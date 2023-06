Endrer ubåt-søket etter å ha hørt «bankelyder»

Mandag mistet selskapet OceanGate kontakt med det nedsenkbare fartøyet «Titan» da det skulle ta seg ned til vraket av det verdenskjente skipet «Titanic».



Den omfattende leteaksjonen pågår for fullt utenfor kysten av USA og Canada. Et kanadisk fly fanget opp undervannslyder i søkeområdet tirsdag kveld.



– Virkelig gode nyheter

Lydene beskrives som «bankende» og skal ha blitt hørt med 30 minutters mellomrom tirsdag, skriver Rolling Stone.

«Flyet satte ut sonarbøyer, som meldte om kontakt i en posisjon nær søkeområdet. Flyet hørte bankelyder i området hvert 30. minutt. Fire timer senere ble ytterligere sonarbøyer satt ut og bankingen kunne fremdeles høres», står det i et internt notat hos amerikanske myndigheter.

– Dette er virkelig gode nyheter, sier Mike Welham til Sky News.

Welham er forfatter og spesialist på maritime operasjoner. Han mener at disse bankelydene er en indikasjon på at de fem om bord fremdeles er i live.

– Men omstendighetene er imot dem, erkjenner Welham.

Kystvakten opplyser onsdag morgen at de fjernstyrte fartøyene som brukes i søket, er blitt omdisponert som følge av disse bankelydene.

– Sjøbunnen er gigantisk. Vannets dybde er enorm. Dette er som å legge en femtiøring på en fotballbane og forsøke å finne den, sier Welham.

TALSPERSON: Jamie Frederick briefet media tirsdag kveld, norsk tid. Foto: Joseph Prezioso / AFP / NTB

Har oksygen i ett døgn til

Ifølge BBC har Titan 70 til 96 timer med oksygen. Tirsdag klokken 19 opplyste den amerikanske kystvaktens talsperson Jamie Frederick at det var luft igjen i rundt 40 timer.

Ved 11-tiden torsdag vil det ha gått 40 timer siden Frederick kom med tidsangivelsen.



Det er fem personer om bord i ubåten:



Administrerende direktør Stockton Rush (68) i OceanGate, som står bak toktet.

Den britiske milliardæren og eventyreren Hamish Harding (58).

Den franske eventyreren Paul-Henry Nargeolet (73).

Den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood (48) og hans sønn Suleman (19).

Gigantisk søkeområde

Fartøy fra flere land deltar i søket. Drøyt 26.000 kvadratkilometer med hav er blitt gjennomsøkt hittil, skriver CNN.



– Det er et øde og vanskelig område å gjennomføre søk i, sier kontreadmiral John Mauger i den amerikanske kystvakten.

Også et fransk forskningsskip utstyrt med dypvannsubåt er nå på vei til søksområdet, og ventes å ankomme onsdag kveld.

Dypvannsubåten kan dykke ned til drøyt 6000 meter, ifølge Reuters.

– Norge er medeier i Nato Submarine Rescue System (NSRS) som har stilt ressurser til rådighet på forespørsel, sier orlogskaptein Espen Engebretsen til TV 2.

Eks-ansatt var bekymret

Nå viser rettsdokumenter, som magasinet The New Republic har sett, at en ansatt i OceanGate hadde flere sikkerhetsbekymringer knyttet til fartøyet – og at disse først ble fremsatt i 2018.

Konkret var bekymringene knyttet til at fartøyet ikke skulle være i stand til å dykke ned til så ekstreme dybder som ned til «Titanic»-vraket på 3800 meter under havoverflaten.

Den ansatte ble sparket etter at vedkommende luftet bekymringene, skriver magasinet.

Ifølge rettsdokumentene, skriver magasinet videre, var den ansatte sjåfør for slike fartøyer. Før han fikk sparken, skal han ifølge en pressemelding magasinet viser til, ha vært direktør for marine oppdrag med ansvar for «sikkerhet for mannskapet og kunder».

SØKET: Dette bildet viser hvordan søkearbeidet har foregått. Rundt 26.000 kvadratkilometer er blitt gjennomsøkt. Foto: Briana Carter / US Coast Guard District 1

Søksmål og motsøksmål

Det er allerede på det rene at «Titan» var designet for å styres med en videospillkontroller, i tillegg til at fartøyet tidligere har vært savnet i flere timer tidligere.

Sikkerhetsbekymringene den ansatte hadde, kom frem i lyset som følge av et kontraktsbrudd knyttet til at vedkommende nektet å gi grønt lys for bemannede tester av tidlige modeller av fartøyet – fordi vedkommende var bekymret nettopp for sikkerheten.

Den ansatte ble sparket, og OceanGate saksøkte ham for å røpe konfidensiell informasjon om «Titan»-fartøyet, skriver magasinet.

Som svar på dette sendte den ansatte inn et motsøksmål der han påsto at han ble sparket på feilaktig vis for å varsle om kvaliteten og sikkerheten til fartøyet, skriver magasinet.

Norsk venn håper på et mirakel

Filmskaper og frilansfotograf Jannicke Jane Mikkelsen kjenner den savnede milliardæren og eventyreren Hamish Harding veldig godt.

Mikkelsen er en del av teamet hans og hadde kontakt med ham rett før han startet dykket ned mot Titanic.

– Riktig. Han skrev en melding til meg på Whatsapp og meldte at han skulle dykke ned til Titanic. De ventet på et værvindu for at dykket kunne starte og jeg ønsket ham «godspeed», som på fagspråket vårt betyr tvi-tvi eller lykke til.

