HAR ÅPNET LANDET: Kinas president Xi Jinping, her fotografert under nyttårstalen 31. desember, har åpnet landet samtidig som smitten eksploderer i omfang. Foto: Ju Peng / AP / NTB

Kina har opphevet kravet om karantene for innreisende. Nå kreves kun en negativ koronatest innen 48 timer før ankomst.

Dette skjer samtidig som smittespredningen ser ut til å ha økt kraftig.

– Det er faktisk vanskelig å forklare, for dette er en snuoperasjon vi ikke har sett maken til under Xi Jinping tidligere, hvor de går fra å stenge landet fullstendig til å åpne det helt opp igjen, sier Kristoffer Rønneberg, Kina-ekspert og utenriksjournalist i Aftenposten, i et intervju med TV 2 Nyheter.

9000 dødsfall per dag?

Han beskriver den nåværende smittespredningen i Kina som «en tsunami».

– Det er sannsynligvis flere titalls millioner som blir smittet hver dag, anslår Rønneberg.

Kinesiske myndigheter rapporterer ikke pålitelige smittetall, poengterer journalisten.

– De offisielle tallene kan man rett og slett ikke tro på. De har sluttet å rapportere antall smittede, og antall dødsfall er ett eller to om dagen. Det er åpenbart altfor lite. Ett estimat fra et britisk analyseselskap sier at det er rundt ni tusen som dør hver dag nå, sier Rønneberg.

Kan ta flere år

Seniorforsker Rebekka Åsnes Saglid ved asiaprogrammet til Forsvarets høyskole er enig med Aftenpostens journalist.

– Jeg tror at myndighetene vil unngå at folk blir for stresset. Dette er en alvorlig situasjon, sier Saglid til TV 2.

Hun tror at det vil ta flere år får Kina får kontroll over de reelle tallene over ofre for koronapandemien.

OVERBEFOLKET: Pasienter med covidsymptomer ligger i lobbyen hos et sykehus i Shanghai 3.januar 2023. Foto: AP / NTB

Kineserne er blitt tilbudt koronavaksiner fra andre land, men velger å bruke sine egne, selv om de anses som dårligere.

– Hvis kineserne tar imot utenlandsk vaksine, innrømmer de de facto at deres vaksine er dårligere, og det vil de unngå, sier Saglid.

Vurderer tiltak i Norge

Den enorme smitteøkningen i Kina har ført til at mange land i EU har besluttet at tilreisende fra Kina må testes ved ankomst i Europa.

PÅ VEI HJEM: Passasjerer ankommer Bejings flyplass etter utenlandsreiser. Foto: Thomas Peter / Reuters / NTB

I Norge er det foreløpig ikke innført spesielle tiltak mot reisende som kommer fra Kina.

– FHIs vurdering har vært og er at innreisetiltak rettet mot reisende fra Kina har liten betydning for epidemien i Norge nå, sier direktør Trygve Ottersen i FHI til TV 2.

Han poengterer samtidig at Norge anser det europeiske samarbeidet som verdifullt, og at regjeringen derfor kan komme til å ønske felles løsning som andre land.

– Landene i Europa er ulike når det gjelder immunitet, eksisterende smitteverntiltak og hvorvidt de har direkte flygninger fra Kina. Hovedformålet for de europeiske tiltakene er for øvrig å følge utviklingen tettere, ikke å stoppe smitten, sier Ottersen.

DEMONSTRERTE: Kinasiske politimenn står munnbind til munnbind mot demonstranter i Beijing søndag 27. november. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

Utenriksdepartementet bekrefter overfor TV 2 at det kan bli aktuelt med tiltak også her i landet.

– Smittesituasjonen i Kina er alvorlig. Europeiske land, inkludert Norge, er enige om ha en koordinert tilnærming når det gjelder innføring av innreisetiltak. Norske og europeiske helsemyndigheter følger utviklingen av koronasituasjonen i Kina tett. Tiltakene vurderes fortløpende, sier pressetalsperson Mariken Bruusgaard Harbitz.

Massive demonstrasjoner

Kinesiske myndigheter fjernet restriksjonene kort tid etter at landet var preget av enorme demonstrasjoner fra sinte innbyggere.

Rønneberg tror ikke at det nødvendigvis var disse demonstrasjonene som førte til at restriksjonene ble fjernet.

– Det var nok andre ting som spilte inn også, sier han, og peker på at omikronviruset allerede var i ferd med å spre seg, og at børsene allerede hadde begynt å stige markant i påvente av en åpning.

– I tillegg var det økonomiske året 2022 kjempedårlig for Kina. Myndighetene skjønte nok at de måtte gjøre noe, de måtte gjenåpne, rett og slett for å få økonomien på rett kurs igjen.