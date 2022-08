– En militærkonflikt kan flytte seg til nordområdene

CAMBRIDGE BAY, CANADA (TV 2): Hvis Vladimir Putin bestemmer seg for å bruke Russlands nye langtrekkende supervåpen, er det her de må stoppes.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, besøkte forrige uke Canada, invitert av statsminister Justin Trudeau.

– Canada har verdens lengste kystlinje. Men hvem har verdens neste lengste? spør Trudeau.

Den canadiske statsministeren ser på Natos generalsekretær og sin egen utenriksminister, Mélanie Joly.

– Det er Norge! Hvis du inkluderer alle fjordene, kriker og kroker så er den kystlinjen veldig lang, svarer Justin Trudeau engasjert på sitt eget spørsmål. Til latter fra Stoltenberg og utenriksministeren.

GOD STEMNING: Canadas Utenriksminister Mélanie Joly, Jens Stoltenberg og Canadas statsminister Justin Trudeau i Cambridge Bay. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Torsdag besøkte de Cambridge Bay på 69 grader nord i den arktiske delen av landet. Et sted til forveksling likt Svalbard.

Der ligger blant annet basen «North Warning System», hvor USA og Canada samarbeider.

CAMBRIDGE BAY: Jens Stoltenberg besøkte Canada sist uke.

OMVISNING: Stoltenberg og den canadiske statsministeren vises rundt på North Warning System.

Opprusting

Hvis Russland bestemmer seg for å sende langtrekkende missiler mot Nord-Amerika vil den først oppdages nettopp her.

– Vi ser en omfattende russisk opprusting i nord, sier Jens Stoltenberg til TV 2.

Han forteller at Russland utvikler og utplasserer stadig flere hypersoniske missiler i nordområdene. Dette er våpen som flyr så fort at de er vanskelig å skyte ned.

– Russerne tester også nye atomvåpen som er vanskelig å oppdage på radar, sier Stoltenberg.

GOD OVERSIKT: Jens Stoltenberg har gode oversikt fra cockpitten på vei til Cambridge Bay.

Russerne er aktive i nordområdene. De har åpnet gamle og nye arktiske militærbaser fra sovjettiden, blant annet flystriper og havneanlegg.

Stor interesse

Russland legger heller ikke skjul på sin interesse for nordområdene. Putin har kunngjort viktigheten av å forsvare Russlands interesser på verdenshavene.

Russland ønsker også å utforske Arktis og de mineralressurser som måtte ligge der. Landet vil også utvikle en «sikker og konkurransedyktig» helårs sjøvei fra Europa til Asia gjennom Nordøstpassasjen, heter det i doktrinen fra Russlands marine.

Sammen med statsminister Trudeau fikk Stoltenberg en omvisning på basen som skal hindre et eventuelt russisk angrep.

– Det er radarsystemene i dette området som først oppdager angrep i lufta, og disse er også helt avgjørende for å iverksette mottiltak for å forsvare seg mot angrep, forteller Jens Stoltenberg.

BEKYMRET: Justin Trudeau forteller at landet ruster opp.

Også Canada er bekymret for utviklingen i nord.

– Russlands avgjørelse om å avslutte nesten 70 år med fred og stabilitet ved å invadere et fredelig naboland, har endret måten vi må se på nordområdene, sier Trudeau til TV 2.

Syv av verdens åtte arktiske nasjoner er Nato-medlemmer (inkludert de fremtidige medlemmene Sverige og Finland).

– Det er ekstremt viktig at vi forsetter å ruste opp i nord, sier statsminister Trudeau.

CANADA-RUNDT: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og statsminister Justin Trudeau.

Militærkonflikt

Den canadiske regjeringen offentliggjorde for kort tid siden at de vil bruke nærmere 38 milliarder norske kroner de neste seks årene for å modernisere Nord-Amerikas luftforsvarssystemer.

– Investeringene gjør at vi får utstyr som kan oppdage angrep tidligere, forteller Stoltenberg.

Han kommer med en tydelig advarsel.

– Det er få som tror at en militærkonflikt vil starte i nord, men den kan flytte seg til nordområdene. Russlands opprustning, Natos utvidelse med Sverige og Finland og klimaendringene gjør nordområdene enda viktigere enn noen gang, sier Nato-sjefen til TV 2.