– En vaksinasjon mot økende skepsis

STORFINT BESØK: Volodymyr Zelenskyj er på et av sine sitt første utenlandsmøter etter at krigen startet tilbake i februar. Foto: Efrem Lukatsky / NTB.

Det er duket for storfint besøk i Det hvite hus onsdag kveld norsk tid, når USAs president Joe Biden tar i mot Volodymyr Zelenskyj.

– Det er jo et historisk besøk. Det er varslet en større våpenpakke til Ukraina. Det er Zelenskyjs mulighet til å få enda større amerikansk støtte og empati i krigen han står i, sier Tom Røseth, hovedlærer ved forsvarets høgskole, til TV 2 i forkant av toppmøtet.

Hittil har den ukrainske presidenten stort sett dukket opp på videoskjermene til ledere flere steder i verden, men nå kan det se ut som om Zelenskyj endrer deler av taktikken.

Nå avslører ekspertene hva de tror kommer til å skje under besøket, og hva de tror Zelenskyj vil be om.

VIKTIG MØTE: Tom Røseth hyller at den ukrainske presidenten reiser rett fra frontlinjen til USA. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Rett fra frontlinjen til Det hvite hus

Dette er en av Zelenskyjs første utenlandsreiser etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022, noe Røseth tror vil ha en større betydning på flere plan.

– Det er en stor forskjell på å håndhilse med den amerikanske presidenten og treffe de viktigste lederne i USA. Det forplikter mye mer enn en digital seanse. Også det å være til stede i kongressen og holde tale, vil være mye mer overbevisende, sier hovedlæreren.

Den ukrainske presidenten reiste rett fra frontlinjen på slagmarken i Bakhmut øst i landet, til dresskledde verdensledere i Det hvite hus og i Kongressen USA.

– Han har høy terskel for å forlate Ukraina, men jeg tror det viktigste han kan gjøre som statsoverhode nettopp er å sikre internasjonal støtte. At han først er på bakken langs fronten, og så reiser til USA tror jeg de fleste ukrainerne applauderer, sier Røseth.

Dette sa Zelenskyj i sin tale til Stortinget.

Derfor reiser Zelenskyj til USA

Etterretningseksperten får støtte av retorikkekspert og førstelektor ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal.

– Når han nå velger å reise ut, hvilket han sa nei til helt i starten av krigen, så er det et uttrykk for at han forsterker den støtten han allerede har fått, sier Ringdal til TV 2.

I tillegg til å be om mer støtte til Ukraina, tror Ringdal at Zelenskyj reiser til USA for å møte en potensiell skepsis i landet og å dermed komme dem litt i forkjøpet.

– Han gjør dette som en slags vaksinasjon mot en økende skepsis i det amerikanske senatet om å gi støtte. Den skepsisen vokser i USA, sier retorikkeksperten.

Da særlig med tanke på at Representantenes hus består av et lite flertall av republikanere etter mellomvalget i landet, påpeker han.

Mye av debatten under de nylige valgkampene handlet nettopp om økonomi, og derfor vil det bli avgjørende for Zelenskyj å kunne overbevise USA om å gi mer.

POSITIVT: Kjell Terje Ringdal, førstelektor ved Høyskolen Kristiania i Oslo, tror Zelenskyjs ønske om støtte vil bli godt mottatt av den amerikanske Kongressen. Foto: Heiko Junge

Dette vil Zelenskyj be om

En ny bistandspakke til krigsherjede Ukraina er ventet å stå på programmet, og i tillegg til presidentbesøket skal den ukrainske presidenten også tale til den amerikanske Kongressen.

– Zelenskyj vil nok understreke behovet for fortsatt motstand, og vil nok snakke om verdier, fred og demokrati. Betydningen av å holde sammen og at alliansen med USA, Vesten og EU holder sammen, sier Ringdal.

– Tror du det vil bli samtaler om fredsforhandlinger?

– Da vil jeg sitere Jens Stoltenberg: En hver krig ender ved forhandlingsbordet, sier Rindal, og legger til at generalsekretæren nevnte dette flere ganger nylig på sitt Norges-besøk.

– Det vil være et naturlig samtaleemne bak lukkede dører.

Det er ventet at de to presidentene vil møtes rundt klokken 20.00, og det vil pågå samtaler utover kvelden.

KONSEKVENSER: Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal tror Zelenskyjs reise til USA vil kunne oppfattes som en provokasjon av Vladimir Putin. Foto: Angela Weiss/Alexey Druzhinin/Valentyn Ogirenko]

Avslører taledetaljer

Retorikkeksperten forventer at Zelenskyj dukker opp i sin vanlige «uniform» kledd i grønt, og at talen til Kongressen vil bære preg av en lignende modell av det vi har sett før i taler til andre land.

– Det vil nesten bli som en oppbygging av legoklosser, hvor han bytter ut klossene avhengig av hvilken land han taler til og bruker lokale eksempler, sier Ringdal.

– Han vil nok appellere til USA og si at de tidligere har gitt støtte, men også nevne at de har måttet kjempe for en egen fred. USA har også vært utsatt for angrep, både terrorangrep og Pearl Harbour.

Ringdal tror Zelenskyj vil spille på USAs positive forhistorie knyttet til andre verdenskrig, og landets evne til å bry seg om andre.

– Har det vært noe utvikling i måten Zelenskyj opptrår på?

– Ingenting, og det er veldig interessant. Han har funnet sitt antrekk, selv om han er litt mer skjeggete, litt mer ru i stemmen og har litt flere rynker, men det kler rollen, sier Ringdal.

LUFTVERN: Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets Høgskole, tror Zelenskyj ønsker seg Patriot-systemet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Dette står høyt på Zelenskyjs ønskeliste

I forkant av toppmøtet i Washington, melder nyhetsbyrået AFP at USA bekrefter at de vil levere luftvernsystemet Patriot til Ukraina.

Hele bistandspakken skal være verdt 1,85 milliarder dollar, tilsvarende over 18 milliarder norske kroner, melder Reuters.



– Det som står høyt på lista for Ukraina er luftvern. Det haster veldig på grunn av den omfattende terrorbombingen av sivile mål, som er det mest alvorlige på bakken akkurat nå, sier oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høyskole, Geir Hågen Karlsen.

Han forklarer at Patriot er et større og mer komplekst luftvernsystem sammenlignet med norskproduserte NASAMS, som Ukraina har fått tilsendt tidligere.

– Det er en kritisk situasjon, og de er nødt til å få inn en kombinasjon av flere luftvernsystemer, slik at de kan skyte ned alt fra små iranske droner som går i lav hastighet, til missiler som flyr veldig høyt, sier Karlsen til TV 2.