Samtidig som Israel og Hamas er i krig, og flere titusener er blitt drept på Gazastripen, har Iran og Pakistan utført angrep på hverandres territorium med få timers mellomrom.

Bør vi være bekymret for at dette utvikler seg til en storkrig i Midtøsten, samtidig som vi allerede har en krig i Europa?

Vi har ringt forsker Kjetil Selvik ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) for å få hans tanker om situasjonen.

– Vi ser en urovekkende trend, sier Selvik til TV 2.

Militære sammenstøt

La oss først oppsummere hva som har skjedd den siste tiden:

Tirsdag gjennomførte Iran et luftangrep i Pakistan mot «en iransk terrorgruppe» som heter Jaish Al-Adl. To barn skal ha blitt drept.

Pakistan fordømte det «uprovoserte og åpenbare overtrampet mot Pakistans suverenitet», og hentet hjem sin ambassadør fra Iran.

Natt til torsdag svarte Pakistan med å angripe mål i Iran, hvor ni personer skal ha mistet livet. Pakistan hevder at angrepet var mot terrorister i Sistan-Balutsjistan-provinsen.

Iran krever at Pakistan forklarer seg umiddelbart og har kalt inn landets chargé d'affaires på teppet i Teheran.

Samtidig pågår det en grusom krig mellom Israel og Hamas på Gazastripen, hvor mer enn 24.000 palestinere skal være drept i israelske angrep etter at Hamas angrep Israel 7. oktober.

I tillegg gjennomførte USA onsdag sitt fjerde angrep mot houthi-mål i Jemen på en snau uke, etter at de Iran-støttede houthiene har gjort flere angrep mot skipstrafikken i Rødehavet i solidaritet med palestinerne på Gazastripen.

– Kan angrepene til Iran og Pakistan eskalere til noe større i Midtøsten?

– I utgangspunktet har jeg ikke sett på det som sannsynlig, fordi aktørene selv ikke ser ut til å ønske det. Det er jo det viktigste, til syvende og sist, forteller forsker Kjetil Selvik.

– Men vi ser en urovekkende trend, i og med at episodene med militære sammenstøt øker og uroen over hvor langt dette skal fortsette å eskalere hvis konflikten i Gaza blir mer langvarig.

Koblingen til Israel

Selvik forteller at tirsdagens angrep fra Iran mot Jaish al-Adl var en reaksjon på et terrorangrep i Iran i forbindelse med minneseremonien til den drepte generalen Qasem Soleimani, som IS har tatt på seg ansvaret for.

– Da retter Irans sinne seg mot sunnimuslimske radikale grupper, og gruppen de angrep inne i Pakistan er av flere ansett som en terrororganisasjon. Men Pakistan finner seg ikke i at Iran bomber pakistansk territorium. Derfor svarer de med samme mynt.



Pakistan har forklart at angrepet i Iran torsdag morgen ble gjort «i lys av troverdig etterretningsinformasjon om kommende terroristaktivitet».

Sikkerhetsanalytikeren Syed Muhammad Ali, som holder til i Islamabad i Pakistan, sier til New York Times at Pakistan lenge har hevdet at balutsjiske separatister har tilholdssteder i Iran. Disse separatistene har gjennomført angrep sørvest i Pakistan i flere tiår, skriver avisen.

– En kalkulert og rask respons var nødvendig for å imøtegå en iransk misforståelse om at et uprovosert overraskelsesangrep i Pakistan ikke ville bli møtt med styrke, sier Ali.

FORSIDESTOFF: En mann kikker på en engelskspråklig avis i Pakistan, som omtaler Irans luftangrep tirsdag. Foto: Aamir Qureshi / AFP / NTB

Kjetil Selvik understreker at Pakistan samtidig sier at de ikke har noen intensjon om å gå til krig mot Iran. Irans sinne retter seg dessuten kanskje mer mot USA og Israel enn Pakistan.

– I tillegg til å legge skylden på sunnimuslimske ekstremister, mener Iran at Israel og USA har hatt en finger med i spillet for å legge til rette for disse gruppene. Det er en anklage som det ikke finnes bevis for og som både Israel og USA avviser. Men denne oppfatningen er ganske utbredt i regimesirkler i Iran, sier Selvik.



– Jobben er gjort

Iran har også gjennomført et angrep i Irak, mot irakisk Kurdistan, og et i Nord-Syria som Iran mener blant annet rammet IS.

– Så Iran har nå gjennomført tre angrep i naboland. Dette kan også ses på som en måte for Iran til å sende et signal om styrke og om at de både kan og vil forsvare seg, og at de har den militære kapasiteten som skal til. Det kan indirekte også ses på som et signal til Israel, sier Selvik til TV 2.



– Hvor stor er faren for at Iran nå svarer tilbake?

– Jeg tror ikke den er så veldig stor, fordi Iran også skjønner hensikten til Pakistan her og at dette ikke var et forsøk på å starte en krig. Formålet til Iran med angrepet i Pakistan var å sende et signal om at de vil reagere kraftig mot alle terrorister som truer Iran. Det signalet har de nå sendt. På den måten er jobben gjort. De har vist militære muskler, avslutter Selvik.

Syed Muhammad Ali tror også at begge parter nå er best tjent med å la situasjonen roe seg ned.

– Ingen av landene har noe å tjene på en ytterligere eskalering militært, mener han.