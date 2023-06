– En ren henrettelse

BØDDEL: Zane Abderahmane bruker sterke ord om politimannen som etterforskes for drap på 17 år gamle Nahel Merzouk. Han døde i dette krysset. Foto: Santiago Vergara/TV 2

NANTERRE (TV 2): Han er så sint at han freser. – Vi kaller det ikke politi. Vi kaller det morder eller bøddel. En ordentlig politimann lytter til folk, og skyter i dekket.

Sørger over Nahel (17) som ble drept av politimann

– Hvorfor er det alltid svarte og arabere som blir drept? spør Zane Abderahmane.

To plakater og noen blomsterbuketter i kanten av et stort veikryss. Folk kommer og går der Nahel Merzouk (17) ble drept. Han døde av et skudd i halsen fra en politimann tirsdag morgen. Biler suser forbi.

FILMET: På plakaten er budskapet at hvis hendelsen ikke blir filmet, så blir neppe politiet etterforsket for drap. Foto: Santiago Vergara/TV 2

På den ene plakaten står det «Hvor mange som Nahel ble ikke filmet?». Skuddet mot Nahel ble filmet av en som tilfeldig kom forbi. Klippet spredde seg raskt på sosiale medier. Det har tent en brann over hele Frankrike, særlig brant unge gutter mellom 14 og 18 år.

– Skjønner du raseriet vi ser nå?

– Ja, jeg skjønner raseriet, fordi det var en forbrytelse, en henrettelse. Som de kanskje slipper unna med.



Mener det er rasisme

Han mener problemet er noen av politifolkene, som kommer fra Utkant-Frankrike. Nanterre er en kommune som ligger rett utenfor Paris.

SPREKKER: Bildet av Frankrike er ikke like lyst for alle. Over hele landet har det vært opptøyer siden tirsdag. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– De er rasister! For tjue år siden hadde vi nærpoliti, som snakket med folk og de unge. Da var det aldri problemer.



Fredag fikk Frankrike kritikk fra FN for ikke å ta tak i problemet med rasisme i politistyrken.

Etter at Nahel ble skutt under en trafikkontroll har det vært tre døgn med voldsomme opptøyer i Frankrike. Portforbud har ikke hjulpet. Heller ikke 40.000 utplasserte politifolk. Banker, politistasjoner, et fengsel, McDonalds og en Apple-butikk er blitt angrepet. Den siste midt på lyse dagen i Strasbourg fredag.



FOR NAEL: Opptøyer for Nahel er budskapet på veggen. I Nanterre er det mange som identifiserer seg med 17-åringen-. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Men er det mulig å unnskylde opptøyene og ødeleggelsene?

– Det er raseri. Hvorfor? Fordi det alltid er oss, svarte og arabere som blir drept. Det er derfor reaksjonene er så sterke. En henrettelse med kaldt blod. Frankrike er verre enn USA. Dette er verre enn George Floyd, sier han.



– Tenker det kunne vært meg

Før vi kommer til stedet der Nahel ble drept, har vi kjørt gjennom gater med utbrente biler. Bil på bil. I en gate står det åtte utbrente bilvrak etter hverandre. Da vi forsøker å ta bilder og filme, får vi beskjed om å forsvinne.

REDD: Animata er engstelig for sønnen og døtrene. Det kunne vært dem som hadde møtt politimannen, mener hun. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Foran minnestedet kommer også Animata med tre av sine døtre og en venninne av dem. Hun er enig med Zane.



– Han var et barn, et av våre barn. Det gjør vondt i hjertet. Politiet skyter mot en ungdom, han har ikke engang begynt på livet.



Flesteparten av de 875 arresterte torsdag var unge mellom 14 og 18 år. Bilder fra overvåkingskameraer viser barn politiet mener er helt nede i 12-årsalderen, som også deltar i opptøyene.

VOLDSOMT: Biler, søppelbøtter og bygninger er satt i brann de siste dagene. Foto: STEPHANIE LECOCQ

Aminata mener det gir et dårlig bilde av Frankrike, det som har skjedd. Hun jobber i offentlig sektor, kommer opprinnelig fra Senegal og har også en sønn, i tillegg til døtrene.

Hun tok med seg familien og deltok i minnemarsjen som moren til Nahel tok initiativ til på torsdag. Her fikk hun smake på tåregassen til politiet.

– Det er ikke normalt. Vi har rett til å demonstrere. Vi har rett til å si ifra om det vi ikke er fornøyd med i Frankrike. Alle her tenker at det kunne vært meg, sier hun engasjert.



Følelsene er sterke i Nanterre etter det som skjedde tirsdag.

– Er du redd for barna dine?



FORSØKER Å ROE: President Emmanuel har foreløpig ikke innført unntakstilstand. Det er neste skritt om situasjonen ikke roer seg i Frankrike. Foto: DENIS CHARLET

– Ja, uansett om de er jenter eller gutter. Jeg er redd for ungdommen. Dette må stoppe. President Emmanuel Macron må snakke med politiet.



Hun mener opptøyene er politiets skyld, og at det er på denne måten unge demonstrerer.

Aminata mener foreldre tar ansvar, og føler seg ikke truffet av kritikken fra presidenten. Fredag sa presidenten at foreldre har ansvar for å holde unge hjemme.

Lørdag skal Nahel gravlegges i Nanterre. Det er ventet et stort oppbud av mennesker som vil følge ham til graven.