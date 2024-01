Én paragraf får Russland til å rase

Flere høytstående russiske ledere benyttet 80-årsmarkeringen av Leningrads frigjøring til å komme med sterk kritikk av Vesten og Nato.

I ett innlegg på Telegram lørdag raser lederen av det russiske underhuset i nasjonalforsamlingen, Vjatsjeslav Volodin, over det han omtaler som «Nato-landenes motstand».

– Dette er en farlig vei, som kan føre til en ny verdenskrig, advarer Volodin.

Han er langt fra den eneste.

– Med støtte fra Vesten prøver Kiev-regimet å utfordre ikke bare Russland, men hele den siviliserte verden, sier nestleder i Sikkerhetsrådet, Dmitrij Medvedev, ifølge Kreml-styrte Tass.

– Vi vil, som for 80 år siden, gjøre alt for at våre fiender forsvinner fra jordens overflate for alltid, truer han videre.



Bak kulissene pågår det likevel en helt annen kamp, mener krigsekspert.

STOR MARKERING: På 80-årsmarkeringen av frigjøringen av Leningrad lørdag holdt både president i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, og president i Russland, Vladimir Putin, tale. Foto: DMITRY AZAROV

Resolusjonen spiller en stor rolle

Den brutale russiske krigsretorikken er langt fra ny, men truslene brukes denne gangen for å dekke over det faktiske målet til russerne, mener tidligere generalløytnant i Forsvaret, Arne Bård Dalhaug.

Spesielt pekes det av Volodin på en resolusjon i FNs generalforsamling, som Russland mener «vil bidra til å bekjempe glorifiseringen av nazismen på verdensbasis».



På FNs generalforsamling i desember 2023 stemte 118 land for resolusjonen, fremlagt av Russland, mens 49 land stemte mot forslaget.



– Først av alt er dette Nato-medlemmer - USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, samt deres marionett - Ukraina. For ledelsen i Nato-stater er fascistisk ideologi i ferd med å bli normen, sier Volodin.

Etter invasjonen av Ukraina i februar 2022, har Russland gjentatte ganger begrunnet krigen med at de skal denazifisere landet.



Det er her Russlands FN-resolusjon spiller en stor rolle, ifølge Dalhaug.

KRIGSEKSPERT: Dalhaug er pensjonert generalløytnant i Forsvaret, har jobbet flere år i Nato og har lang erfaring med å tolke krigføring og etterretning. Foto: Simen Askjer / TV 2

Russlands narrativ

– Gjennom å late som om Russland fortsatt kjemper mot nazismen, så bruker de resolusjonen til å hente legitimitet for den krigen de fører mot Ukraina, sier Dalhaug til TV 2 søndag.

Krigseksperten forklarer at det har vært flere avstemninger rundt den russiske resolusjonen i FN.

Nettopp fordi flere land har gjennomskuet Russlands forsøk på å fortsette krigføringen - på et mer «lovlig» vis.

I et forsøk på å komme til en viss enighet, får andre medlemsland komme med kommentarer og innspill til endringer i resolusjonen.

Dette skal legges inn før det stemmes over, og der kommer paragraf 4 inn.

Dalhaug mener blant annet at denne paragrafen er grunnen til at Russland nå raser mot Nato og Vesten i anledning av 80-årsmarkeringen.

TRØBBEL: Det er lagt til en paragraf i FN-resolusjonen, som skaper trøbbel for Russland. Foto: Skjermdump FN-resolusjon.

Skaper irritasjon for Russland

«Noterer med uro at den russiske føderasjonen har forsøkt å rettferdiggjøre sin territorielle aggresjon mot Ukraina på det påståtte grunnlaget for å eliminere nynazismen, og understreker at den påskuddsmessige bruken av nynazismen - for å rettferdiggjøre territoriell aggresjon - undergraver på alvor det reelle forsøket på å bekjempe nynazismen», står det i paragrafen.

Forslaget til resolusjonen er datert til 28. november 2023.

Denne paragrafen er dermed lagt inn av andre land for å sette en stopper for det russiske narrativet, som brukes overfor befolkningen i landet, forklarer krigseksperten.

– Det er den som kontrer det bildet som Russland ønsker å fremstille, og det er derfor de nå gnager rundt det, sier Dalhaug.



– Er dette noe nytt fra Russlands side?

– Jeg ser på det som et nytt forsøk - eller kanskje et gjentatt, men synlig forsøk - på å bruke FN-systemer og resolusjoner til å legitimere krigen i Ukraina, svarer han.

Dalhaug omtaler paragraf 4 som både interessant, men også helt sentral.

– Den viser at det er en pågående kamp mellom ulike oppfatninger og forståelser i verden, fordi man ikke ønsker å la Russland enerådende bestemme hva kampen mot nazismen skal være, sier krigseksperten.