– En triumf for Trump

Sent tirsdag kveld ble republikaneren Kevin McCarthy avsatt som speaker i Representantenes hus i den amerikanske Kongressen, etter en avstemning hvor åtte av hans egne partifeller gikk inn for å felle ham.

Dette er betydelig, fordi Kongressens nedre kammer er ute av stand til å fungere som lovgivende forsamling før en erstatter er på plass.

– Hvis historien skal veilede oss her, er dette et tegn på et parti i oppløsning. Jeg mener at det er tydelig at partiet faller sammen, sier historieprofessor Sean Wilentz ved Princeton-universitetet til Reuters.

– Dette var personlig

TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen er inne på det samme. Han ser et republikansk parti som heller vil lage politisk show enn å styre landet, etter inspirasjon fra Donald Trump.

– En lovgivende forsamling skal få igjennom lover, og da må man kompromisse. Man må gjøre ting bak lukkede dører, snakke sammen i korridorene og forholde seg til motparten, sier Bergesen.



Det ønsker ikke ytre høyre-republikaneren Matt Gaetz å gjøre, mener Bergesen.



Det var Gaetz som fremmet forslaget om å avsette McCarthy, noe han blant annet begrunnet med at speakeren inngikk en avtale med Demokratene om et budsjett som utsatte nedstengningen av offentlige etater i 45 dager.

– Dere vet åssen Matt Gaetz er. Dere vet at dette var personlig, sier McCarthy selv etter nederlaget, ifølge The Washington Post.

MANNEN BAK: Matt Gaetz fra Florida fremmet forslaget om å avsette Kevin McCarthy og fikk flertall for forslaget. Foto: Jonathan Ernst / AFP / NTB

«Trumps statskupp»

Princeton-professoren beskriver kaoset i Kongressen som «neste del av Donald Trumps statskupp».

– Det er ganske åpenbart at han er hånden bak mye av det som skjer. Det neste skrittet tror jeg blir nedstengning, som egentlig er det de er ute etter. De ville bli kvitt McCarthy fordi han sto i veien for det. Det er flere årsaker, men dette er en av dem, mener Wilentz.

– Dette er en triumf for Donald Trump. Det er det hver gang orden kastes over bord. Han klarte nå å få til det han mislyktes med 6. januar 2021, som er å overta Huset. Du trenger ikke ha gærne sjamaner med ville horn for å gjøre det. Du kan gjøre det med Matt Gaetz, mener historieprofessoren.

Bergesen er ikke helt med på denne tankerekken.

– Trump ønsker å være orkesterleder for kaos, og her er han helt usynlig. Jeg kan ikke se at han har noen som helst direkte involvering i det som skjer i Kongressen.



I stedet mener Bergesen at McCarthys avgang kun var et spørsmål om tid, etter at han i januar måtte gi Gaetz-fløyen en rekke innrømmelser for i det hele tatt å få jobben.

McCarthy gikk blant annet med på å endre reglene for avsettelse av speakeren, noe som gjorde det mulig for Gaetz å få ham fjernet nå.

AVSATT: Med 216 mot 2010 stemmer ble det tirsdag kveld klart at Kevin McCarthy avsettes som speaker i Representantenes hus. Foto: Chip Somodevilla / Getty Images / AFP / NTB

Hvor lenge kaoset vil vare, og om dette gagner Republikanerne eller Demokratene mest, er foreløpig helt åpne spørsmål.

Enn så lenge er det ikke lansert noen nye kandidater.

Risikerer Demokratene, som alle stemte for å felle McCarthy, at det kommer en enda mindre samarbeidsvillig erstatter?

– Jeg tror ikke det. For Matt Gaetz og gjengen hans ble det personlig med McCarthy, sier Bergesen.

Ambisjoner

Eirik Bergesen tror heller ikke at Trump er «hånden bak», men at kaoset oppstår fordi Gaetz blant annet har siktet sitt innstilt på guvernørsetet i Florida.

– Han kan «fundraise» (samle inn donorpenger, red.anm.) masse på dette her. Det er jo en logikk i seg selv. Og så tåler de bare ikke trynet på hverandre, Gaetz og McCarthy, sier Bergesen til TV 2.

Han påpeker at McCarthy også har vært «Trumps mann», og at dette svekker teorien om at Trump er involvert.

Bergesen mener dessuten at kaoset i Kongressen er negativt for både Republikanerne og Demokratene.

– Og aller minst for folket selv, for den jevne amerikaneren.