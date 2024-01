Enorme teltbyer synlige fra verdensrommet

85 prosent av befolkningen har måttet forlate hjemmene sine på Gazastripen. Det er så mange at det er synlig på satellittbilder.

Ferske satellittbilder fra Planet Labs viser omfanget av fordrevne palestinere på Gazastripen. Kvartal etter kvartal med telt utgjør hele teltbyer. Hovedsakelig i området rundt Rafah sør på Gazastripen.

Teltene er satt opp over alt hvor det er plass. På jorder, åpne plasser, og mellom bygninger. Tilsvarende bilder tatt en uke etter krigens start, viste ingen slike teltbyer.

Dra i slideren for å se før- og etterbildene:

PRESSET SAMMEN: Bildet til venstre er tatt 15. oktober - bildet til høyre er tatt 15. januar. Foto: Planet Labs

Ifølge FN er det et enormt press for å finne ly i området rundt Rafah, som ligger nær grensen til Egypt.

De som ikke finner telt, sover under plastduker, eller under åpen himmel. Noen bygger også sine egne telt av gamle tepper.

– Rafah has blitt en by dekket av plastduker, sier sjef for FNs nødhjelpsarbeid, Juliette Touma, til New York Times, som først publiserte satellittbildene.

FRYKTER KONSEKVENSENE: Hjelpeorganisasjoner frykter spredning av smittsomme sykdommer på grunn av vannmangel. I tillegg er alle renseanlegg for kloakk ute av drift. Foto: SALEH SALEM

Da dette er uformelle teltleire, uten ledelse og tilrettelegging, er det vanskelig for hjelpeorganisasjoner å koordinere utlevering av nødhjelp her. Det fører til lange køer der man deler ut mat og vann.

– Blir verre for hver dag

– Dette har foregått i over hundre dager, og det blir verre for hver dag, sier utenlandssjef i Røde Kors, Jørgen Halvorsen til TV 2.

Rafah 15. oktober 2023. (Foto: Planet Labs) Samme område i Rafah tatt 15. januar 2024. (Foto: Planet Labs)

– 85 prosent av befolkningen på Gazastripen har flyttet på seg internt. Vi som jobber for å hjelpe merker det som press på sykehusene. Mange er skadet og mange dør. Det er stor fare for smittsomme sykdommer når folk bor så tett og sanitære forhold er så som så, sier han.

Rundt alle sykehusene bor masse folk. De er utslitte, mange er skadet, og de er utsatt for en vanvittig belastning der de kanskje har mistet mange familiemedlemmer.

FLYKTNINGER: Hundretusenvis er presset sammen på små områder. Ifølge New York Times oppholder rundt én million palestinere seg nå i og rundt byen Rafah. Foto: AFP

PLASTTELT: I Løpet av de siste ukene har hele kvartaler med slike plasttelt dukket opp i og rundt Rafah. Dette bildet er fra 2. januar i år. Foto: AFP

I tillegg til enorme lidelser i befolkningen er det både vanskelig og risikofylt å reise inn som hjelpearbeider. Åtte medarbeidere i Røde Halvmåne er drept på Gazastripen siden krigens start.

Det har ikke blitt mindre farlig i løpet av disse hundre dagene. Det er fremdeles altfor vanskelig å få inn nok nødhjelp over grensen.

– Partnerne i konflikten har et ansvar for å skape tryggere forhold å jobbe under, sier Halvorsen.

Ifølge FN har helsetjenestene på Gaza kollapset og 21 av sykehusene der er ute av drift. Det må gjøres et grundig arbeid for å stable et fungerende helsevesen på beina igjen.

– Vi har akkurat fått inn et team der det er to norske med. De er en del av en gruppe som har reist inn for å styrke helsetilbudet på Gaza, forteller Haldorsen.

BOR TETT: Her er folk som har fått utdelt mer ordentlige telt fra nødhjelpsorganisasjoner. I hvert av teltene man kan se på bildene, kan det bo opp til 20 personer. Foto: MAHMUD HAMS

Klemt sammen

1,9 millioner mennesker, om lag 85 prosent av befolkningen på Gazastripen, har blitt tvunget til å forlate sine hjem på grunn av Israels krigføring. Det er desperat mangel på mat, vann og sikkerhet.

Helsemyndighetene på Gaza melder torsdag om at minst 24.620 personer er drept i krigen.

Siden 10. januar har Det europeiske sykehuset i Khan Younis hatt fire norske leger og to sykepleiere fra NORWAC i staben. Den norske intensivsykepleieren Turid Andreassen jobbet for Røde Kors ved samme sykehus i fem uker, og kom nylig hjem.