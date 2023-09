Ennahi (58) tør ikke la barna gå til skolen alene

Det er tirsdag formiddag. Den svenske regjeringen holder akkurat nå krisemøte om voldsbølgen som ruller over Sverige.

Kyniske gjenger rekrutterer yngre og yngre medlemmer. De vet de slipper unna straff hvis de er under den kriminelle lavalder.

Natt til tirsdag ble det nok en gang avfyrt skudd mot døren til to boligblokker i Sverige.

POLIS: Svensk politi besøker området hvor det ble avfyrt skudd natt til tirsdag. – Vi er her for å snakke med folk, men også for å vise at vi er her, sier de til TV 2. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Det ene åstedet ligger i Handen sør for Stockholm.



Den erfarne taxisjåføren Ennahi Cherki forteller TV 2 at det ikke er en selvfølge for ham å takke ja til turer ut hit.

– Jeg kjører ikke ut til disse bydelene på kveldstid, sier han til TV 2.

FLUS: Ennahi Cherki tror mye handler om «flus» - penger. At barna lar seg lokke av raske penger, og gjengene betaler. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han er selv marokkansk, og kjenner at den tilspissede situasjonen har kommet tett på livet.

Han kom til Sverige på 80-tallet i håp om et tryggere og bedre liv.

– Da jeg kom hit, så jeg nesten aldri blålys og politi på gatene. Nå ser jeg dem hele tiden. Volden bare øker, forteller han.



Han frykter for at egne barn skal bli forsøkt rekruttert, og har lagt opp jobbturnusen sin slik at han kan kjøre og hente barna til skolen.

– Bare å la ungene være alene ute på lekeplassen setter dem i risiko for å bli forsøkt rekruttert, sier han.

Men å tilpasse turnusen er ikke noe alle kan gjøre i de belastede områdene i Sverige.

TRYGG TURNUS: Ennahi Cherki jobbet opprinnelig som vaskehjelp, men byttet til drosjesjåfør for å kunne styre arbeidstiden mer selv. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er mange arbeidsløse og foreldre som må jobbe dobbelt for å få mat på bordet. Det fører til at barn er mye alene og ute på gata. Et lett bytte for de gjengkriminelle, sier Cherki.



Rekrutterer stadig yngre

Ifølge svensk politi blir tre personer rekruttert inn i de kriminelle gjengene per dag. Det innebærer cirka 1000 nye medlemmer per år.



– Barna sier det er kult og tøft. At de skal tjene penger, selv om de bare er barn. Gjengene er villige til å betale og lokke barna med små summer, sier Cherki.



STUET SAMMEN: Ennahi Cherki legger noe av skylden på politikerene, som han mener samler mange innvandrere på få steder. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Er du redd for at noen skal rekruttere barna dine?

– Selvfølgelig. Jeg ofrer livet mitt for at det ikke skal skje. De skal ikke bli en del av det, og jeg prøver å gjøre mitt beste for at det ikke skal skje, sier trebarnsfaren.

Svenske myndigheter har hovedfokus på hvordan man skal klare å stanse rekrutteringen av barn og unge til kriminelle nettverk.



– Det går ikke an å forstå denne kriminaliteten der unge blir overgripere og ofre, som en hvilken som helst annen ungdomskriminalitet. Det er en helt annen kategori med helt egne drivkrefter og strukturer, sier justisminister Gunnar Strömmar på pressekonferansen etter krisemøtet.



Bakmann i Tyrkia

Så langt i september har sju personer blitt skutt og drept i Sverige. Alle drapene kobles til det kriminelle nettverket Foxtrot.

Lederen for dette nettverket er Rawa Majid – bedre kjent som Den kurdiske reven.

SLU SOM EN REV: Rawa Majid, også kjent som «Den kurdiske reven», styrer gjengkriminaliteten i Sverige fra Tyrkia. Foto: Svensk politi, TT Nyhetsbyrån

Han orkestrerer nettverket sitt fra Tyrkia, hvor han har bosatt seg og fått seg tyrkisk statsborgerskap for å slippe unna lovens lange arm.

Svenske medier melder at opprøret internt i Foxtrot har tatt svensk narkokrig til nye høyder.

Det har oppstått interne konflikter i nettverket, hvor medlemmene har vendt seg mot hverandre.

Føler seg ikke trygge

Sammen med TV 2 besøker taxisjåføren Handen. Der møter vi på naboer som ikke tør å gå ut av døren etter et visst tidspunkt på døgnet.

Venninnene Kristina og Annika bor i nabolaget der det sent mandag kveld ble skutt mot en bolig.

PENSJONSTREFF: Kristina og Annika er på vei til pensjonstreff. De liker ikke å gå alene ute om kvelden lengre. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Personen på adressen skal ha tilknytning til narkotikanettverket, Foxtrot.

Den kriminelle gjengen som nå er splittet, og angriper hverandre.

– Det er forskrekkende. Dette har alltid vært et trygt og fint område for familier. Plutselig er alt snudd på hodet, forteller venninnene.

SLEPPHENDT POLITIKK: – Vi har hatt for slepphendte politikere. Det er min mening, sier Annika bestemt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Utenfor leiligheten som ble angrepet møter TV 2 en som vil være anonym, men som kan låse oss inn til oppgangen der det har vært skyting.



– De har slått i stykker glassruten inn til inngangspartiet slik at de kan åpne døren innenfra, forteller vedkommende som åpner for TV 2.

KNUST IDYLL: Gjerningspersonene kom seg inn i oppgangen gjennom denne ruten.. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

På inngangspartiet til leiligheten er sporene tydelige.

I den nedre delen av døren er det 19 skuddhull.

19 KULER: Under skiltet med «Ingen reklame» har noen pepret døren med skudd.

I samme område ble nylig en 13 år gammel gutt funnet død i et skogsområde, antatt drept i gjengkonflikten som herjer.

Den siste voldsbølgen går hardt utover trygghetsfølelsen til folk i Sverige. Spesielt hos barnefamilier.

Uppsala Nya Tiding melder at flere elever ikke har dukket opp på skolen.

HEMSKT: – Dette er forferdelig, forteller Melin til TV 2 utenfor den ødelagte inngangsdøren – Og man får liksom ikke gjort noe med det heller, legger han til. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Foreldre sier til avisen at de er bekymret for om barna deres står på den såkalte «dødslisten», og om de kan være et av de neste ofrene i voldsbølgen.