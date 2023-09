– Er dere klare til å drepe kvinner og barn?

INTERVJU: I et intervju med organisasjonen Gulagu.net, publisert på YouTube 6. september, kommer Maksim Zelenov (på bildet) og Aleksey Chernyavskij med grusomme detaljer fra tiden som leiesoldat for Wagnergruppen i Ukraina. Foto: Gulagu.net/YouTube

To Wagner-soldater som rømte fra Wagner-gruppen, forteller nå hvordan de fikk ordre om å drepe en hel landsby i Ukraina.

To tidligere Wagner-soldater forteller hvordan de drepte sivile barn og kvinner mens de var i Ukraina.

– Det var ordre, og vi var fanger fra fengsel. Hvis vi ikke fulgte ordren, var det vi som skulle bli drept.

Uttalelsene kommer under et intervju med menneskerettsorganisasjonen Gulagu.net. Organisasjonen belyser korrupsjon og tortur i Russland.



KJENT MENNESKERETTIGHETSAKTIVIST: Russiske Vladimir Osetsjkin møtte den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev (t.v) på Gardermoen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det er Vladimir Osetsjkin som intervjuer Maksim Zelenov og Aleksey Chernyavskij.



Ifølge Gulagu sonet Maksim en dom på elleve år for drap. Han hadde sonet seks år da han ble rekruttert av Wagner.



– Hold kjeft



Han ble vervet etter Wagner-sjef Jevgenij Prigozjins besøk i fengselet.

I november 2022 blir han med i Wagner-gruppen. De var flere enn 500 fanger fra fengselet som sluttet seg til leiesoldat-gruppen.

– Da Jevgenij Prigozjin kom til fengselet, lovet han at alt skulle bli så bra. At vi skulle få hva vi ville. Men slik ble det ikke, sier han og fortsetter:

– Da vi ankom, var det kaldt og vinter. Vi ble fortalt at vi måtte vaske oss i elven. Noen ble syke.

Maksim forteller videre at de ikke fikk nok mat og vann mens de var i Ukraina.

– Vi fikk mat som kunne vært nok til et barn. Jeg sa «faen, hva er dette»?, sier Aleksej.

– Da Prigozjin skulle komme til leiren, ble vi beordret om å holde kjeft. Han ble møtt som en konge, mens vi fikk lite vann og mat i ett døgn.

I intervjuet forteller Wagner-soldatene videre hvordan de fikk ordre om å drepe barn og kvinner da de var i Luhansk.

– En kommandør kom og sa at «Er dere klare til å drepe kvinner og barn? » Jeg ble sjokkert, sier Aleksej som også ble rekruttert fra fengsel.



WAGNER: Bildet viser Aleksej Tsjernyavskij som var en Wagner- soldat. Foto: Gulagu.net/YouTube

– «Renset» bygda



Deretter forteller Alexej hvordan de skulle fullføre oppdraget: «Kast inn en granat. Gå inn, skyt sårede og gjør dere ferdige.»

Maksim bekrefter det Alexej forteller.

I intervjuet forteller de to at de ble fulgt av en drone da de gikk til bygda de skulle «rense.»

– Det var 40 mennesker der. Vi drepte dem, sier Maksim.



– Var det sivile?, spør Vladimir Osetsjkin.



–Ja, de var sivile, men du må skjønne at vi har et oppdrag. Hvis du går og kommer tilbake uten å gjøre det, da er du som blir drept, forteller Maksim.

– Hvem var det som skulle drepe dere?

– Vet ikke. Det var maskerte menn.

– Var de fra Wagner?

– Ja, selvfølgelig.

Alexej forteller videre at de kastet granaten, gikk de med andre Wagner-soldater inn i et hus der de fant en såret kvinne og hennes sju år gammel datter.

Han sier at han selv har to barn og at han derfor ikke ville skyte dem. Men soldaten han var sammen med, drepte både kvinnen og datteren.

– De tryglet om hjelp, men ble skutt. Jeg så hvordan de ble drept, sier Alexej.

– Syke og ubrukelige



I intervjuet forteller Maksim videre at de var elleve Wagner-soldater i gruppen, og han var lederen for en undergruppe kalt «Umbrella.»

Ifølge ham besto denne undergruppen av folk som hadde hiv, aids og hepatitt.

– Vi ble sendt til første linje, fordi de mente at vi uansett var ubrukelige. Vi var alle syke og vi hadde angivelig ingenting å miste, sier Maksim.

Wagner-soldatene forteller grusomme detaljer om hvordan de overlevde i Ukraina. Ifølge dem ble de truet på livet dersom de ikke fulgte ordre.

Drepte sine egne

Han legger til at kommandørene ikke nølte med å skyte eller slå sine egne soldater.

– Det var en fyr som sov på dagtid. Han ble brutalt slått ned foran alle. Han ble slått som en hund. Deretter ble han bundet fast til et tre selv om han ikke var i stand til å gå, sier Maxim.

– Hvor mange skytinger så du selv?



– Jeg så en soldat som hadde rømt, men som ble funnet tre timer senere. Først ble han slått, så ble han skutt. Han fikk en kule i pannen, sier han.

Wagner-soldatene bestemte seg for å flykte, og lykkes. De gjemte seg i åtte måneder.

Etter Prigozjins dødsfall bestemte de seg for å fortelle det de gjorde i Ukraina.