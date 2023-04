OFRE: Dette er noen av ofrene for skyteepisoder i USA den siste uken. Foto: LEE MERRITT/Baylor University via AP / NTB/GoFundMe

Hver av dem gikk ved et uhell til feil adresse eller åpnet feil dør, og ble skutt. De hadde alle gjort uskyldige feil.

Dette er de vanlige feilene som dagligdagse amerikanere har blitt skutt for i løpet av de siste syv dagene, en av dem så ung som seks år:



Basketball trillet inn i hagen

UTE PÅ PRØVE: Robert Louis Singletary var ute på prøve da han skjøt etter familien. Han er allerede dømt for å ha angrepet en kvinne med hammer. Foto: AP / NTB

En 24 år gammel mann i Gastonia, North Carolina, skjøt seks år gamle Kinsley White, faren hennes, og en annen voksen etter at basketballen til jenta trillet inn i mannens hage tirsdag.

Alle tre overlevde, og den mistenkte, Robert Louis Singletary, ble pågrepet torsdag kveld. Han er nå i varetekt i Hillsborough County, Florida.

Singletary meldte seg selv til politiet som beskrev han som bevæpnet og farlig.

Skuddene falt etter at en gruppe barn hadde mistet en basketball som rullet inn i Sigletarys hage.

24-åringen skal ha ropt og kjeftet på barna flere ganger etter at han flyttet inn.

Da ballen endte opp i hagen hans, gikk Sigletary inn i huset, hentet et våpen, og skjøt vilt mot barna som vei for å hente ballen. De voksne på stedet forsøkte desperat å få ungene i sikkerhet.

Kinsley (6) ble truffet av et streifskudd på kinnet. Faren hennes som løp for å få henne unna ble skutt i ryggen og fikk skader på leveren og en punktert lunge. Kvinnen ble truffet i albuen.

– Det var veldig skremmende, sier jentas mor, Ashley Hilderbrand, til nyhetsbyrået AP.

Hendelsen er den siste i en rekke skyteepisoder utløst av uskyldige feil og tabber den siste uka.

Ringte på feil dør

Det skapte kraftige reaksjoner 16-år gamle Ralph Yarl fra Kansas, Missouri, ble skutt i hodet da han ringte på feil dør for å hente de to yngre tvillingbrørdrene sine.

Ralph Yarl ble skutt i hodet da han ringte på feil dør. Foto: LEE MERRITT

85 år gamle Andrew Lester er siktet for grovt overgrep og væpnet kriminalitet, men ikke for drapsforsøk.

Han erklærte seg ikke skyldig da han møtte i retten onsdag.

16-åringen overlevde mirakuløst. Bare ti til 15 prosent som blir skutt i hodet overlever, ifølge nyhetsbyrået AP.

Noen borgerrettighetsledere og Yarls familieadvokat har oppfordret justisdepartementet til å etterforske skytingen og at påtalemyndigheten skal sikte Lester for en hatkriminalitet.



Lester fortalte politiet at han bor alene og ble redd da han så Yarl utenfor fordi han trodde noen prøvde å bryte seg inn.

Andrew Lester, mannen som åpnet ild mot 16-år gamle Ralph Yarl. Foto: Clay County, Missouri Sheriff

Ingen ord ble utvekslet før skytingen, men etterpå, da Yarl reiste seg for å løpe, hørte han Lester rope: «Ikke kom hit,» heter det i uttalelsen.

Yarl løp til flere hjem og ba om hjelp før han fant noen som ville ringe politiet



– Han har det relativt bra, men kommer til å slite med skaden lenge, uttalte hans mor til CBS tidligere i uka.

Kjørte til feil oppkjørsel

I New York ble Kaylin Gillis (20) skutt og drept etter at hun og tre andre venner kjørte inn feil oppkjørsel lørdag.

Kaylin Gillis ble skutt og drept da hun og noen venner kjørte i feil oppkjørsel. Foto: GoFundMe

Gillis var passasjer i bilen, og kjæresten hennes kjørte.

– Vi trodde vi var på rett sted. Da vi skjønte at vi hadde kjørt til feil adresse var vi i ferd med å snu, men da skjøt han, sier kjæresten til Gillis, Blake Walsh, til NBC.



Kevin Monahan åpnet ild da en gjeng ungdommer kjørte feil og inn i hans oppkjørsel.. Foto: AP / NTB

Den antatte gjerningmannen er 65 år gamle Kevin Monahan. Han er siktet for drap da.

Monahan skjøt to skudd mot bilen fra verandaen sin.

Ifølge en nabo hadde Monahan vært lei og bitter over at folk stadig kjørte feil og inn i hans oppkjørsel.

Ungdomsgjengen var på vei til en fest i nærheten av Monahans hus.

Cheerleadere skutt etter bil-tabbe

I Texas ble to tenårige cheerleadere skutt da de tok feil av bilene på en parkeringsplass utenfor et supermarked i nærheten av delstatshovedstaden Austin.

Heather Roth skal ha åpnet døra til det hun trodde var hennes egen bil.

Payton Washington får behandling på sykehus etter å ha blitt skutt på parkeringsplass. Foto: Baylor University via AP / NTB

Roth forteller at hun fikk panikk og gikk inn i vennens bil igjen, men mannen kom ut av kjøretøyet og kom mot dem.

Roth prøvde å be om unnskyldning for feilen gjennom vennens bilvindu, men mannen trakk frem en pistol og skjøt mot dem flere ganger.



Pedro Tello Rodriguez er pågrepet i saken. Foto: AP / NTB

Roth ble truffet, men slapp med lettere skader, opplyser politiet. Venninnen hennes, Payton Washington, ble skutt i beinet og ryggen, og får behandling på sykehus.

Politiet fant dem skutt i bilen like etter midnatt tirsdag denne uken.

Den antatte gjerningsmannen, Pedro Tello Rodriguez Jr (25), er pågrepet i saken.



Utvekslingsstudent drept

Disse tragiske hendelsene har fått Washington Post til å hente frem en sak fra 1992. Under tittelen «Mistaken address shootings echo killing of Japanese teen 30 years ago» forteller avisen om da Yoshihiro Hattori banket på feil dør i Baton Rouge i oktober 1992.

16-åringen fra Japan, som var i USA som utvekslingsstudent, skulle på Halloween-fest, men gikk feil.

SAKSØKTE: Masaichi og Mieko Hattori, foreldrene til Yoshihiro, på vei inn til retten i Baton Rouge i Louisiana i september 1994. Peairs ble frikjent for drapet. Foto: Stan Alost / AP / NTB

Rodney Peairs åpnet døren, så en kar utkledt som John Travoltas karakter i «Saturday Night Fever» og skjøt.

Hattori døde på vei til sykehuset.

Dette husker Alf Tomas Tønnessen godt. Han er førsteamanuensis ved Universitet i Agder og brukes ofte som USA-ekspert i norske medier, og var utvekslingsstudent i samme kull som Hattori.

– Jeg var i en liten by som heter Belleville i Texas, en time nordvest for Houston, forteller Tønnessen til TV 2.

Han på utveksling i regi av AFS, som hentet studenter fra hele verden til USA.



– Vi som skulle til Texas, Louisiana og noen få andre stater, møttes tidlig i august 1992 til en AFS-velkomstleir. Vi var vel en 80 til 100 studenter. Vi var noen få dager der før vi skulle reise videre til vertsfamiliene. Det var der jeg traff Yoshi Hattori.

– Jeg hilste bare så vidt på ham, så jeg ble ikke kjent med ham, men vi hadde noen felles måltider med hele gruppen.



«Stand your ground»



Dette var før sosiale medier og internett fikk verdensherredømme, så Tønnessen fikk ikke vite at Hattori var blitt drept før sommeren 1993.

– Jeg hadde ikke så mye kjennskap til det før vi kom til avslutningsleiren i juli. Jeg fulgte mest med på valgkampen mellom Bill Clinton og George Bush den høsten.

Mer enn 30 delstater i USA har såkalte «Stand your ground»-lover, som i varierende grad åpner for at amerikanere kan bruke skytevåpen til å forsvare seg selv eller sin eiendom.

Politiet ville ikke tiltale Peairs, fordi han «hadde rett til å forsvare sin egen eiendom», men gjorde det omsider, etter press fra guvernøren i Louisiana og det japanske konsulatet.

Juryen brukte bare tre timer på å frikjenne Peairs.

– Det er en fryktkultur som er en del annerledes enn det vi er kjent med fra Europa. Flere tyr til våpen hvis de er i tvil, sier Tønnessen.

– Ble dere informert om «Stand your ground»-lovene den gang?

– Nei, ikke som jeg kjenner til. Det var en litt annen tid. Jeg hadde for lite kunnskap om det da. Men jeg var jo utvekslingsstudent, så jeg banket ikke så ofte på dørene til folk, sier Tønnessen.

Massedrap i bursdagsfeiring

En femte sak som har rystet USA denne uka, var en masseskyting i en 16-årsdag i Alabama der fire personer ble drept onsdag i forrige uke.

Tre tenåringer og to 20-åringer er pågrepet og siktet for drapene.

MINNEMERKE: Fire lys med navnet på de drepte, sammen med bamser og blomster, er plassert utenfor dansestudioet der masseskytingen fant sted. Foto: Kimberly Chandler/AP

– Hva er det som har skjedd i landet vårt når barn ikke kan gå på bursdagsfest uten frykt, sa president Joe Biden i en uttalelse søndag.

Det har vært 166 slike episoder dette året, ifølge Gun Violence Archive.



I tillegg har 5455 amerikanere blitt skutt og drept hittil i år, ifølge Gun Violence Archive. Av disse er 530 barn og tenåringer.

Kan bære våpen uten lisens

Bare én uke etter skoleskytingen i Tennessee tidligere i år, signerte Floridas guvernør Ron DeSantis en ny lov, som gir innbyggerne rett til å bære skjulte og ladde våpen uten lisens.

Ifølge NBC har nå 26 delstater en eller annen form for lovgivning som tillater innbyggerne å bære våpen uten lisens.

Biden kaller økningen i skytevold i USA uakseptabel og oppfordrer Kongressen til å vedta strengere våpenlover.