– En reell risiko

PERMAFROST: Bildet viser et dataforbedret bilde av et Pithovirus, hentet ut av permafrost tilbake i 2014. Det anslås at viruset kan være 30.000 år gammelt. Foto: Jean-Michel Claverie/IGS/CNRS-AM.

Konsekvensene av at urgamle virus «blir forstyrret» av klimaendringene, kan bli katastrofalt for befolkningen på verdensbasis, mener forsker.

Internasjonale forskere gjenopplivet nylig et eldgammel «zombievirus», som de mente kunne være opp mot 48.500 år gammelt.

Nå advarer forskerne mot at slike «zombievirus» kan gi næring til - eller i verste fall forårsake - en ny global pandemi av virus som smitter mennesker, dersom de slippes løs som følge av klimaendringer.

Det melder flere medier, blant andre The Guardian og The Independent.

Et team ledet av genetiker Jean-Michel Claverie ved universitetet Aix-Marseille, har tidligere gjenopplivet flere slike zombievirus og avdekket først at virusene er i stand til å infisere encellede organismer.

Nå frykter forskerne at flere lignende skjulte virus, som også befinner seg i permafrosten, kan være i stand til å infisere mennesker.

Noe Claverie mener vil kunne få katastrofale konsekvenser.

SIBIR: Viruset Mollivirus sibericum ble oppdaget i 2015 og ble funnet i den sibirske permafrosten. Viruset anslås å være over 30.000 år gammel og smitter kun mellom encellende organismer. Foto: AFP PHOTO/IGS/CNRS/AMU.

Tar grep for å kunne forhindre smitte

De mange urgamle virusene har blitt funnet av forskere i den arktiske permafrosten siden 2003, men ble første gang gjenopplivet i 2014.

– At amøbe-infiserende virus fremdeles er smittsomme etter så lenge kan indikere et mye større problem, sa Claverie til CNN i mars 2023.



Siden forskerne nå frykter at det finnes flere slike virus, som kan infisere mennesker, så har de begynt å planlegge et arktisk overvåkingsnettverk. Det håper forskerne vil kunne avdekke tilfeller av sykdommer forårsaket av eldgamle mikroorganismer på et tidlig stadium.

– For øyeblikket fokuserer analyser av pandemiske trusler på sykdommer som kan dukke opp i sørlige regioner og deretter spre seg nordover, sier genetiker Claverie, ifølge The Guardian.

I tillegg vil forskningen fokusere på karantene og medisinsk behandling til infiserte mennesker, for å kunne begrense et potensielt utbrudd og for å kunne forhindre at infiserte mennesker forlater regionen.



Fakta om permafrost: Permafrost er grunn (løsmasser og berggrunn) der temperaturen i løpet av to sammenhengende år ikke overstiger 0 grader Celsius.

Både polarområder og fjellområder kan inneholde permafrost, og permafrost påvirker i alt litt mer enn 20 prosent av landarealet på den nordlige halvkule.

Landområder på den nordlige halvkule der det faktisk finnes permafrost er på cirka 15 prosent. Permafrost tilhører jordens kryosfære. Kilde: Store Norske Leksikon.

Forskningen får støtte

Frykten for at det kan dukke opp nye menneske-infiserende virus, får støtte fra virolog Marion Koopmans fra Erasmus Medical Center i Rotterdam.

– Vi vet ikke hvilke virus som ligger der ute i permafrosten, men jeg tror det er en reell risiko for at det kan være et som er i stand til å utløse et sykdomsutbrudd – for eksempel en eldgammel form for polio. Vi må gå ut ifra at noe slikt kan skje, sier Koopmans, ifølge avisen.

Permafrost dekker rundt en femtedel av overflaten på den nordlige halvkule, hvor det kan bli ekstremt kalde temperaturer.



En voldsom temperaturøkning i området, som følge av klimaendringer, kan svekke det ytterste laget av permafrosten og dermed forstyrre de urgamle «zombievirusene».

Claverie mener likevel at en mangel på arktisk havis kan utgjøre en enda større risiko i fremtiden, da det kan føre til en økning i skipsfart, trafikk og industriell utvikling i Sibir, med blant annet enorme gruveoperasjoner.



– Disse operasjonene vil frigjøre enorme mengder patogener som fortsatt trives der. Gruvearbeidere vil gå inn og puste inn virusene. Konsekvensene kan være katastrofale, advarer genetikeren.