Over 1200 barn under 18 år dør årlig i Europa som følge av luftforurensning. Og i ett land i Europa er barnedødeligheten nest høyest i hele verden.

FIENDE: Luftforurensning fører til at over tusen barn dør årlig i Europa. – Forurensningen synker, men ikke fort nok, sier forsker Ane Johannessen. Foto: Shutterstock

– Bosnia-Hercegovina er øverst i Europa og nest øverst i verden når det gjelder barnedødelighet på grunn av luftforurensning.



Det sier økolog i Bosnia-Hercegovina, Helena Stojic.

I Bosnia-Hercegovina er barnedødeligheten som følge av luftforurensning høyest i Europa, og nest høyest i hele verden. Det bekymrer økolog Helena Stojic. Foto: Eldar Emric

– Dette er en usynlig fiende blant oss. Noe vi ikke klarer å oppfatte som en trussel, men samtidig så påvirker den helsen vår konstant.

– Vi ser at man merker konsekvensene av å puste inn luften her allerede etter bare noen år.

Barna er mest utsatt

Ane Johannessen er professor i epidemiologi ved Universitetet i Bergen, og forsker på luftforurensning og grønne områder. Hun forteller at det flere årsaker til at barn er mer utsatt enn voksne.

– Den viktigste årsaken er at barn har mindre lunger enn voksne. Lungene er i utvikling til man er 25 år, så det skal mindre til for å skade barn enn voksne.

MER UTSATT: 1200 barn under 18 år dør hvert år i Europa som følge av luftforurensning. Det er mange årsaker til at barn er mer utsatt, mener professor og forsker Ane Johannessen. Foto: Sara Rykke Mandelid

Johannessen sier også at barn er generelt mer ute, og at de i større grad enn voksne puster gjennom munnen.

Farligere enn antatt

Verdens helseorganisasjon kom i 2021 med nye anbefalte grenseverdier for hva som er farlig nivå av luftforurensning.

– De er mye lavere enn det vi har trodd før. Det finnes ingen sikre nivåer for luftforurensning, så vi må faktisk så lavt som null, for selv lave nivåer kan skade folkehelsen, sier Johannessen.

OGSÅ I NORDEN: Vi vet ikke lenger hvor lavt nivå av luftforurensning vi kan ha for at det ikke skal være farlig for oss. Derfor kan luftforurensningen i Norgen også være høy nok til å være skadelig. Foto: Sara Rykke Mandelid

Derfor sier forskeren at også den lave luftforurensningen vi har i Norden, er farlig for oss.

Akutte og kroniske sykdommer

Av helseplagene luftforurensning kan gi oss, er det de kroniske sykdommene som er den største trusselen i folkehelseperspektiv på lang sikt.

– Disse kan være knyttet til utvikling av astma, luftveissymptomer som hemmer livskvaliteten, utvikling av allergier, økt risiko av luftveisinfeksjoner, svekket immunforsvar og sykdommer knyttet til hjerte- og karlidelser.



PROTEST: I 2020 deltok flere i protest mot luftforurensningen i Sarajevo i Bosnia. Foto: Eldar Emric

I byer og steder med mye luftforurensning forteller Johannessen at det er større forekomst av akutte sykdommer som krever innleggelse.

Grønne energiressurser

Det er mye som allerede gjøres i Norge og Europa for luftforurensning, og Johannessen forteller at tiltakene som er gjort, fungerer bra.

– Det jobbes med å få industriene renere og få ned utslippene.



I Norge forteller hun også om helt konkrete tiltak som bidrar til å senke luftforurensningen.

LUFTTILTAK: I Norge må folk betale piggdekkavgift dersom de kjører med piggdekk. Å ikke bruke piggdekk er med på senke luftforurensningen. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Vi kjører mer elbil og vi har piggdekkavgift. Piggdekk er med på å lage svevestøv. Det er tiltak som er viktige.

Johannessen forteller også at grønne områder som parker, skoger, hager og lignende kan ha en positiv effekt på helsen vår.

– Forskning viser at grønne områder reduserer stress og gir økt mental og fysisk velvære. Men grønn vegetasjon gjør også en jobb i forhold til å minske luftforurensningen, dels ved å produsere ren oksygen og dels ved at planter og trær faktisk fanger opp skadelige partikler i luften for oss.

Det går ikke fort nok

Samme rapport fra European Environment Agency sier at luftforurensningen synker i Europa, men i 2020 var det fortsatt 238.000 mennesker som mistet livet som følge av luftforurensning.

– Synker luftforurensningen fort nok?

– Det er et godt spørsmål. Den synker, men den synker ikke fort nok, så nei.

Johannessen sier at selv om det kommer til å dø færre hvert år i Europa, er det fortsatt store utfordringer i resten av verden.

RESTEN AV VERDEN: Selv om dødstallene kommer til å synke i Europa, er det fortsatt store utfordringer i resten av verden. Her er det barn som leker i New Dehli, India. Foto: ADNAN ABIDI

– Det er mange land som fortsatt er midt i industrialiseringsprosessen. De kommer til å slite mye lenger, så der må vi ta grep for å hjelpe.

Hun har en bønn til hva som skal gjøres videre, noe «vi alle har hørt før».

– Det må satses mer på det grønne skiftet som alle vet. Vi må få industri over på grønne energiressurser. Og få økt satsing på kollektivtrafikken.