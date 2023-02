Er dette verdens eldste sparkesykkel?

Et amerikansk museum viser fram to århundrer med sykkelhistorie. Utstillingen gir et godt innblikk i utviklingen av samfunnet vårt.

På et tidligere hotell ute på landsbygda vest i den amerikanske delstaten Ohio, finner vi Bicycle Museum of America.

Her kan man se den ene rariteten etter den andre: fra de tidligste sykkelmodellene, sparkesykkelen, og sykkelen med stort forhjul og lite bakhjul (veltepetter) til fargerike Sting Rays-modeller fra 1960-tallet.

En sykkel spesiallaget for å sykle på is fra 1901, et kitschy Donald Duck-eksemplar fra 1949, en militærsykkel med maskingeværfeste, sykler som har vært brukt i filmer eller tilhørte kjendiser (som Robin Williams), og mange eksemplarer fra Schwinn, den kjente amerikanske sykkelprodusenten.

DONALD: Denne Donald Duck-sykkelen ble laget av Shelby Cycle Company i 1949. Foto: Steve Wartenberg /AP / NTB

Utstillingene fyller hele tre etasjer og roterer – selvfølgelig.

Bekvemmelighet og moro

Museet ønsker å vise fram sykkelens kulturelle innvirkning og utviklingen innen transport.

Sykkelen ble raskt synonymt med bekvemmelighet og moro. Det sistnevnte er Donald Duck-sykkelen laget av Shelby Cycle Company i 1949 et godt eksempel på. Donalds ansikt, som har blinkende, batteridrevne øyne danner en spydspiss på den blå og gule sykkelen, som naturlig vis har et horn som kvakker.

Sykkelen laget for å kjøre på islagte sjøer, har en imponerende meie istedenfor forhjul og et monsterbakhjul med 30 lange pigger.

En Huffy Radiobike fra 1955 har en radio innebygd i rammen. Harley Davidson solgte sykler fra 1917 til 1922, en markedsføringsmanøver for å få ungdom interessert i merket. Museet har et prakteksemplar med sidevogn.

ISSYKKEL: Bakhjulet på denne sykkelen fra 1901 har 30 lange pigger. Foto: Steve Wartenberg / AP / NTB

Gikk konkurs

Museet kan takke slutten på en epoke for sin utstilling. Da den en gang så dominerende amerikanske Schwinn-produsenten, grunnlagt i 1895, gikk konkurs i 1992, ble hundrevis av sykler solgt på auksjon fem år senere.

En privatperson kjøpte opp over 150 sykler for rundt 500.000 dollar, og sykkelkjøpet førte til opprettelsen av museet – som i dag har den største samlingen i USA med sine over 700 sykler, hvorav 173 for tiden er stilt ut.

Også andre sykkelrelaterte objekter – over 10.000 – er utstilt.

I første etasje stilles den eldste modellen ut – en kopi at det mange mener er verdens første sykkel: Draisinen fra 1816, oppfunnet av Karl von Drais. Det er en type sparkesykkel. Hester var kostbart og ble mest brukt til transport på lengre avstander. På kortere avstand fantes ingen alternative til å gå på fots. «Draisine» eller sparkesykkelen åpnet nye muligheter.

Det neste store fremskrittet var den franske velosipeden, den første sykkelen med pedaler. Pedalene var festet til et stort forhjul, og syklene gikk under kallenavnet «boneshakers» – eller her i Norge: Veltepetter.

VELOSIPED: Museet har selvfølgelig også en veltepetter utstilt. Foto: Steve Wartenberg / AP / NTB

Begrepet «taking a header» (hodestups) sies å ha sin opprinnelse fra disse høye, ustabile syklene. Mange uheldige syklister stupte nemlig på hodet over styret på disse ustabile syklene.

Sikkerhetssykkelen

Oppfinnelsen av Rover Safety Bicycle, sikkerhetssykkelen, i 1885 av britiske John Kemp Starley gjorde sykling langt lettere og tryggere. Den så nesten helt lik ut som dagens sykkel og ble en stor suksess. Den ble produsert i store mengder, eksportert til mange land, og ble en av de mest populære syklene i verden på den tiden. Designet gjorde den enkel å bruke for både damer og herrer.

Kvinner tok til seg sykkelen i et stort antall, og på en plakat i museet siteres den amerikanske sufragisten Susan B. Anthony: «Sikkerhetssykkelen har gjort mer for å frigjøre kvinner enn noe annet i verden».

Militæret tok også i bruk sykkel og monterte et Colt-maskingevær på en Columbia Model 40 fra 1896. Modellene kunne ha en oppbevaringsboks for ammunisjon og diverse forsyninger montert på bagasjebrettet.

GOD VARIASJON: Mange fantastiske sykler har preget samfunnene våre opp gjennom de siste 200 årene, som denne Schwinn DX fra 1953. Foto: Steve Wartenberg / AP / NTB

Tandemsykkelen ble også svært populær på 1890-tallet.

– På 1890-tallet fikk vi den største sykkelboomen til dags dato, sier Ryan Long, koordinator ved museet.

– Absolutt alle ville ha en sykkel, og produksjonen økte gjennom 1890-tallet – til bilen tok over markedet.