. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Huset, der Fatima bodde sammen med søsteren og hennes barn og barnebarn ble totalskadet da jordskjelvene rammet 6. februar.

Over 50.000 mennesker døde og mange millioner ble hjemløse.

Fatima og familien er glad for at alle i huset overlevde, men etter tre måneder begynner tilværelsen i telt å tære på.

VANSKELIG: Bak trærne til venstre ligger huset Fatima og familiemedlemme bodde i før jordskjelvet. Nå bor de i telt rett utenfor, og prøver så godt de kan å komme seg gjennom vanskelige dager. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

­­­– Dette livet er ikke enkelt, sier hun og tørker en tåre.

De har ikke toalett eller vaskemuligheter, og de har ingen mulighet til å lage mat.

­­­– Her ser dere maten vi får levert, sier Fatima og viser frem en engangstallerken med litt ris og poteter.

Utover matleveringen er det ikke mye hjelp de får, forteller familien.

BOR I TELT: Lille Sarif liker å spille fotball med pappaen sin på gårdsplassen, men savner å kunne leke i huset. Ingen av de voksne vet hvor lenge de blir nødt til å bo i telt. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Det er satt inn noen tusenlapper på kontoen deres. Men de pengene er ikke på langt nær nok til at de skal kunne gjenskape livet slik det var før jordskjelvet.

­­­– 15000 lira (cirka 8200 kroner) fikk vi. Hvilken nytte kan de pengene gjøre? Det er ikke nok til noe.

­­­– Skulle vært forberedt

Mellom de sammenraste husene i den historiske gamlebyen i Antakya møter TV 2 Rifat Atlas. Han er født og oppvokst her.

30-åringen peker gjennom ruinene og viser oss skolen han gikk på som barn og stamkafeen hans som voksen.

­­­­– Vi var så lykkelige i disse gatene, men nå er alt dessverre ødelagt, sier han.



TRIST: Folk i Antakya levde livene sine i disse gatene, forteller Rifat Atlas. Han sier han håper at området blir bygget opp igjen snart, men erkjenner samtidig at den historiske byen aldri vil kunne bli som før. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Antakya var kjent som en vakker og livlig by. Nå ligner den en spøkelsesby.

I noen områder har de sammenraste husene blitt ryddet vekk, og de tomme tomtene står som åpne sår i bybildet.

I gamlebyen ser det fortsatt ut som det gjorde i februar, like etter skjelvet.

I ruinene her lå folk begravet og ropte etter hjelp. Da den kom flere dager etter skjelvet, var det for sent for mange.

­­­– Så klart dette kommer til å påvirke valget, sier Atlas.

Han, som så mange andre, klandrer myndighetene for at hjelpen kom så sent. Men han syns den manglende innsatsen før skjelvet inntraff, er enda mer kritikkverdig.

­­­­– Ødeleggelsene var enorme, og ville vært vanskelig å håndtere for alle. Men kunne de ha forberedt seg bedre? Ja, definitivt, sier han, og legger til at han mener at dette kommer til å redusere oppslutningen til sittende president Recep Tayyip Erdogan, som har styrt Tyrkia i 20 år.



SPØKELSESBY: Antakya finnes ikke mer, sa folk like etter jordsjelvet. Tre måneder etter er den en gang så vakre byen en spøkelsesby i ruiner. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Atlas sier Antakya ikke lenger er et sted man egentlig kan bo, men fordi byen er hjemmet deres, klarer ikke innbyggerne å forlate den.

­­­­– Folk prøver så godt de kan å hjelpe hverandre å komme gjennom dette, sier han.



Sinne

Men mange er sinte, får vi høre fra Nurcan, som er har kommet til gamlebyen for å se på ødeleggelsene i dette området hun har mange gode minner fra.

­­­­– Folk har mange grunner til å være sinte, sier hun.

For det første tok det for lang tid før hjelpearbeidet kom i gang her.

SINT: Nurcat ser fortvilet på haugene av det som en gang var folks hjem. Hun mener myndighetene må ta mye av skylden for at jordskjelvet ble så katastrofalt. Foto: Sorosh Sadat

For det andre, forteller hun, er folks grunnleggende behov fortsatt ikke dekket.

Og for det tredje mener hun, som mange andre, at jordskjelvet ble mye mer katastrofalt enn det hadde trengt å bli, på grunn av president Edogans byggeamnesti. Det gjorde at entrepenører som ikke hadde fulgt byggeforeskrifter kunne betale og få bygg godkjent likevel.

­­­­– Over halvparten av de som døde, gjorde det på grunn av konstruksjonsfeil og dårlig styring, sier hun.

KNUST: Mange klandrer myndighetene for å ha sett gjennom fingrene med at byggeforeskrifter ikke ble overholdt. Foto: Sorosh Sadat

I Hatay sto opposisjonen sterkt fra før av, men Nurcan håper at jordskjelvkatastrofen ble en øyeåpner for mange tyrkere.

­­­­– Vi har blitt styrt dårlig i 20 år. Jordskjelvet viste at vi er veldig dårlig styrt, mye verre enn vi trodde, sier hun.

Samtidig har Erdogans AKP lenge stått sterkt i mange av de andre jordskjelvrammede provinsene, og mange i hans lojale velgerbase tror nettopp presidenten er mannen som kan få ting i orden igjen etter jordskjelvet.

­­­­– Erdogan har vært god på å dirigere velstand til de som støtter ham politisk. Men et jordskjelv kan ikke kontrolleres, og nå har det rammet de som har vært lojale. Så blir det spennende å se hva dette gjør med lojaliteten deres, sier professor i tyrkiastudier ved Universitetet i Oslo, Einar Wigen, til TV 2.



Vet ikke noe om valget

Tilbake ved teltet til Fatima og familien, har de ikke så mye å si om valget.

­­­­– Vi kan ikke følge med på valgkampen uansett, sier Fatima, og viser til at de verken har TV eller telefoner de kan se på.



VALGET: Fatima sier de ikke har noen muligheter til å følge med på valgkampen som nå pågår for fullt i landet. Søndag går tyrkerne til stemmelokalene for å avgjøre hvem som skal styre landet fremover. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

For dem handler det først og fremst om å komme seg gjennom de vanskelige dagene. Og det er en ekstra belastning at de ikke aner hvor lenge de blir nødt til å leve som dette.

Fatima sier at sønnen er bilmekaniker, og prøver å tjene litt penger, selv om verkstedet hans ble ødelagt i skjelvet.

­­­­– Klarer han å få inn litt penger, kan vi kanskje begynne å bygge litt igjen sier hun.