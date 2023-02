Enorme mengder kokain til havs

Mer enn tre tonn kokain som fløt i havet har nå blitt beslaglagt av myndighetene i New Zealand.

KOKAIN: Her flyter det flere tonn med kokain. Foto: NEW ZEALAND POLICE/REUTERS

I Stillehavet lå det rundt 80 pakker og fløt med tre tonn kokain. Dette ble oppdaget av Operation Hydros, et felles initiativ mellom New Zealands politi, toll og forsvar.

DEKK: På dekk ligger de beslaglagte pakkene med kokain. Foto: NEW ZEALAND POLICE/REUTERS

De som står bak aksjonen hevder at lasten har en verdi på 318 millioner dollar.

Få detaljer er offentliggjort om hvordan eller når funnet ble gjort, men politiet publiserte onsdag en pressemelding om fangsten, inkludert flere bilder.

Blant dem er et bilde av pakkene som fløt ved hjelp av en rekke flytegjenstander.

BATMAN: På noen av pakkene var det klistret på en Batman logo. Foto: NEW ZEALAND POLICE/REUTERS

En Batman logo er limt fast på den ene pakken, mens andre pakker er markert med en svart firkløver.

– Vi tror det var nok kokain der til å dekke Australias marked for et år, og denne mengden ville vært mer enn New Zealand hadde brukt på 30 år, sa politikommissær Andrew Coster.

PAKKER: Flere pakker med er samlet og skal ødelegges. Foto: NEW ZEALAND POLICE/REUTERS

Et marinefartøy brukte seks dager på å få lasten tilbake til New Zealand hvor den vil bli ødelagt, ifølge politiet.

– Dette er et av de største enkeltbeslagene av ulovlige stoffer gjort av myndighetene i dette landet. Vi forblir årvåkne, sa politiet.

Operasjon Hydros, som startet i desember, overvåker mistenkelige fartøybevegelser og inkluderer samarbeid med internasjonale byråer, ifølge Coster.

FIRKLØVER: På flere av pakkene var det klistret på firkløvere. Foto: NEW ZEALAND POLICE/REUTERS

Han legger til at ingen er arrestert, men en internasjonal etterforskning pågår.

– Dette illustrerer hvor langt organiserte kriminelle er villig til å gå for å distribuere narkotika. Dette viser at vi ikke er unntatt fra større og organiserte narkotikasmugling i denne delen av verden, sa Bill Perry, kontrollør i New Zealands tollvesen.