Enighet om prinsippavtale for å øke gjeldstaket

AVTALE: Det er nå enighet om en prinsippavtale knyttet til gjeldstaket i USA. Her møter McCarthy Joe Biden i det ovale kontor den 22. mai for å diskutere.. Foto: Saul Loeb / AFP

Det bekrefter lederen for det republikanske flertallet i Representantenes hus, Kevin McCarthy, over Twitter natt til søndag norsk tid.



– Jeg snakket akkurat med presidenten. Etter å ha kastet bort tid, og i flere måneder nektet å forhandle, har vi kommet til en prinsippavtale som er verdig for det amerikanske folket, skriver McCarthy på Twitter.

BEKREFTER: Det er oppnådd en prinsippavtale om å heve gjeldstaket i USA, bekrefter Kevin McCarthy. Foto: J. Scott Applewhite / AP

President Joe Biden og McCarthy snakket sammen to ganger lørdag, forteller McCarthy, som legger til at det fremdeles gjenstår en del arbeid.

Avtaleteksten vil bli lagt fram søndag, og planen er at den skal stemmes over i Representantenes hus onsdag, sier han videre.

Forhandlingene om å heve gjeldstaket i USA har pågått mellom republikanerne i Representantenes hus og Det hvite hus den siste uken.

Dette er gjeldstak

Å øke et gjeldstak, betyr at det maksimale beløpet som USA har lov til å ta opp i gjeld, blir høynet.



Pengene går til alt fra offentlige lønninger, velferdsordninger og helsetjenester. For å ha råd til dette, må regjeringen ha mer penger, og gjeldstaket må derfor økes, ifølge AP.

AVTALE: Det er oppnådd en prinsippavtale om å heve gjeldstaket i USA. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Det nåværende gjeldstaket er på 31.400 milliarder dollar, omtrent 336.435 milliarder kroner etter dagens kurs. Det tilsvarer nærmere 23 norske oljefond.



Biden: – Et kompromiss

USAs president Joe Biden kaller prinsippavtalen han har inngått med Kevin McCarthy for et kompromiss som hindrer katastrofalt mislighold av statsgjelden.

– Avtalen representerer et kompromiss, som betyr at ikke alle får det som de vil. Slik er ansvaret ved å styre, skriver Biden på Twitter.

– Og avtalen er godt nytt for det amerikanske folket, da den forhindrer det som kunne blitt et katastrofalt mislighold, skriver han videre.

KOMPROMISS: USAs president Joe Biden kaller prinsippavtalen han har inngått med Kevin McCarthy for et kompromiss som hindrer katastrofalt mislighold. Foto: Jim Watson / AFP

Biden sier at forhandlerne skal ferdigstille avtaleteksten i løpet av den kommende dagen, og at den deretter skal stemmes over politisk.

– Jeg oppfordrer sterkt Representantenes hus og Senatet til å vedta avtalen med en gang, skriver presidenten.

Det er ikke klart ennå hva prinsippavtalen går ut på, men i løpet av uken som har gått har det sett ut til at Biden har måttet godta begrensninger i den offentlige pengebruken for å unngå mislighold av statsgjelden.

Globale ringvirkninger

Fredag ble fristen for å komme til enighet om gjeldstaket utsatt til 5. juni. Etter det kan USA komme til å misligholde sin enorme statsgjeld, noe som kan få ringvirkninger globalt, har finansminister Janet Yellen advart.

Enhver avtale Biden og McCarthy har blitt enige om må stemmes gjennom i Representantenes hus og i Senatet. Republikanerne har flertallet i førstnevnte, mens Demokratene har flertallet i sistnevnte.