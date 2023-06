– En utrolig ydmykende dag for Putin

PRESSET: President Vladimir Putin har vært under enormt press det siste døgnet. Lørdag kveld inngikk han en avtale med Wagner-gruppen, som stoppet opprøret. Foto: Gavriil Grigorov / Sputnik / AFP

Fredag kveld kom den dramatiske meldingen om at Jevgenij Prigozjin og Wagner-gruppen vendte seg mot Russland. Plutselig satte soldatene kursen mot Moskva med mål om å styrte den russiske militærledelsen.

Lørdag ble en rekke veier og gater ble sperret, mens Wagner-kolonnen rykket stadig nærmere hovedstaden.

Så, brått lørdag kveld, ble hele opprøret avblåst.

Hva blir Wagner-gruppens rolle fremover? Og hva vant egentlig Wagner-sjefen på opprøret?

– Utfordret hele fundamentet

Journalist og Russland-ekspert Amund Trellevik mener det er uklart hva som har vært Prigozjins mål.

– Han leder jo en privat militær hær som ikke skyr noen midler. De dreper sine egne med slegger og lager videoer av det. Nå kan det tyde på at han har begynt å få politiske ambisjoner også, sier Trellevik.

Med opprøret har «Putins kokk» vist at sentralmakten i Russland kan utfordres.

– Han har virkelig utfordret hele fundamentet Putin har bygget opp, om en sterk sentralmakt, sier Trellevik.

Samtidig mener han Putin har fått i retur det han selv har skapt.

– En privat militær hær som ikke skyr noen midler, og som han har gitt fritt spillerom – ikke bare i Ukraina, sier Trellevik.

En viktig brikke

Hva som blir Wagner-gruppens rolle fremover, er også at av de store spørsmålene.

– Om de trekker seg tilbake til basene sine, kan de utgjøre en viktig militær ressurs for Russland, som sliter veldig ved fronten øst i Ukraina, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole.

Selv om Wagner-gruppen anslagsvis bare består av cirka 25.000 soldater, har de langt mer erfaring med krigføring og helt annen innsatsvilje enn de øvrige russiske styrkene, ifølge Heier.

– Spørsmålet er om det russiske statsapparatet fortsatt har tillit til dem og ser på dem som lojale, sier professoren.

– En utrolig ydmykende dag

Heier oppsummer det siste døgnet som «en utrolig ydmykende dag» for president Putin og det russiske lederskapet – særlig av to årsaker.



For det første viser Heier til at Putin ble tvunget til å inngå en avtale med en opprørsgruppe, som ikke er under politisk kontroll.

– I tillegg, og som forsterker det hele, var det lillebror Belarus og Lukasjenko som hjalp Putin med dealen som gjorde at kanskje den verste krisen i Russlands historie foreløpig ser ut til å være over, sier han.

Heier mener dette har gjort noe med legitimiteten til Putin, som er opptatt av å fremstå som en sterk leder overfor egen befolkning, sikkerhetsstyrker og andre land.

– Mistet hodet

Mens opprøret fortsatt pågikk, uttalte Putin at alle som dolket Russland i ryggen skulle straffes. Lørdag kveld kom kontrabeskjeden fra Kreml om at Wagner-sjefen og soldatene som deltok ikke vil bli straffeforfulgt.

– Hvordan påvirker det Putins posisjon i Russland?

– Putin mistet litt hodet da han ikke lenger fortsatte å ha en personlig distanse til forsvarsministeriet og sjefen for væpnede styrkene, som han har hatt gjennom hele krigen, sier Heier.

Ifølge professoren ble han lørdag – under press – knyttet veldig tett sammen med oligarkene som leder forsvarsektoren og ble dermed en del av konflikten.

– Nå har han malt seg inn i et hjørne hvor han ikke kan premiere Wagner-gruppen uten å selv bli oppfattet som svak og ettergivende.

Sent lørdag kveld meldte Reuters at Wagner-gruppens leiesoldater hadde begynt å trekke seg ut av millionbyen Rostov-na-Don, som de inntok tidligere på dagen.

– Dersom Prigozji slipper unna med dette, har han forsøkt seg på et opprør ustraffet, og det ville vært en underlig situasjon. Da kan man i tilfelle kalle det en seier, sier Sven G. Holtsmark.

Han mener det kan være Kreml har konkludert med at de ikke er tjent med å ta Wanger-sjefen til fange og oppløse gruppen.

– Det kan være de har konkludert med at det for risikabelt for dem.

Mener Telegram avslører

Det siste døgnets hendelser har likevel fått minst én positiv effekt for Prigozjin, mener Trellevik.

– Han har en privat Telegram-kanal, som han bombarderer med meldinger døgnet rundt. Hittil i dag er det publisert 13 meldinger, sier Trellevik.

Telegram-kanalen avslører også noe annet, ifølge Russland-eksperten. Bare på noen timer lørdag har Wagner-lederen fått over 200.000 nye følgere.

– Det viser den enorme kraften Telegram har i denne konflikten her. Det er en informasjonskrig.