«En orgie av jødisk overherredømme»

Israelske toppolitikere, og andre offentlige skikkelser samlet seg søndag, for det enkelte kaller en «høyrevridd samling for å fordrive palestinere».

Høytstående medlemmer av den israelske regjeringen samlet seg denne helgen for å delta på en konferanse.

«Konferanse for Israels seier – bosetting bringer sikkerhet: Tilbake til Gazastripen og Nord-Samaria »



De møttes for å diskutere hvordan israelere kan ta tilbake landområder på Gazastripen og Vestbredden, og signerte et dokument som sikrer jødiske bosetninger på Gazastripen.

Det vekker reaksjoner over hele verden – også internt i Israel.

– Må reise hjem og kontrollere Gaza

I 2005 trakk Israel ut flere bosetninger og militære styrker fra Gazastripen, og siden den gang har flere tatt til orde for å okkupere Gaza nok en gang.

DANS OG POLITIKK: Det var ikke bare politikk som sto på agendaen for søndagens konferanse. Foto: Ronen Zvulun / Reuters / NTB

– Vi visste hva det ville bringe, og vi prøvde å forhindre det, sa Israels høyreekstreme finansminister Betzalel Smotrich på søndagens konferanse.

Med henvisning til tilbaketrekningen i 2005 hevdet han at «Uten oppgjør er det ingen sikkerhet».

Hamas sitt terrorangrep mot Israel den 7. oktober har økt omfanget av dem som vil gjenerobre enklaven.

Deriblant landets nasjonale sikkerhetsminister, Itamar Ben-Gvir.

– Hvis vi ikke vil ha en ny 7. oktober, må vi reise hjem og kontrollere Gaza. Vi må finne en lovlig måte å frivillig emigrere palestinere og idømme terrorister dødsdommer, sa han på konferansen ifølge den israelske avisen Haaretz.

MÅ HJEM: Israels nasjonale sikkerhetsminister mener de må «hjem» til Gaza. Foto: Ronen Zvulun / Reuters / NTB

Tusenvis av mennesker deltok også på konferansen, deriblant rabbinere, familiemedlemmer av IDF-soldater, aktivister for flere bosetninger, og andre offentlige figurer.

The Times of Israel skriver at i alt 12 israelske statsråder, og 15 medlemmer av Knesset, som er en del av Israels regjeringskoalisjon, deltok på konferansen.

Det har siden krigen startet vært flere oppfordringen fra høytstående israelere om såkalt «frivillig» migrasjon fra Gaza, inkludert fra Smotrich og Ben-Gvir, men også finansminister Shlomo Karhi, som er medlem av Israels statsminister Benjamin Netanyahus Likud-parti.

På konferansen søndag gjentok Karhi tidligere utsagn.

– «Frivillig» er til tider en tilstand du påtvinger noen, frem til de gir sitt samtykke, sa han.

FINANSMINISTER: Shlomo Karhi (venstre) er Israels finansminister. Her sammen med statsminister Benjamin Netanyahu i fjor sommer. Foto: Maya Alleruzzo / AP Photo / NTB

Høytstående amerikanske tjenestemenn har fordømt de israelske samtalene om masseflytting av Gaza-boere, og gjenerobring av Gazastripen.

Visepresident i USA, Kamala Harris, nekter imidlertid å si at USA vil slutte å hjelpe Israel dersom denne typen politikk blir innført.

– Vi er bekymret for det som kom ut fra konferansen, som oppmuntrer til gjenerobring i Gaza. USA støtter ikke en israelsk reokkupasjon av Gaza, sa en talsperson for Det hvite hus nasjonale sikkerhetsråd.

«En uforfalsket, uhengslet Netanyahu»

Konferansen, som hadde som mål å oppmuntre israelere til å omfavne tanken om at Gazastripen og Vestbredden en gang skal bli deres igjen, får den israelske diplomaten Alon Pinkas til å rase.

IKKE MYE IGJEN: Det er stort sett bare ruiner igjen på store deler av Gazastripen. Foto: Amir Cohen / Reuters / NTB

I en analyse publisert i den israelske avisen Haaretz er overskriften: «En orgie av jødisk overherredømme og antidemokratisk eufori, oppmuntret av Netanyahu».



Der kommer han med en advarsel til USAs president Joe Biden, om å tenke seg nøye gjennom neste gang han snakker med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu om et nytt, samlet Midtøsten.

– Joe Biden, det du så søndag var ikke en ønsketenkende, abstrakt idé om å gjenbosette Gaza med jøder, men et rop om utvisning og fordrivelse av palestinere, skriver han.



Han går langt i å antyde at selv om Netanyahu ikke har sluttet seg til oppfordringene om den israelske gjenerobringen av Gaza, er det like fullt hans ansvar at en slik, med hans ord høyrevridd, konferanse skjedde.

ISRAEL MÅ HA KONTROLL: – I enhver fremtidig ordning trenger Israel sikkerhetskontroll over alt territorium vest for Jordan-elven, sier Netanyahu. Foto: Ohad Zwigenberg / AP Photo / NTB

– Det du så var ikke bare de høyreekstreme elementene i Netanyahus regjering som prøvde å gjøre et poeng ved å demonstrere at de fullstendig kontrollerer ham politisk. Dette er han. En uforfalsket, uhengslet Netanyahu, som prøver å distansere seg langt fra 7. oktober.



Netanyahu skal imidlertid ha sagt at regjeringen hans «jobber med» å finne land som er villige til å ta imot Gaza-boere.

– I enhver fremtidig ordning trenger Israel sikkerhetskontroll over alt territorium vest for Jordan-elven, som inkluderer både Vestbredden og Gazastripen, har den israelske statsministeren også sagt tidligere denne måneden.

Også Israels utdanningsminister Yoav Kisch er sterkt kritisk til konferansen, som han mener «lager splittelse i en tid hvor israelske soldater kjemper skulder ved skulder i krig».

– Sekt av religiøse ildsjeler

Sør-Afrika har klaget Israel inn til Den internasjonale domstolen (ICJ), der de anklager Israel for folkemord.

I saken hevder de at Netanyahus regjering risikerer en gjentakelse av «Nakbaen» fra 1948, der opprettelsen av staten Israel førte til voldelig fordrivelse av hundretusenvis av palestinere fra deres forfedres hjem.

NAKBA: Den israelske statsministeren i 1948, David Ben-Gurion, proklamerer starten på nasjonen Israel, den 14. mai 1948. Foto: Intercontinentale / AFP / NTB

– Tvangsforflytningene i Gaza er folkemord, ved at de finner sted under omstendigheter som er beregnet til å føre til fysisk ødeleggelse av palestinere i Gaza, heter det i Sør-Afrikas søknad til ICJ, etter å ha vist til den omfattende ødeleggelsen av boliger i Gaza.

Retten anerkjente deretter risikoen for folkemord på Gazastripen, og vedtok fredag at de tar saken mot Israel videre, i tillegg til å beordre Israel til å forhindre å begå folkemord.



Alon Pinkas, som regelrett slakter søndagens konferanse, avslutter analysen med en kraftsalve mot deltagerne.

– Mens IDF kjemper i Gaza, har en sekt av religiøse ildsjeler satt opp et karnevalsstil-show komplett med sang, dans og sang, skriver han, før han nok en gang ber Biden tenke seg om:

– Neste gang du diskuterer «Midtøstens sikkerhetsarkitektur» med den israelske regjeringen, husk søndagens scener. Det var ikke bare en sekt. Det var Mr. Netanyahu selv.